Πέθανε η τραγουδίστρια Marianne Faithfull (pics&vids)

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών η τραγουδίστρια και ηθοποιός Marianne Faithfull, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

Η Faithfull ήταν γνωστή για επιτυχίες όπως το As Tears Go By, το οποίο έφτασε στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1964, και για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το The Girl On A Motorcycle του 1968.

AP

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Η Marianne απεβίωσε ειρηνικά σήμερα στο Λονδίνο, παρέα με την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ποια ήταν η Marianne Faithfull

Η Marianne Faithfull ήταν Αγγλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Έγινε δημοφιλής τη δεκαετία του 1960 με την κυκλοφορία της επιτυχίας της «As Tears Go By» και συνέχισε την καριέρα της για να γίνει μια από τις κορυφαίες καλλιτέχνιδες.

Γεννημένη στο Χάμπστεντ του Λονδίνου, η Faithfull ξεκίνησε την καριέρα της το 1964, αφού παρακολούθησε ένα πάρτι των Rolling Stones, όπου την ανακάλυψε ο Andrew Loog Oldham. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ήταν μια εμπορική επιτυχία και ακολούθησε μια σειρά από άλμπουμ στην Decca Records. Από το 1966 έως το 1970, είχε μια πολύ προβεβλημένη ρομαντική σχέση με τον Μικ Τζάγκερ. Η δημοτικότητά της ενισχύθηκε περαιτέρω από τους κινηματογραφικούς της ρόλους, όπως αυτοί στα I'll Never Forget What's'isname (1967), The Girl on a Motorcycle (1968) και Hamlet (1969). Ωστόσο, η δημοτικότητά της επισκιάστηκε από προσωπικά προβλήματα στη δεκαετία του 1970, μεταξύ άλλων με ναρκωτικά.

Γνωστή για τη χαρακτηριστική φωνή της, τα φωνητικά της επηρεάστηκαν από σοβαρή λαρυγγίτιδα, σε συνδυασμό με την επίμονη κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, αλλοιώνοντας μόνιμα τη φωνή της, αφήνοντάς την τραχιά, ραγισμένη και χαμηλότερη σε ύψος. Αυτός ο νέος ήχος χαρακτηρίστηκε ως «ποτισμένος με ουίσκι» από ορισμένους κριτικούς και θεωρήθηκε ότι βοήθησε να αποτυπωθούν τα ωμά συναισθήματα που εκφράζονται στη μουσική της.

Μετά από μια μακρά εμπορική απουσία, η Faithfull επέστρεψε το 1979 με την κυκλοφορία του άλμπουμ της Broken English, το οποίο απέσπασε μεγάλη επιτυχία από τους κριτικούς. Το άλμπουμ ήταν, επίσης, εμπορική επιτυχία και σηματοδότησε την αναζωπύρωση της μουσικής της καριέρας. Το Broken English χάρισε στη Faithfull μια υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία ροκ φωνητική ερμηνεία και συχνά θεωρείται μια από τις καλύτερες δουλειές της. Ακολούθησε μια σειρά άλμπουμ, μεταξύ των οποίων τα Dangerous Acquaintances (1981), A Child's Adventure (1983) και Strange Weather (1987). Η Φέιθφουλ έγραψε επίσης τρία βιβλία για τη ζωή της: Faithfull: An Autobiography (1994), Memories, Dreams & Reflections (2007) και Marianne Faithfull: A Life on Record (2014).

Η Faithfull περιλαμβάνεται στη λίστα «100 Greatest Women of Rock and Roll» (οι 100 σπουδαιότερες γυναίκες του ροκ εντ ρολ) του VH1. Της απονεμήθηκε το Παγκόσμιο Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής στα Women's World Awards του 2009 και η κυβέρνηση της Γαλλίας την ανακήρυξε Commandeur στο Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Πηγή: BBC