Πέθανε η μεσόφωνος Κική Μορφωνιού - Είχε εμφανιστεί με τη Μαρία Κάλλας στην Επίδαυρο

Σε ηλικία 89 ετών «έφυγε» από τη ζωή σήμερα Πέμπτη, η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κική Μορφωνιού, αφήνοντας μια σπουδαία κληρονομιά στην ερμηνεία της λυρικής τέχνης. Σε μια μοναδική σταδιοδρομία τριών δεκαετιών στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ερμήνευσε όλο το ρεπερτόριο της μεσοφώνου αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα σε πάνω από σαράντα όπερες. Οι εμφανίσεις της μαζί με τη Μαρία Κάλλας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της όπερας στην Ελλάδα.

Η θρυλική μεσόφωνος Κική Μορφωνιού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Σπούδασε πιάνο με τη Φώφη Βαφειάδου και τραγούδι με την Ειρήνη Σκέπερς στο Εθνικό Ωδείο, απ’ όπου αποφοίτησε το 1956 με πρώτο βραβείο και αριστείο εξαιρετικής επίδοσης. Συνέχισε τριετείς σπουδές με κρατική υποτροφία στο Μιλάνο δίπλα στους αρχιμουσικούς Αντόνιο Τονίνι και Αντόνιο Ναρντούκι. Το 1958 προσλήφθηκε ως χορωδός στην ΕΛΣ και αμέσως υπέγραψε συμβόλαιο μονωδού ως μόνιμο στέλεχος. Μεταξύ 1958 και 1987 τραγούδησε βασικούς ρόλους μεσοφώνου σε σαράντα όπερες, σε 93 παραγωγές ή αναβιώσεις παραγωγών όπως «Φάουστ», «Κάρμεν», «Το δαχτυλίδι της μάνας», «Ο κουρέας της Σεβίλλης», «Ο τροβαδούρος», «Τζοκόντα» κ.ά.

Συμμετείχε στις πρώτες παρουσιάσεις από την ΕΛΣ των έργων «Διάλογοι Καρμηλιτισσών», «Ναμπούκκο», «Κασσιανή», «Υπόθεση Χοβάντσκι», «Μήδεια», «Ο πύργος του Κυανοπώγωνα», «Φάλσταφ», «Διδώ και Αινείας», «Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ», «Η στέψη της Ποππαίας», «Ο Ιούλιος Καίσαρας στην Αίγυπτο», «Δον Κιχώτης», «Κώστας Καρυωτάκης», μεταξύ άλλων.

Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου δίπλα στη Μαρία Κάλλας, ως Ανταλτζίζα στη «Νόρμα» (1960) και Νέρις στη «Μήδεια» (1961). Εμφανίστηκε στα φεστιβάλ Μουσικός Ιούλιος του Τράπανι της Σικελίας, Σπολέτο, Αθηνών, Κέρκυρας, Ηρακλείου και στα Δημήτρια Θεσσαλονίκης. Συνέπραξε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τις ορχήστρες της ραδιοφωνίας των Βρυξελλών και της Κολωνίας. Από το 1974 δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τη δεκαετία του ’90. Ηχογράφησε έργα Ελλήνων συνθετών (Καλομοίρη, Θεοδωράκη, Χατζηαποστόλου).

Η Κική Μορφωνιού με την Μαρία Κάλλας - φωτογραφία από τη Μήδεια στην Επίδαυρο 1961 @Kleisthenis, GNO Archive

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή τίμησε την Κική Μορφωνιού το 2023, κατά την έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Στην πρεμιέρα της «Μήδειας» του Κερουμπίνι, στις 25 Απριλίου 2023, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης της απένειμε τιμητική πλακέτα για «τη σπουδαία συνεισφορά της στη λυρική τέχνη, τις αξεπέραστες ερμηνείες της, αλλά και για το ήθος, την αγάπη και την αφοσίωσή της στην Εθνική Λυρική Σκηνή». Η τελευταία εμφάνισή της ήταν στο ντοκιμαντέρ της ΕΛΣ για τη Μαρία Κάλλας (2023), όπου αναφέρθηκε στην ιστορική συνεργασία τους στην Επίδαυρο.

Η Κική Μορφωνιού και ο Γιώργος Κουμεντάκης, το 2023. @Χάρης Ακριβιάδης, πηγή φωτ.: ΕΛΣ

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με σεβασμό στο έργο και στη μνήμη της Κικής Μορφωνιού, εκφράζουν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους της.

Λίνα Μενδώνη: Η Κική Μορφωνιού άφησε ανεξίτηλο, διαρκές και επιδραστικό αποτύπωμα

Η Κική Μορφωνιού «διέγραψε μια μετεωρική και γονιμότατη πορεία δεκαετιών, στο λυρικό θέατρο. Λάμπρυνε με το ταλέντο της τους απαιτητικότερους ρόλους του κλασικού λυρικού ρεπερτορίου, με τις ερμηνείες της, ως μεσόφωνος, σε δεκάδες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εκ των οποίων αναμφισβήτητα, ξεχωρίζουν οι παρουσίες της δίπλα στην Μαρία Κάλλας στην Επίδαυρο. Ερμήνευσε όμως και εμβληματικές συνθέσεις του Μάνου Χατζιδάκι, συμπράττοντας, στη μακρόχρονη πορεία της, με πλήθος μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο συλλυπητήριο μήνυμά της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Η Κική Μορφωνιού υπήρξε σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό μας βίο, αφήνοντας ανεξίτηλο, διαρκές και επιδραστικό αποτύπωμα. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή αφοσιώθηκε ολόψυχα, ως καλλιτέχνιδα και αργότερα, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, στο Ωδείο Αθηνών, όπου δίδαξε επί μακρόν», προσθέτει η υπουργός Πολιτισμού.

Κεντρική φωτ.: H Κική Μορφωνιού το 2023 στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ Κάλλας @Andreas Simopoulos. Πηγή φωτ.: ΕΛΣ