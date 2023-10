ΣΕΒ - Alba: Η ένταξη των τεχνών στην εκπαίδευση στελεχών καταλύτης για την προώθηση της δημιουργικής ηγεσίας

Τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι τέχνες στην κοινωνία και στην ανάπτυξη της δημιουργικής ηγεσίας ανέλυσε η Carol Becker, Καθηγήτρια και Επίτιμη Πρύτανης της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, στο πλαίσιο της εκδήλωση με τίτλο «Οι Τέχνες και η τέχνη της Ηγεσίας», που διοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία στις εγκαταστάσεις του Alba Graduate Business School.

Τη συζήτηση, η οποία αποτέλεσε μέρος της Σειράς Συζητήσεων «Ηγούμαστε Δημιουργικά», άνοιξε η Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ, η οποία υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας του ΣΕΒ με το Alba ως Κέντρο Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία για την άνθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της δημιουργικής ηγεσίας. «Όλο και περισσότερα πανεπιστήμια εισάγουν τις τέχνες στα MBA τους για να προωθήσουν τη δημιουργικότητα των μελλοντικών ηγετών των επιχειρήσεων. Η ηγεσία είναι πραγματική τέχνη, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Οι ηγέτες, όπως και οι καλλιτέχνες, μπορεί να εμπνέουν, να παρακινούν, να προκαλούν, να προωθούν την αυτοέκφραση και τη ρηξικέλευθη σκέψη και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας» πρόσθεσε η ίδια, ενώ ανέφερε πως ο ΣΕΒ έχει ήδη βοηθήσει 1.500 στελέχη να σπουδάσουν στο Alba με προγράμματα υποτροφιών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης μέσω του Κέντρου.

Τον λόγο πήρε ο Δρ Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης του Alba Graduate Business School, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο συνεχών και απρόβλεπτων αλλαγών. Αυτό είναι πλέον ο κανόνας σε τομείς του επιχειρηματικού κόσμου και για τον λόγο αυτό βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Σύμφωνα με τον Δρα Αξαρλόγλου, ο τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά είναι να αποκτήσουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Και η απάντηση βρίσκεται στον αναγεννησιακό άνθρωπο της, καθώς δεν διαθέτει μόνο εξειδίκευση αλλά και κατανόηση ποικίλων πραγμάτων.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Καθηγητής Νίκος Μυλωνόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία. Αρχικά, ο Δρ Μυλωνόπουλος αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Alba Graduate Business School να εντάξει τις Τέχνες στα προγράμματα σπουδών, όπως τα μαθήματα θεάτρου, ενώ, αναφερόμενος στο επαγγελματικό περιβάλλον, συμπλήρωσε πως οι εταιρείες οφείλουν να είναι δημιουργικές, καινοτόμες και σε θέση να ευθυγραμμίσουν τους οικονομικούς τους στόχους με ευρύτερους κοινωνικούς αλλά και περιβαλλοντικούς στόχους. Κατέληξε στο ότι οι καλλιτέχνες κάνουν το ίδιο, και μέσα από τη δημιουργική τους πλευρά ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους.

Η Carol Becker, Καθηγήτρια και Επίτιμη Πρύτανης της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία – μία πορεία την οποία ξεκίνησε με την ιδιότητα της ακαδημαϊκού, ωστόσο το πάθος της για την τέχνη την οδήγησε στη Σχολή του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο όπου και ανεδείχθη Πρύτανης. Η Carol Becker εξήγησε πως, υιοθετώντας ένα διαφορετικό μοντέλο ηγεσίας με προτεραιότητα τη συνεργασία και την αυτενέργεια των μελών της Σχολής, η Σχολή του Ινστιτούτου Τέχνης έγινε εκείνη την εποχή η καλύτερη σχολή τέχνης στις ΗΠΑ δημιουργώντας ένα διαφορετικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να είναι μια σχολή τέχνης, το οποίο μιμήθηκαν πολλές σχολές στις ΗΠΑ.

Μιλώντας για τη διαδικασία της δημιουργικότητας, η πολυγραφότατη συγγραφέας σχολίασε ότι η θεωρία του Donald Winnicott για το Παιχνίδι δηλώνει πως οι άνθρωποι χρειάζονται ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώθουν ασφαλείς, θα είναι σε θέση να δοκιμάζουν νέα πράγματα, θα αποτυγχάνουν αλλά και θα δημιουργούν τις δικές τους απόψεις. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι, αν και μοιάζει παράδοξο, είναι σημαντικό ότι η δημιουργική ελευθερία αναπτύσσεται εντός ενός συστήματος θεσμικών κανόνων. Μίλησε επίσης για την ανατρεπτικότητα της Τέχνης, καθώς αναζητά και επιδιώκει να ξεπερνά τα όρια του δυνατού. Καθώς η Τέχνη είναι ένας καταλύτης που δίνει μορφή σε ιδέες, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε γνωστικό και κοινωνικό πεδίο.

Από τη μεριά της, η Γεωργία Κοτρέτσος, Εικαστικός, Ιδρύτρια της ΤΗΕ ΤΕΛΟΣ SOCIETY, Αναπληρώτρια Λέκτορας, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree – The American College of Greece, ανέφερε ότι η δημιουργικότητα ενεργοποιείται μέσα από κατάλληλη κινητοποίηση. Εάν το άτομο προσαρμοστεί στη δομή και τους κανόνες και ταυτόχρονα καλλιεργήσει την ελευθερία του σε ένα δημιουργικό περιβάλλον, μπορεί να εξελιχθεί στον τομέα του. «Όταν υπάρχει κίνητρο, ένας δημιουργός θα εφεύρει τρόπο να παρακάμψει ό,τι φαντάζει αδύνατον» ανέφερε κλείνοντας την ομιλία της.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, σε σχετική ερώτηση του κοινού για το πώς οι καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η Carol Becker δήλωσε πως οι καλλιτέχνες εξελίσσονται συνεχώς και πάντα εφευρίσκουν τρόπους ώστε να ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στη δουλειά τους, ωθώντας τα όρια του εφικτού και δημιουργώντας νέες μορφές έκφρασης. Τέλος, υπογράμμισε πόσο εντυπωσιασμένη είναι από τον τρόπο που το Alba Graduate Business School έχει υιοθετήσει τις τέχνες στα προγράμματα σπουδών του, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «αν δεν εντάξουμε στην εκπαίδευση όλο το φάσμα των Επιστημών και των Τεχνών, ο κόσμος μας θα αποτύχει».

Οι ομιλήτριες

Η Carol Becker είναι Καθηγήτρια Τεχνών και Επίτιμη Πρύτανης της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Πριν από το Κολούμπια, ήταν Πρύτανης και Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στη Σχολή του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο. Έχει επίσης συνεργαστεί στενά με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για τη δημιουργία του προγράμματος τέχνης, καλλιτεχνών και πολιτισμού. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων όπως: The Invisible Drama: Women and the Anxiety of Change, Zones of Contention: Essays on Art, Institutions, Gender, and Anxiety, Surpassing the Spectacle: Global Transformations and the Changing Politics of Art, The Subversive Imagination: Artists, Society, and Social Responsibility, Thinking in Place: Art, Action, and Cultural Production και το απομνημόνευμα Losing Helen.

H Γεωργία Κοτρέτσος είναι εικαστικός, ερευνήτρια και εκδότης. Κατέχει πτυχίο MFA από το Αrt Institute of Chicago στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πτυχίο BFA από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ντέρμπαν, Kwazulu Natal, στη Νότια Αφρική. Έργα της έχουν εκτεθεί στο: Onassis Art Center, NY, Asian Society, ΝΥ, 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Μουσείο Tinguely, Βασιλεία, La Kunstahalle Mulhouse, Γαλλία, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης St. Louis μεταξύ άλλων ιδρυμάτων στη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2006, συνίδρυσε το πενταετές πρότζεκτ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Boots Contemporary Art Space" στο St. Louis, ΜΟ — ένα καινοτόμο εργαστήρι σύγχρονης τέχνης. Επιπλέον, ίδρυσε και επιμελήθηκε το εξαμηνιαίο περιοδικό "BootPrint" (2006-2010). Από το 2019 είναι ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού "ΤΗΕ ΤΕΛΟΣ SOCIETY, Arts & Culture Research Lab Observatorium".

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία εδώ.