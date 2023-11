Στην κορυφή των τσαρτ, για πρώτη φορά έπειτα από 54 χρόνια, οι Beatles

Στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ ανέβηκαν οι Beatles –για πρώτη φορά εδώ και 54 χρόνια για το θρυλικό συγκρότημα– με το τελευταίο τους τραγούδι, «Now and Then». Αυτό αναφέρει ο οργανισμός που συλλέγει τα στοιχεία των πωλήσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζουμε ότι το τραγούδι των Beatles κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη. Πρόκειται για μια πρώτη εκδοχή του ηχογραφήθηκε το 1978 από τον Τζον Λένον, όμως συμπληρώθηκε μετά τον θάνατό του από τα άλλα μέλη του συγκροτήματος: τον Πολ Μακάρτνεϊ, τον Τζορτζ Χάρισον και τον Ρίνγκο Σταρ. Ολοκληρώθηκε στις μέρες μας, χρόνια μετά τον θάνατο και του Χάρισον, χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Το «Now and Then» ηχογραφήθηκε από τον Λένον στο διαμέρισμά του στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μετά τη δολοφονία του, το 1980, η χήρα του, η Γιόκο Όνο, έδωσε την ηχογράφηση αυτή, όπου ακουγόταν μόνο το πιάνο και η φωνή του Λένον, στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Πρόσφατα, χάρη στην ΑΙ, κατέστη εφικτό να απομονωθεί η φωνή του Λένον και στη συνέχεια να γίνει μίξη με τις φωνές και τη μουσική των υπόλοιπων μελών. Μόνο που η υποδοχή του τραγουδιού από τον Τύπο δεν ήταν διθυραμβική: η Washington Post το χαρακτήρισε «μπανάλ» ενώ οι Times έγραψαν ότι «δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμένο αριστούργημα».

Όσο για την τελευταία φορά που τραγούδι των Beatles βρέθηκε στην κορυφή της εβδομαδιαίας κατάταξης στη Βρετανία ήταν το 1969, με το «The Ballad of John and Yoko», ανέφερε ο οργανισμός The Official Charts Company στην ανακοίνωσή του με την οποία κηρύσσει «επισήμως» την «επιστροφή της Μπιτλομανίας».

Συνολικά, το συγκρότημα είδε 18 τραγούδια του να φτάνουν στην κορυφή των τσαρτ. «Είναι συνταρακτικό. Είμαι αποσβολωμένος. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή για μένα», είπε ο 81χρονος Πολ Μακάρτνεϊ.