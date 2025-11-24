Πέθανε ο Jimmy Cliff, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγκε μουσικής

Τραγουδιστής και ηθοποιός που συνέβαλε ώστε να γίνει η ρέγκε μουσική παγκόσμιο φαινόμενο, ο Jimmy Cliff, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του επιτυχίες όπως τα «You Can Get It If You Really Want», «I Can See Clearly Now» και «Wonderful World, Beautiful People», που του χάρισαν την αγάπη του κοινού.

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο αστυνομικό δράμα του 1972 «The Harder They Come» έτυχε επίσης μεγάλης αναγνώρισης, με την ταινία να θεωρείται ορόσημο του τζαμαϊκανικού κινηματογράφου.

Είναι ένας από τους λίγους μουσικούς, μαζί με τον Bob Marley και άλλους, που έχουν τιμηθεί με το Τάγμα της Αξίας της Τζαμάικας.

Ποιος ήταν ο Jimmy Cliff

Στο Σεντ Τζέιμς της Τζαμάικας γεννήθηκε το 1944 ο Jimmy Cliff και η μουσική του καριέρα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αφού μετακόμισε στην πρωτεύουσα του νησιού, το Κίνγκστον, και άρχισε να συνεργάζεται με τον παραγωγό Λέσλι Κονγκ. Η οικογένεια του Κονγκ είχε ένα δισκοπωλείο με το όνομα Beverley's και ο Κλιφ έγραψε ένα τραγούδι με αυτό το όνομα για να πείσει τον Κονγκ – ο οποίος θα γινόταν βασικός παραγωγός της ρέγκε – να συνεργαστεί μαζί του.

Είχε αρκετές τοπικές επιτυχίες, η καριέρα του απογειώθηκε πραγματικά τη δεκαετία του '60, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με την Island Records.

Αρχικά προωθήθηκε στο ροκ κοινό – εξ ου και περίεργες επιλογές όπως η διασκευή του Whiter Shade of Pale – και βρήκε τη ζωή στη νέα του πατρίδα, το Λονδίνο, αποξενωτική, περιγράφοντας αργότερα την πόλη ως «σκύλα… Βίωσα ρατσισμό με τρόπο που δεν είχα βιώσει ποτέ πριν». Αλλά το λαμπερό κομμάτι του 1969 «Wonderful World, Beautiful People» αποδείχθηκε η μεγάλη του επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο νούμερο 6 των charts.

Το μήνυμα ελπίδας και ενότητας που μετέφερε συνοδευόταν από μια επίπληξη για την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου («εξαπάτηση, κακολογία, σκανδαλολογία και μίσος») και αυτός ο συνδυασμός όμορφης μουσικής και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων στίχων έγινε βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Cliff.

Ο Cliff επέστρεψε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1970 με μια διασκευή του Wild World του Cat Stevens, πριν γυρίσει το The Harder They Come το 1972, αφού ο σκηνοθέτης της ταινίας Perry Henzell διαισθάνθηκε ότι θα ήταν καλός ηθοποιός.

Το soundtrack του, με ερμηνείες του Cliff όπως το ομότιτλο τραγούδι και το «You Can Get It If You Really Want», μαζί με άλλα τραγούδια των Desmond Dekker, Toots & the Maytals και άλλων, συνέβαλε στο να γίνει η ρέγγε γνωστή σε ένα ευρύτερο κοινό, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου η ταινία τελικά κυκλοφόρησε το 1973.

Ο Cliff συνέχισε να περιοδεύει και να κυκλοφορεί άλμπουμ στη δεκαετία του 1970, ενώ είχε και σημαντικές εμφανίσεις στις ΗΠΑ, όπως η συμμετοχή του στο Saturday Night Live. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 απομακρύνθηκε για λίγο από τη μουσική, ταξίδεψε στην Αφρική για να επανασυνδεθεί με τις ρίζες των προγόνων του. Το άλμπουμ Give Thankx του 1978 ήταν εν μέρει εμπνευσμένο από αυτά τα ταξίδια.

Το 1994, γνώρισε νέα μεγάλη φήμη με τη δική του εκδοχή του «I Can See Clearly Now», που εμφανίστηκε στο soundtrack της τζαμαϊκανής ταινίας «Cool Runnings»: τον επανέφερε στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά από το 1970, έφτασε στην κορυφή των γαλλικών charts και ήταν επιτυχία και αλλού.

Ο Cliff συνεργάστηκε με πολλούς άλλους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια, από τους Rolling Stones μέχρι τον Sting. Πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή της πανκ μπάντας Rancid, Tim Armstrong, σε ένα EP και ένα άλμπουμ, το οποίο κέρδισε ένα Grammy για το καλύτερο άλμπουμ ρέγκε – μία από τις δύο νίκες από επτά υποψηφιότητες όλα αυτά τα χρόνια.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Cliff είναι το Refugees του 2022, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Wyclef Jean, ολοκληρώνοντας μια δισκογραφία με περισσότερα από 30 στούντιο άλμπουμ.

Παρά την επιτυχία του The Harder They Come, ο Cliff επέστρεψε μόνο περιστασιακά στην υποκριτική, με πιο αξιοσημείωτη την εμφάνισή του στο Club Paradise του 1986, όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Robin Williams, Rick Moranis και άλλους.