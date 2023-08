Πέθανε σε ηλικία 38 ετών ο ηθοποιός Κρις Πελούζο

Σε ηλικία μόλις 38 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο ηθοποιός Κρις Πελούζο, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ όπως οι «Mamma Mia!», «Miss Saigon» και «The Woman in White».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Πελούζο πέθανε την Τετάρτη 16 Αυγούστου και η είδηση επιβεβαιώθηκε από την προσωρινή πρόεδρο του τμήματος μουσικού θεάτρου του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν η οποία δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στην επίσημη σελίδα του θεάτρου στο Instagram. Από την ανάρτηση δεν γινόταν γνωστή η αιτία θανάτου του.

