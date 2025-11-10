Το βλέμμα στο ράφι

Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το αστυνομικό θρίλερ έχει πάψει να είναι απλώς μια ιστορία εγκλήματος. Έχει μεταμορφωθεί σε καθρέφτη του σύγχρονου ανθρώπου, του φόβου, της απώλειας, της μοναξιάς και της αγωνίας για το μέλλον.

Εκτός από την δημιουργία μιας ευρηματικής ροής, οι συγγραφείς που υπηρετούν το είδος επιχειρούν να εμβαθύνουν στα κίνητρα, στις σκιές και στις μεταμορφώσεις της ανθρώπινης ψυχής.

Οι τέσσερις τίτλοι που ξεχωρίζουν στην πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή - από τον Stephen King, τον Ken Follett, τη Holly Jackson και τη Lisa Ridzen - αποτυπώνουν με τον δικό τους τρόπο το εύρος και την πολυμορφία αυτής της λογοτεχνίας.

Stephen King - Ο Άτρωτος

(με το ψευδώνυμο Richard Bachman) Μετάφραση: Μαριάννα Τζιαντζή Σελίδες: 318 | Εκδόσεις Bell

Ο μετρ του τρόμου και της κοινωνικής δυστοπίας, Stephen King, υπογράφει έναν από τους πιο αιχμηρούς του εφιάλτες: Ο Άτρωτος (The Running Man). Στην Αμερική ενός ζοφερού μέλλοντος, ο άνεργος Μπεν Ρίτσαρντς αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα τηλεοπτικό ριάλιτι όπου η επιβίωση είναι το έπαθλο και ο θάνατος το αναμενόμενο τέλος. Κυνηγημένος από εκτελεστές, ο ήρωας παλεύει για μια ευκαιρία ζωής ή έστω για μια τελευταία αξιοπρέπεια. Πέρα από την καταιγιστική δράση, ο King θίγει το πιο επίκαιρο θέμα της εποχής: την κοινωνία του θεάματος, όπου η ανθρώπινη αγωνία γίνεται ψυχαγωγία και η εξαθλίωση μετατρέπεται σε τηλεοπτικό προϊόν. Το δυστοπικό αυτό μυθιστόρημα, γραμμένο με το ψευδώνυμο Richard Bachman, κυκλοφορεί ξανά σε νέα, επιμελημένη ελληνική έκδοση. Τον Νοέμβριο μάλιστα αναμένεται η κινηματογραφική του μεταφορά από τη Feelgood.

Lisa Ridzen – Οι γερανοί πετούν νότια

Μετάφραση: Αγγελική Νάτση Σελίδες: 448 | Εκδόσεις Μεταίχμιο

Η Lisa Ridzen ανήκει στη νέα γενιά συγγραφέων της σκανδιναβικής λογοτεχνίας που μεταμορφώνουν το αστυνομικό είδος σε υπαρξιακό δράμα. Στο ντεμπούτο της, Οι γερανοί πετούν νότια, εγκαταλείπει τη φόρμα του εγκλήματος για να περιγράψει τη ζωή ενός ηλικιωμένου άντρα, του Μπου, που προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο της καθημερινότητάς του, καθώς χάνει σταδιακά τη σύντροφό του από την άνοια και κινδυνεύει να χάσει και τον αγαπημένο του σκύλο, Σίξτεν. Μέσα από αυτή τη φαινομενικά ήσυχη πλοκή, η Ridzen δημιουργεί ένα βαθιά συγκινητικό πορτρέτο του γήρατος, της μνήμης και της αγάπης. Οι Guardian και

Financial Times εξήραν τη «στοχαστική και τρυφερή προσέγγισή της στη θνητότητα». Είναι ένα βιβλίο που σε κάνει να γελάς, να συγκινείσαι, να θυμάσαι - ένα «αντι-θρίλερ» για τον τρόμο της απώλειας, γραμμένο με απαράμιλλη ευαισθησία.

Holly Jackson – Προσεχώς Νεκρή

Μετάφραση: Χριστίνα Σωτηροπούλου Σελίδες: 584 | Εκδόσεις Διόπτρα

Η Holly Jackson, συγγραφέας της μεγάλης επιτυχίας A Good Girl’s Guide to Murder, επιστρέφει με το Προσεχώς Νεκρή, ένα ψυχολογικό θρίλερ που κυριολεκτικά παγώνει τον χρόνο. Η εικοσιεπτάχρονη Τζετ Μέισον έχει επτά μέρες ζωής: ύστερα από ένα τραγικό ατύχημα, οι γιατροί προειδοποιούν ότι το ανεύρυσμα στο κεφάλι της θα αποδειχθεί μοιραίο. Αντί να περιμένει το τέλος, η Τζετ αποφασίζει να εξιχνιάσει το μεγαλύτερο μυστήριο όλων: τη δολοφονία της ίδιας της ζωής της. Η Jackson συνδυάζει αριστοτεχνικά την αγωνία με τη συγκίνηση μιας υπαρξιακής εξομολόγησης. Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ πίσω από το μυστήριο αναδύεται ένας συγκλονιστικός στοχασμός για τη θνητότητα, την αγάπη και τη λύτρωση. Όπως σημείωσε ο Alex Michaelides (Η Σιωπηλή Ασθενής): «Ένα μάθημα για το πώς πρέπει να γράφονται τα θρίλερ. Καταιγιστικό, ανθρώπινο, αξέχαστο.»

Ken Follett – Ο Κύκλος των Ημερών

Μετάφραση: Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου Σελίδες: 648 | Εκδόσεις Bell

Ο πολυδιαβασμένος Ken Follett, μετρ των ιστορικών αφηγήσεων και δημιουργός του εμβληματικού Οι Στύλοι της Γης, επιστρέφει με ένα έργο που μας μεταφέρει στην αυγή του πολιτισμού. Ο Κύκλος των Ημερών τοποθετείται στην εποχή της ανέγερσης του Στόουνχεντζ και παρακολουθεί δύο ανθρώπους, τον γεωρύχο Σεφτ και την οραματίστρια ιέρεια Τζόια που αφιερώνουν τη ζωή τους σε ένα μνημείο που θα ενώσει φυλές και γενιές. Ο Follett αξιοποιεί την αφήγηση ενός μακρινού παρελθόντος για να μιλήσει για την πίστη, τη συνεργασία και τη δημιουργία ως κινητήριες δυνάμεις της ανθρωπότητας. Το μυθιστόρημα, αποτέλεσμα ενδελεχούς ιστορικής έρευνας, ξεπερνά τα όρια του είδους και μεταμορφώνει την ιστορία σε ύμνο για τον πολιτισμό και τη μνήμη.

Από τη δυστοπία του King και τη συγκίνηση της Ridzen, ως τη σκοτεινή ψυχολογική ένταση της Jackson και το επικό όραμα του Follett, αυτά τα τέσσερα έργα δείχνουν την τεράστια εκφραστική γκάμα του σύγχρονου θρίλερ. Είτε στο μέλλον είτε στο παρελθόν, είτε στον εσωτερικό κόσμο του ήρωα, το θρίλερ του 21ου αιώνα δεν αναζητά απλώς τον δολοφόνο, αλλά την ίδια την αλήθεια του ανθρώπου.

* Ο Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης είναι συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας