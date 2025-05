Στις Κάννες ο Τζαφάρ Παναχί για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια

Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών εμφανίστηκε για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, στον οποίο η κυβέρνηση της Τεχεράνης απαγόρευσε να ταξιδέψει για 15 χρόνια. Η εμφάνιση του Παναχί έγινε την Τρίτη (20/05) για την πρεμιέρα της διαγωνιστικής του συμμετοχής «It Was Just An Accident». Μαζί του, η σύζυγος και η κόρη του, καθώς και αρκετά μέλη του καστ, συμπεριλαμβανομένου του πρωταγωνιστή Vahid Mobasseri.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναχί, ο οποίος έχει συλληφθεί αρκετές φορές για την κινηματογραφική του δημιουργία, ήταν τελευταία φορά αυτοπροσώπως στο Φεστιβάλ το 2003, όταν προβλήθηκε το «Crimson Gold» στην κατηγορία Un Certain Regard. Ο 64χρονος σκηνοθέτης δεν υπόκειται επισήμως σε κυρώσεις τα τελευταία χρόνια και δεν εκκρεμεί προς το παρόν καμία δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κινηματογραφικής εταιρείας.

Το 2010, ιρανικό δικαστήριο απαγόρευσε στον Παναχί να γυρίζει ταινίες ή να ταξιδεύει στο εξωτερικό για 20 χρόνια, αφού καταδικάστηκε για «προπαγάνδα κατά του συστήματος».

«It Was Just An Accident»

Σύμφωνα με το Reuters, ο Παναχί δάκρυσε μετά την πρεμιέρα της ταινίας του στο πολυτελές θέατρο Grand Lumiere, με τη φωνή του να κλονίζεται καθώς αφιέρωσε την ταινία στους σκηνοθέτες που διώκονται στο Ιράν, ιδιαίτερα στις γυναίκες σκηνοθέτες και ηθοποιούς που υποστήριξαν ακτιβίστριες οι οποίες διαμαρτύρονταν για τα δικαιώματα των γυναικών.

Σε συνέντευξή του στο «Screen Daily» που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (20//05), ο Παναχί δήλωσε ότι αν και οι απαγορεύσεις αυτές είχαν αρθεί, έπρεπε να διατηρεί μυστικότητα σχετικά με το έργο του και να εργάζεται παράνομα.

Σχετικά με την υπόθεση του «It Was Just An Accident», ακολουθεί τον Vahid που απαγάγει έναν άνδρα με ψεύτικο πόδι, ο οποίος μοιάζει με αυτόν που τον βασάνισε στη φυλακή και του κατέστρεψε τη ζωή. Έπειτα, ο Vahid ξεκινά να συζητά με άλλους επιζώντες της φυλακής ότι πρόκειται πράγματι για τον βασανιστή τους και στη συνέχεια να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναχί έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Camera d'Or του Φεστιβάλ Καννών για την ταινία του «White Balloon» το 1995 και τη Χρυσή Άρκτο του Φεστιβάλ Βερολίνου το 2015 για την ταινία του «Taxi», που γυρίστηκε στο Ιράν ενώ ήταν ελεύθερος με εγγύηση.