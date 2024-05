Eurovision 2024

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι επικρίσεις για τη στάση και τη συμπεριφορά της εκπροσώπου της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, Μαρίνας Σάττι, την ώρα που μιλούσε στους δημοσιογράφους η Ισραηλινή τραγουδίστρια Ίντεν Γκολάν.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον τελικό, έδωσαν όλοι μαζί το παρών στο κέντρο Τύπου όπου μίλησαν ο καθένας ξεχωριστά στους δημοσιογράφους.

Την ώρα που μιλούσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια, που καθόταν στα δεξιά της σκηνής, η Μαρίνα Σάττι, που καθόταν σχεδόν στην άλλη άκρη, στα αριστερά γύρισε επιδεικτικά την πλάτη της και άρχισε να προσποιείται πως χασμουριέται – εκδηλώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοκιμασία της, ενώ χαμογελούσε με νόημα προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

Δείτε το βίντεο:

This is Greece representative singer at @Eurovision , @marina_satti .An embarassment for Greece and for every decent #Greek person. Pretending to fall asleep while the Israel’s contestant is speaking is not just bad education or pure jew-hatred,but also a stain over the greek… pic.twitter.com/FSZQylPPKg