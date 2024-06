Το «Queen Symphonic» επιστρέφει στην Αθήνα

«Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions», «We Will Rock You», «Another One Bites the Dust», «Somebody to Love», «The Show Must Go On» είναι ορισμένοι μόνο από τους τίτλους τραγουδιών των Queen και του Freddie Mercury που θα ακουστούν στη συναυλία Queen Symphonic η οποία θα δοθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου (21:00) στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Ερμηνεύουν οι τραγουδιστές - πρωταγωνιστές του ροκ μιούζικαλ «We Will Rock You», που παρουσιάζεται στο West End του Λονδίνου.

Επί σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, επίσης, η βρετανική ροκ μπάντα υπό την καθοδήγηση του διακεκριμένου κιθαρίστα Andy Jones, καθώς και η Φιλαρμόνια Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Bρετανού αρχιμουσικού Richard Sidwell. Όσο για τη συναυλία, δίνεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της ροκ μπάντας σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Ιαπωνία.

Οι Queen υπήρξαν πρωτοπόροι κατά τη μουσική τους διαδρομή, δημιουργώντας έναν διαχρονικό ήχο που έγινε υπογραφή τους. Ο Freddie Mercury ώθησε το group προς ένα μοναδικό συνδυασμό εξωστρέφειας και κλασικών ενορχηστρώσεων. Χάρη στις θρυλικές εμφανίσεις του Mercury, οι Queen έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του '70 ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα στον κόσμο καταγράφοντας τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες τους. H συνεχής παραγωγή των hits, μέσα στις δεκαετίες του 70’ και του ‘80, δεν είχε τέλος, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Αμερική, καθώς όλα τα άλμπουμ τους ανέβαιναν στο Top Ten, και κατέληγαν χρυσά και πλατινένια.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, οι Queen σταμάτησαν να δίνουν συναυλίες λόγω ζητημάτων υγείας του Freddie Mercury ο οποίο«έφυγε» από τη ζωή το 1991. Μετά το θάνατο του, οι Queen παρέμειναν στη δημοσιότητα μέσω των εμφανίσεων και των δημιουργιών των Brian May και τον Roger Taylor. Σημαντικός σταθμός ήταν και η δημιουργία του musical «We Will Rock You» με την καθοδήγηση των May και Taylor, το οποίο για πολλά χρόνια «έσπασε» τα ταμεία στο West End και στο Broadway. Το 2018, οι Queen ήταν το θέμα της βιογραφικής ταινίας «Bohemian Rhapsody», με πρωταγωνιστή τον Rami Malek ο οποίος διακρίθηκε με το βραβείο Πρώτου Ανδρικού Ρόλου στην απονομή των Όσκαρ (2019), για την ερμηνεία του στον ρόλο του Freddie Mercury.

Επιμέλεια κειμένου: Νεκταρία Μαραγιάννη