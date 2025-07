Ozzy Osbourne: Οι θαυμαστές του στο Μπέρμιγχαμ αποτίουν φόρο τιμής στο «είδωλο της πόλης»

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ozzy», «Ευχαριστούμε για τη μουσική σου»: Στο Μπέρμιγχαμ, τη γενέτειρα του Ozzy Osbourne, οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ και frontman του συγκροτήματος Black Sabbath, που απεβίωσε χθες σε ηλικία 76 ετών, δύο εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία του σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Αγγλίας.

Κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, μηνύματα και λουλούδια έχουν τοποθετηθεί μπροστά από μία μεγάλη τοιχογραφία που δείχνει τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη των Black Sabbath, ανάμεσά τους τον Ozzy σε νεαρή ηλικία, χωρίς τα διάσημα γυαλιά ηλίου του.





«Ο γιος μου μόλις πρόσφατα ξεκίνησε να ακούει χέβι μέταλ μουσική (...) όταν μάθαμε χθες τα νέα, είπαμε πως έπρεπε να έρθουμε», δήλωσε η Ρεμπέκα Μπρόουνελ, μια κάτοικος ηλικίας 45 ετών, την οποία συνόδευε ο 13χρονος γιος της Μπίλι.

Εκεί κοντά, ο Νάιτζελ Ο΄Κόνελ, ηλικίας 63 ετών, θυμάται την πρώτη συναυλία του συγκροτήματος που παρακολούθησε: «Τους είδα ζωντανά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (...) όταν ήμουν περίπου 20 ετών». «Η κατάσταση ήταν χαοτική, όλος ο κόσμος πηδούσε παντού και διασκέδαζε».

«Ο Ozzy ήταν ένα είδους είδωλο για την πόλη, ήταν λίγο τρελός, όμως όλος ο κόσμος τον αγαπούσε και έκανε την πόλη περήφανη», είπε ο συνταξιούχος.

Αφίσες με τον εκλιπόντα τραγουδιστή έχουν γεμίσει τους τοίχους της πόλης, την ώρα που η Γέφυρα Black Sabbath έχει επίσης μετατραπεί σε τόπο περισυλλογής.

Την ίδια ώρα, κάτω από ένα παγκάκι όπου δεσπόζουν τα πρόσωπα των τεσσάρων μουσικών, θαυμαστές έχουν αφήσει κεριά, λουλούδια, λούτρινα ζωάκια, ακόμα και κουτάκια μπίρας.

Ο σταρ της heavy metal Ozzy Osbourne πέθανε, λίγες εβδομάδες μετά την επανένωση με τα μέλη του συγκροτήματος Black Sabbath και την πραγματοποίηση μιας τεράστιας συναυλίας αποχαιρετισμού για τους θαυμαστές του.

Σε δήλωση, η οικογένειά του ανέφερε: «Με θλίψη που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Ozzy Osbourne απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν μαζί με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Tributes being paid to Ozzy Osbourne here in Birmingham pic.twitter.com/h2XYntAtvS