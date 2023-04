Πολιτιστική ατζέντα εβδομάδας: Έκθεση για την Μαρία Κάλλας, ποίηση και τζαζ μουσική, «Dracula» σε επετειακή κόπια

Εικαστική έκθεση - εγκατάσταση για τη Μαρία Κάλλας στην Εθνική Λυρική Σκηνή, μουσικοχορευτικό αφιέρωμα για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διαλέξεις με θέμα την ελευθερία, την αρχαία τραγωδία, τη φυσική επιστήμη, ένα μιούζικαλ με αντισυμβατική δομή, προβολή της ταινίας «Dracula» τυ Κόπολα, ψηφιακά αποκατεστημένη και σε επετειακή κόπια, είναι ορισμένα από όσα ξεχωρίσαμε στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας και αναφέρουμε παρακάτω.

Θα πραγματοποιηθούν από τις 29 Απριλίου έως το ερχόμενο Σάββατο, 6 Μαΐου. Ανάμεσα σε αυτά, και οι δράσεις που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Πρωτομαγιά, όπως αναφέρουμε στο σημείωμά μας Πρωτομαγιά στο ΚΠΙΣΝ: Μουσική, χορός, καγιάκ στο Κανάλι, εργαστήρια.

Διαλέξεις – Παρουσιάσεις βιβλίων

Την επομένη της Πρωτομαγιάς θα μεταδοθεί ζωντανά (2/5, 19.00) από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών η διάλεξη του ακαδημαϊκού Λουκά Χριστοφόρου, με θέμα «Η Επαγωγική και Ολιστική Περιγραφή του Φυσικού Κόσμου».

Εκδήλωση πραγματοποιείται στις 3 Μαΐου (18.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαράς», με θέμα την αρχική σύλληψη της εν λόγω βιβλιοθήκης, την επανέναρξη λειτουργίας και τους μελλοντικούς στόχους. Θα ακολουθήσει (19.15-21.00) βραδιά ελληνικής τζαζ μουσικής από το μουσικό σύνολο Τerry's Quartet.

Εκδήλωση στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων «Freequencies - Ελεύθερες Συχνότητες» του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου πραγματοποιείται (4/5, 20.30) στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» (Σταδίου 24). Φέρει τον τίτλο «Η Αλλόκοτη Ελευθερία της δημιουργίας» και θα συνομιλήσουν οι Στ. Ζουμπουλάκης (συγγραφέας), Χαρ. Μπακιρτζής (έφορος των αρχαιοτήτων επί τιμή), Κύρ. Σαρρής (εικαστικός), Έρση Σωτηροπούλου (συγγραφέας) και Φίλ. Τσαλαχούρης (συνθέτης, διευθυντής των Μουσικών Σχολών του Ωδείου Αθηνών), συντονίζει ο Διον. Καψάλης (λογοτέχνης, ακαδημαϊκός).

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος συζητήσεων περιστρέφεται γύρω από την έννοια της ελευθερίας, με αφορμή τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού. Η ελευθερία αποτελεί μία από τις δύο θεματικές του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όπως είχαμε αναφέρει στο σημείωμά μας Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023: Ελευθερία και εξωστρέφεια.

Το πώς η αρχαία ελληνική τραγωδία ήταν προϊόν συνεργασίας είναι το θέμα της διαδικτυακής διάλεξης που θα δώσει (6/5, 19.00) ο Όλιβερ Τάπλιν (Ομ. Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), στο πλαίσιο του προγράμματος των τιμητικών φιλοξενιών της Οικίας Πάτρικ και Τζόαν Λη Φέρμορ. Η διάλεξη θα δοθεί στα αγγλικά και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Οικία Leigh Fermor, από το Κανάλι του Μουσείου Μπενάκη στο YouTube, εδώ.

Λήψη από την οικία των Πάτρικ και Τζόαν Λη Φέρμορ, στην Καρδαμύλη της Μάνης. Πηγή φωτ.: Μουσείο Μπενάκη / benaki.org

Όσο για τις παρουσιάσεις βιβλίου – μεταξύ άλλων – στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22) παρουσιάζεται (4/5, 19.00) από τις εκδόσεις «Ερμής» το βιβλίο της Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη με τίτλο «Η Αθήνα της Έλλης».

Αποτελείται από σκίτσα-ορόσημα της πόλης –όπως το Ηρώδειο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάππειο, η Αθηναϊκή Τριλογία, τα νεοκλασικά μέγαρα αλλά και τα λαϊκά νεοκλασικά σπίτια, το Προεδρικό Μέγαρο, η Παλιά Βουλή, το Εθνικό Θέατρο, η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή– τα οποία παρελαύνουν σε σκίτσα διανθισμένα από το κείμενο της Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Ν. Βατόπουλος, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη και Κατερίνα Κορρέ.

Θέατρο

Δύο θεατρικές πρεμιέρες ξεχωρίζουμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Ένα μιούζικαλ και πανελλήνια πρώτη στην Εθνική Λυρική Σκηνή και ένα κλασικό έργο του Άντον Τσέχωφ.

Στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ ανεβαίνει ένα από τα δημοφιλέστερα οφ-Μπρόντγουεϊ μιούζικαλ δωματίου, το «The Last Five Years» του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη, Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν. Πρωταγωνιστές οι 20άρηδες Νεοϋρκέζοι Κάθυ (Βάσια Ζαχαροπούλου) και Τζέιμι (Πάρις Παρασκευάδης) οι οποίοι ερωτεύονται και έπειτα χάνουν το μεταξύ τους ενδιαφέρον, κατά τη διάρκεια πέντε χρόνων.

Η ιδιαιτερότητα του μιούζικαλ έγκειται στην αντισυμβατική δομή του: η Κάθυ αφηγείται την ιστορία αντίστροφα, ο Τζέιμι αφηγείται την ιστορία σε ευθεία χρονολογική σειρά, με αποτέλεσμα οι χρονικότητες των δυο ηρώων να συναντιούνται μόνο μία φορά, στον γάμο τους. Η σκηνοθεσία είναι του Δημ. Δημόπουλου, την 6μελή ορχήστρα διευθύνει ο Μιχ. Παπαπέτρου.

Στις 5, 6, 7, 11, 12, 13 Μαΐου (ώρα έναρξης: 20.30, Κυριακή: 19.30). Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, 213 0885700.

Η Βάσια Ζαχαροπούλου και Πάρις Παρασκευάδης («The Last Five Years»). Φωτ.: Α. Σιμόπουλος, επεξεργασία Μ. Μπουγιούκου. Πηγή φωτ.: Εθνική Λυρική Σκηνή

Στο «Αμφιθέατρο» (Αγγελικής Χατζημιχάλη 15 & Ανδριανού, κρατήσεις: 210-3314088, 6985864104) «μετακομίζει» από τις 4 Μαΐου οπότε και θα ανεβαίνει έως τις 4 Ιουνίου (Πέμπτη, Σάββατο & Κυριακή: 21.00) το κλασικό έργο του Τσέχωφ, «Η Αρκούδα». Ο Τσέχωφ αντιμετωπίζει με αθωότητα και αυτοσαρκασμό το πένθος, το χρέος και τον έρωτα, ζητήματα που τίθενται και στην «Αρκούδα».

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σ' ένα αγρόκτημα στην επαρχία του Ρίπλοβο, όπου κατοικεί η Έλενα Πόποβα μια όμορφη χήρα που μήνες τώρα πενθεί για την απώλεια του συζύγου της ώσπου δέχεται την επίσκεψη ενός απόστρατου που απαιτεί με άκομψο τρόπο την εξόφληση δυο γραμματίων που του χρωστούσε ο σύζυγός της. Η σκηνοθεσία είναι του Ν. Καρδώνη, παίζουν οι Κατερίνα Λάττα, Γιάννης Λατουσάκης και Γιάννης Δενδρινός. Ζωντανή μουσική επί σκηνής: Μιχάλης Λατουσάκης.

Από την παράσταση «Η Αρκούδα». Φωτ.: Δομνίκη Μητροπούλου

Στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59, 210 3642540 ) θα παρουσιαστεί (6/5, 20.00) σε συναυλιακή μορφή η όπερα «Λιονέλλα» του Σπ. Σαμαρά, από τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του Βυρ. Φιδετζή.

Η όπερα αναφέρεται στο πάθος του Ούγγρου ευγενή και αξιωματικού του στρατού, Αντόρ (Δημ. Πακσόγλου), για τον τζόγο. Πάθος που κερδίζει ακόμα και τον έρωτά του για τη Λιονέλλα (Άννα Στυλιανάκη), μια νεαρή, όμορφη τσιγγάνα, που λόγω της μεγάλης της αγάπης για τον Αντόρ απαρνήθηκε την οικογένειά της και τη φυλή της. Το καστ συμπληρώνουν οι Χρ. Κεχρής, Χάρ. Ανδριανός και Χριστ. Σταμπόγλης.

Συναυλίες – Μουσική

Κλασική και τζαζ μουσική είναι τα δύο μουσικά είδη που «πρωταγωνιστούν» στην προκειμένη ενότητα, από κοινού με μουσικοχορευτικό οδοιπορικό από την Κρήτη στην Ισπανία.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (210 7282333, megaron.gr) υποδέχεται (2/5, 20.30) τον βιρτουόζο οργανίστα της Νοτρ Νταμ, Ολιβιέ Λατρύ, σε έργα των Λουί Βιερν, Σαρλ-Μαρί Βιντόρ, Ρίχαρντ Βάγκνερ, Φραντς Λιστ και Καμίγ Σαιν-Σανς. Η συναυλία δίνεται στο πλαίσιο του αφιερώματος «Μεγάλοι οργανίστες» με το οποίο το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών γιορτάζει τα τριάντα χρόνια από την κατασκευή και τα εγκαίνια του εκκλησιαστικού οργάνου, το οποίο βρίσκεται στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», όπου κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί φημισμένοι δεξιοτέχνες.

Ολιβιέ Λατρύ ©Son. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ακολουθεί (6/5, 20.00) το μουσικοχορευτικό οδοιπορικό από την Κρήτη στην Ισπανία «Στα ζάλα του Γκρέκο», το οποίο ακολουθεί τα «βήματα» του Έλληνα ζωγράφου, Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει «πάντρεμα» κρητικών σκοπών και ισπανικών τραγουδιών και χορών.

Συμμετέχουν ο Χρ. Τζιφάκις (σύνθεση, κιθάρα) και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Γ. Αραβίδη, στις ενορχηστρώσεις ο Αχ. Γουάστωρ. Ακόμη, οι Φανή Δεμέστιχα (χορός φλαμένκο), Γιάννης και Γιώργος Μεγαλακάκης (κρητικοί χοροί) και 7μελής ορχήστρα.

Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή (Ερατοσθένους 13, 210 7252895), το αφιέρωμα «Ποίηση και Jazz» ολοκληρώνεται (5 & 6/5, 20.30) με ένα ταξίδι στην ποίηση του ηθοποιού και ποιητή Δημ. Καταλειφού.

Η βραδιά απαγγελίας, τραγουδιού και μουσικής τζαζ φέρει τον τίτλο «Σώμα και όνειρα». Απαγγέλλουν και τραγουδούν οι Αλεξάνδρα Σιετή και Δη. Καταλειφός, συμμετέχει το κουαρτέτο του Δημήτρη Τσάκα.

Εκθέσεις

Μαρία Κάλλας και Μιχάλη Κατζουράκη ξεχωρίσαμε στις εκθέσεις που υποδέχονται το κοινό τις ημέρες που ακολουθούν. Μετά την πρεμιέρα της όπερας «Μήδεια» του Κερουμπίνι, η ΕΛΣ συνεχίζει το αφιέρωμά της στην Μαρία Κάλλας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της, με την πολυμορφική εγκατάσταση «Από την Κάλλας στην Μήδεια» του Πάνου Προφήτη (εικαστική σύλληψη και εκτέλεση).

Η εγκατάσταση θα είναι επισκέψιμη (από 4/5, καθημερινά: 11.00-22.00) στο Φουαγιέ της ΕΛΣ, και θα προτείνει έναν εικαστικό και διεπιστημονικό τρόπο προσέγγισης, εξερεύνησης και ανάγνωσης του μύθου της Μαρίας Κάλλας. Περισσότερα για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση αφότου την επισκεφθούμε.

Κοστούμι του Γιάννη Τσαρούχη για τη Μήδεια - Εργασίες συντήρησης και προετοιμασία για έκθεση. Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος. Πηγή φωτ.: Εθνική Λυρική Σκηνή

Στο μεταξύ, στη «Roma Gallery» (Ρώμα 5) εγκαινιάζεται (5/5, 19.00) η έκθεση του Μιχάλη Κατζουράκη, με τίτλο «Windows 2000» (έως 3/6).

Περιλαμβάνει φωτεινά κουτιά και ψηφιακές εκτυπώσεις που εικονίζουν βιτρίνες καταστημάτων σε διαδικασία ανακαίνισης. Οι βιτρίνες, τις οποίες ο καλλιτέχνης φωτογράφισε στην Αθήνα την περίοδο 1998-2000, είναι περασμένες με υδρόχρωμα για να μην βλέπουν οι περαστικοί τις εργασίες που εκτελούνται στο εσωτερικό.

Έργο του Μιχάλη Κατζουράκη. Πηγή φωτ.: Roma Gallery

Κινηματογράφος

Σε επετειακή κόπια, με ολοκαίνουργια ψηφιακή αποκατάσταση και εκ νέου επεξεργασία από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, προβάλλεται (6/5, 22.00) στον κινηματογράφο «Ιντεάλ» (Πανεπιστημίου 46) η ταινία «Dracula» (1992) του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Με την προβολή αυτή το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» συνεχίζει τον κύκλο των ειδικών κινηματογραφικών προβολών του.

Από την ταινία «Dracula». Πηγή: Twitter / Nát

Στην τιμημένη με τρία βραβεία Όσκαρ, ταινία, ο Κόπολα διασκευάζει το αρχετυπικό μυθιστόρημα του Μπραμ Στόουκερ, προσδίδοντας μια σκοτεινή και ταυτόχρονα ρομαντική διάσταση στο γοτθικό μύθο του απέθαντου και αιμοδιψούς Κόμη ο οποίος εδώ «διασχίζει ωκεανούς χρόνου» προκειμένου να επανασυνδεθεί με την χαμένη του αγαπημένη, μετενσαρκωμένη πλέον στο σώμα μιας νεαρής γυναίκας.

Εισιτήρια εδώ.

Κεντρική φωτογραφία: Η Μαρία Κάλλας στην άκρη της σκηνής, μετά από μια παράσταση. Άγνωστη ημερομηνία και τοποθεσία. Πηγη φωτ.: ΑP.