Το βλέμμα στο ράφι

Νέες κυκλοφορίες έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους στα ράφια των βιβλιοπωλείων φιλοδοξώντας να κερδίσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Πρόκειται για μυθιστορήματα που υπόσχονται ιστορίες σκοτεινές, τρυφερές ή μαγικές, με κοινό παρονομαστή τη δύναμη της αφήγησης.

Αγκουστίνα Μπαστερρίκα

Οι Ανάξιες μτφρ. Χριστίνα Θεοδωροπούλου, εκδ. Πατάκης, σελ. 192

Σε έναν Οίκο της Ιερής Αδελφότητας, σε μια μετα-αποκαλυπτική εποχή, γυναίκες ζουν έγκλειστες υπό την απόλυτη εξουσία της Ηγουμένης. Πάνω από αυτήν στέκει μόνο «Εκείνος», μια αόρατη μορφή παντοδυναμίας που ελέγχει τα πάντα μέσα από τις σκιές. Οι Ανάξιες κινούνται σε έναν κόσμο φόβου, ανταγωνισμού και τιμωρίας, με μοναδική προσδοκία την επιλογή της επόμενης Πεφωτισμένης.

Η νεαρή αφηγήτρια καταγράφει κρυφά την καθημερινότητα της φρίκης, τις τελετές, τις θυσίες, τις πράξεις βίας στο όνομα της φώτισης. Σταδιακά αναδύονται μνήμες από έναν πολιτισμό που προηγήθηκε της κατάρρευσης, πριν η Αδελφότητα αναλάβει ρόλο σωτηρίας. Η άφιξη της Λουσία, μιας διαφορετικής Ανάξιας, διαταράσσει την εύθραυστη ισορροπία και ανοίγει χώρο για μια αχτίδα ελπίδας. Ένα δυστοπικό μυθιστόρημα για την εξουσία, τη βία και τους κανόνες της ανθρώπινης συνύπαρξης.

Πέτερ Χάντκε

Η μπαλάντα του τελευταίου θαμώνα μτφρ. Σπύρος Μοσκόβου, εκδ. Εστία, σελ. 208

Ο Γκρέγκορ Βέρφερ επιστρέφει για λίγες μέρες στον τόπο όπου μεγάλωσε, έναν χώρο που στο μεταξύ έχει απορροφηθεί από τη μεγαλούπολη. Συναντά την οικογένειά του, τον πατέρα, τη μητέρα, την αδελφή του με το νεογέννητο παιδί της, κουβαλώντας μια είδηση βαριά και ανομολόγητη: τον θάνατο του μικρού αδελφού του, μέλους της Λεγεώνας των Ξένων.

Η σύντομη επιστροφή μετατρέπεται σε αμείλικτη αναμέτρηση με το παρελθόν. Το παρόν και η μνήμη εναλλάσσονται, εσωτερικές φωνές αναδύονται, λογαριασμοί ζητούν τακτοποίηση. Τα βράδια ο Γκρέγκορ καταφεύγει στις ταβέρνες της παλιάς γειτονιάς, μένοντας μέχρι το κλείσιμο. Εκεί, ως τελευταίος θαμώνας, βρίσκει μια απρόσμενη θαλπωρή. Ένα μυθιστόρημα νόστου και εσωτερικής περιπλάνησης με τη χαρακτηριστική ματιά του Χάντκε.

Σαμάνθα Σόττο Γιαμπάο

Water Moon μτφρ. Στεργία Καββάλου, εκδ. Καστανιώτη, σελ. 416

Σε ένα στενό σοκάκι του Τόκιο υπάρχει ένα ενεχυροδανειστήριο ορατό μόνο σε όσους έχουν χαθεί. Για τους υπόλοιπους μοιάζει με ένα απλό ταβερνάκι με ράμεν. Εκεί οι εκλεκτοί αφήνουν επιλογές και μεταμέλειες. Η Χάνα Ισικάουα κληρονομεί το κατάστημα και, την πρώτη κιόλας μέρα, έρχεται αντιμέτωπη με μια διάρρηξη, την εξαφάνιση του πατέρα της και την κλοπή πολύτιμων αντικειμένων.

Ένας μυστηριώδης, γοητευτικός γιατρός προσφέρει βοήθεια και μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι σε έναν κόσμο ονειρικό και αλλόκοτο: βρόχινες λίμνες, χαρταετοί, αγορές στα σύννεφα, περάσματα ανάμεσα στη νύχτα και το πρωί. Καθώς πλησιάζουν την αλήθεια, η Χάνα καλείται να αποκαλύψει ένα μυστικό και να πάρει μια απόφαση με οριστικές συνέπειες. Ένα μαγικό μυθιστόρημα για τις επιλογές, τη μνήμη και το τίμημα της επιθυμίας.

Scarlett Wilkova

Όταν δεις τη θάλασσα μτφρ. Ing. Lucie Kyligova, εκδ. Επίκεντρο, σελ. 392

Το 1948 η Τσεχοσλοβακία υποδέχεται χιλιάδες πρόσφυγες από την Ελλάδα του εμφυλίου. Ανάμεσά τους φτάνει και η δεκάχρονη Σωτηρία, μόνη, σε έναν άγνωστο τόπο, χωρίς γλώσσα και χωρίς βεβαιότητες. Τα χρόνια περνούν και γύρω από τη ζωή της ξεδιπλώνεται μια οικογενειακή ιστορία γεμάτη μυστικά, απώλειες και νοσταλγία για την πατρίδα.

Παράλληλα, η εμπειρία χιλιάδων παιδιών Ελλήνων προσφύγων φωτίζει το συλλογικό τραύμα μιας γενιάς που μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο χώρες. Η Σωτηρία και η Κούλα γίνονται σύμβολα αυτών των ζωών, της προσφυγιάς, της προσαρμογής και της μνήμης. Ένα μυθιστόρημα για την παιδική εμπειρία της εξορίας και την προσμονή της θάλασσας ως εικόνα επιστροφής.

Ο Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης είναι συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας