«Ρώσοι στον Πόλεμο»: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης ακυρώνει την προβολή της προπαγανδιστικής ταινίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης ακύρωσε όλες τις προβολές της ταινίας «Ρώσοι στον Πόλεμο» (Russians at War). Οι θεατές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν επιστολές που ανακοινώνουν την ακύρωση των εισιτηρίων, ενώ η ιστοσελίδα του φεστιβάλ δείχνει να έχουν ακυρωθεί όλες οι προβολές της, σύμφωνα με πληροφορίες της Ukrainska Pravda.

Σε επιστολές προς τους επισκέπτες του φεστιβάλ, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι οι δημόσιες προβολές δε θα πραγματοποιηθούν «για λόγους ασφαλείας». Ωστόσο, η ταινία παραμένει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, οπότε εξακολουθεί να είναι επιλέξιμη για βραβεία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ήδη απαντήσει στην ακύρωση. Αφού τα διεθνή φεστιβάλ άρχισαν να ανακοινώνουν προβολές της ρωσικής προπαγανδιστικής ταινίας, η υπηρεσία Τύπου ξεκίνησε ένα hashtag, #NoStageForRussia.

We appreciate the Zurich Film Festival’s decision to cancel public screenings of “Russians at War” – there should be #NoStageForRussia and no chance for its voices to whitewash crimes in front of the broad public. pic.twitter.com/9ZtE3np1bR