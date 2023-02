Σαουδική Αραβία: «Αποκαλύφθηκε» το πρόσωπο αρχαίας Ναβαταίας

Την ανάπλαση του προσώπου της 11χρονης Μύρτιδος που είχε πεθάνει την περίοδο του λοιμού της Αθήνας, τον 5ο αι. π.Χ., μας θύμισε η είδηση της ανακατασκευής του προσώπου μιας Ναβαταίας γυναίκας και της έκθεσής του στο Κέντρο Υποδοχής στη Χέγκρα, στη Σαουδική Αραβία –οι Ναβαταίοι ήταν αρχαίος αραβικός λαός με σημαντικές αραμαϊκές επιρροές.

Μόνο που η ανακατασκευή του προσώπου της Ναβαταίας είναι η πρώτη που αφορά Ναβαταία. Το πρόσωπό της «αποκαλύφθηκε» με 3D τεχνολογία, βάσει στοιχείων από τα θραύσματα των οστών της που βρέθηκαν στον ηλικίας 2.000 ετών τάφο της. Ο τάφος της ανακαλύφθηκε το 2015, σε αρχαιολογικό χώρο στην αρχαία πόλη Χέγκρα, βορειοδυτικά στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το CNN, η διεπιστημονική ομάδα προχώρησε στην ανακατασκευή τη εικόνας του προσώπου της χρησιμοποιώντας ανθρωπολογικά και αρχαιολογικά δεδομένα. Κατόπιν, το πρόσωπό της «ζωντάνεψε» με τη βοήθεια μιας γλύπτριας η οποία χρησιμοποίησε τρισδιάστατο εκτυπωτή.

What is believed to be the first known reconstruction of an ancient Nabataean woman’s face will be displayed in Saudi Arabia after years of work from archaeologists, anthropologists and academics pic.twitter.com/612vAaqwp1