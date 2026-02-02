Περικλής Κούκος: Αναδρομές από τη Φιλαρμόνια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αφιερωμένη στο έργο του Περικλή Κούκου, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς και πολυσχιδείς Έλληνες συνθέτες της γενιάς του, είναι η συναυλία που θα δώσει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 (20:30), στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Στο πόντιουμ ο Νίκος Τσούχλος.

Ο Περικλής Κούκος (Αθήνα, 1960) ανήκει σε εκείνους τους χαρισματικούς δημιουργούς που κινούνται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Στο πλούσιο έργο του συνυπάρχουν η διευρυμένη τονικότητα των σύγχρονων ευρωπαϊκών ρευμάτων με μια τονική και τροπική γραφή, οικεία από τις όπερές του και τη μουσική του για το θέατρο. Ο ρυθμός και η φωνητική γραμμή κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο: οι λέξεις καθορίζουν τη μουσική φράση και η μελωδία γεννιέται συχνά μέσα από την ίδια την προσωδία του ποιητικού λόγου.

Η Sinfonietta (A Byzantine Tale) προσεγγίζει δημιουργικά τη βυζαντινή παράδοση ως σημείο αναφοράς για τον χαρακτήρα και την κίνηση της μελωδίας, χωρίς καμία διάθεση μίμησης. Τα Τέσσερα τραγούδια επτανήσιων ποιητών (σε ποίηση Άγγελου Σικελιανού και Τηλέμαχου Χυτήρη) και ο κύκλος Σχέδια για ένα καλοκαίρι (σε στίχους Γιώργου Σεφέρη) φωτίζουν τη βαθιά και σταθερή σχέση του συνθέτη με την ελληνική ποίηση: η φωνή παραμένει καθαρή και εκφραστική, ενώ το πιάνο λειτουργεί ως ισότιμος φορέας νοήματος. Η Σουίτα αρ. 4 από τη σκηνική καντάτα Ημερολόγιο για περαστικούς στα τέλη του αιώνα αναδεικνύει τη θεατρική διάσταση της γραφής του Κούκου, με σύντομες ενότητες, έντονη εικονοποιία και καθαρή δραματική κατεύθυνση.

Στο πρόσωπο της μεσοφώνου Μαίρης Έλεν Νέζη και του πιανίστα Δημήτρη Κούκου, τα έργα βρίσκουν δύο ιδανικούς ερμηνευτές.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανέρχονται στα 8 και 18 ευρώ. Πληροφορίες: 210 7282333 και megaron.gr

Κεντρική φωτ.: Ο Περικλής Κούκος