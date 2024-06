Sting: Ένας heavy metal τραγουδιστής, αλλά λίγο πιο μελωδικός

«Η κλίμακα στην οποία τραγουδάω είναι ενδιαφέρουσα. Οι περισσότεροι heavy metal τραγουδιστές ερμηνεύουν σε αυτή, συνεπώς είμαι ένας heavy metal τραγουδιστής, αλλά λίγο πιο μελωδικός. Είναι το ίδιο πράγμα. Για να υπερβείς τον ήχο του συγκροτήματος πρέπει να πιάσεις αυτές τις νότες. Δεν θεωρώ πως μπορείς να είσαι βαρύτονος σε μια rock μπάντα, στην πραγματικότητα», είχε επισημάνει ο Sting (γενν. 1951) σε συνέντευξή του το 2021. Το φθινόπωρο του έτους εκείνου το κοινό τον απόλαυσε στην εμφάνισή του στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού τραγουδώντας μαζί του τις μεγάλες του επιτυχίες. Το ίδιο αναμένεται και στις δύο sold out συναυλίες τις οποίες ο Βρετανός καλλιτέχνης θα δώσει στο ρωμαϊκό ωδείο, στις 5 και 6 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Μου αρέσει πολύ η χώρα σας. Ο ήλιος, το στυλ ζωής οι άνθρωποι, το κλίμα, πολλά…» είχε δηλώσει για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας «πόσο σημαντική είναι η κάθε στιγμή» γι’ αυτό και ο ίδιος «προσπαθεί κάθε φορά να βγάλει το καλύτερο». Σχετικά με την αγάπη, είχε τονίσει: «δεν χρειάζεται να με αγαπούν. Θέλω να με σέβονται. Με αγαπάει η γυναίκα μου κι αυτό είναι αρκετό».

Οι συστάσεις για το πρόσωπό του, για τους περισσότερους, ίσως να είναι περιττές· ο 73χρονος σήμερα Sting έχει ερμηνεύσει διαχρονικά και πλέον κλασικά τραγούδια όπως τα «Fields of Gold», «Roxanne», «Every Breath You Take», «Message in a Bottle», τα οποία είναι μεταξύ πολλών άλλων από τα εμβληματικά του τραγούδια που είχε ερμηνεύσει κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης του καριέρας τόσο ως μέλος των The Police όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.

Τα κομμάτια αυτά περιλαμβάνονται επίσης στο πρόγραμμα της συναυλίας, στην οποία, επίσημη προσκεκλημένη θα είναι η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Giordana Angi. Επί σκηνής και ροκ μπάντα που θα αναβιώσει με το δικό της τρόπο τις επιτυχίες του Sting.

Κατά την μακρόχρονη καριέρα του, έχει λάβει 17 βραβεία Grammy και έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως ως ένας από τους πλέον ξεχωριστούς σόλο καλλιτέχνες στον κόσμο αλλά και ως πρώην επικεφαλής των Police· τους δημιούργησε το 1977 μαζί με τους Stewart Copeland και Andy Summers. Η μπάντα είχε κυκλοφορήσει πέντε studio άλμπουμ, είχε κερδίσει έξι βραβεία Grammy και δύο Brits, και είχε ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2003.

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής, ο Sting έχει λάβει επίσης Χρυσή Σφαίρα, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μία υποψηφιότητα για Tony Award και το Century Award του περιοδικού Billboard, ενώ έχει τιμηθεί και από το Kennedy Center.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, έγινε εταίρος της Ivors Academy - η υψηλότερη τιμή που διατίθεται σε όσους έχουν αναδιαμορφώσει και επαναπροσδιορίσει την τέχνη και την τεχνική της μουσικής δημιουργίας, ενώ το επιτυχημένο τραγούδι του, «Every Breath You Take», προστέθηκε στο «Billions Club» του Spotify, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 1 δισ. streams στην πλατφόρμα, με το αντίστοιχο μουσικό βίντεο να ξεπερνά το 1 δισ. streams στο YouTube.

Η υποστήριξή του σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το Rainforest Fund, η Διεθνής Αμνηστία και το Live Aid αποτελούν ένα μόνο δείγμα της παγκόσμιας επιρροής της τέχνης του. Μαζί με τη σύζυγό του Trudie Styler, ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989 για την προστασία των δασών του κόσμου και των αυτοχθόνων πληθυσμών που ζουν εκεί.

Sting - 5 & 6 Ιουλίου (21:00) στο Ηρώδειο. Παραγωγή: High Priority Promotions

Πηγή κεντρικής φωτ.: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου/ https://aefestival.gr/