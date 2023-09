Ο ηλεκτρονικός ήχος, η ιστορία του, οι διαστάσεις του και οι συνδέσεις του με το σήμερα αποτελούν το τρίπτυχο του σεμιναριακού κύκλου τεσσάρων διαλέξεων (στην αγγλική γλώσσα, χωρίς διερμηνεία) με τίτλο «Η επανάσταση του ήχου» (28/09 & 07,12,21/10), με το οποίο ξεκινά τη λειτουργία του το Πειραματικό Εργαστήριο Ήχου από το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη στη Θεσσαλονίκη και με επικεφαλής τον Andrey Smirnov.

Η πιο γόνιμη και περιπετειώδης περίοδος στην ιστορία των πειραμάτων ήχου και της μουσικής τεχνολογίας στην ρωσική πρωτοπορία, αλλά και γενικότερα στις ιστορικές ευρωπαϊκές πρωτοπορίες, είναι αναμφισβήτητα από το 1910 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1930, όταν οι μουσικοί στράφηκαν στη μελέτη της φυσικής και ανέπτυξαν πρωτοποριακές ιδέες. Οι μαθηματικοί άρχισαν να μελετούν τη μουσική θεωρία και οι καλλιτέχνες που είχαν κατανοήσει τις βασικές αρχές της ακουστικής, εργάστηκαν πάνω σε νέες μεθόδους για τη σύνθεση και τη μετατροπή του ήχου.

Πηγή φωτ.: ΜΟΜus

Το Πειραματικό Εργαστήριο Ήχου στο MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη έχει ως βάση τα ιστορικά έγγραφα και τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα και ακουστικές συσκευές από την προσωπική συλλογή του Andrey Smirnov αναφορικά με την περίοδο αυτή και έχει σκοπό να μελετήσει την πρωτοποριακή ηχητική κουλτούρα καθώς και να αναβιώσει και να προωθήσει τα επιτεύγματα σχετικών τεχνολογιών που αποδείχθηκαν ότι ήταν κατά πολλές δεκαετίες μπροστά από την εποχή τους.

Η αξία και η σημασία αυτών των ιδεών ξεπερνούν πολύ τη σφαίρα της ρωσικής πρωτοπορίας. Σήμερα τις χρησιμοποιούμε συνήθως χωρίς να γνωρίζουμε την προέλευσή τους ενώ πολλές ιδέες εξελίσσονται με νέο, δημιουργικό τρόπο.

Το Πειραματικό Εργαστήριο Ήχου θα αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα με τη μορφή κύκλων διαλέξεων και εργαστηρίων, προσανατολισμένων τόσο σε μουσικούς και ιστορικούς της μουσικής όσο και στο ευρύ κοινό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρωσική πρωτοπορία, την τέχνη του ήχου και των νέων μέσων, την ηλεκτρονική και ηλεκτροακουστική μουσική.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του σεμιναριακού κύκλου διαλέξεων, εδώ.

Andrey Smirnov

Μουσικός καλλιτέχνης και ερευνητής, διεθνώς γνωστός για την καινοτόμα διδασκαλία και έρευνα στον τομέα της ηλεκτρονικής μουσικής και της ιστορίας της πρωτοποριακής μουσικής με τις εικαστικές τέχνες, ο Andrey Smirnov είναι ο ιδρυτής του Theremin Center και έχει διατελέσει επικεφαλής του Εργαστηρίου Ήχου στη Σχολή Τέχνης Rodchenko στη Μόσχα.

Πηγή φωτ.: ΜΟΜus

Διδάσκει μαθήματα ιστορίας και αισθητικής της ηλεκτροακουστικής μουσικής, σχεδίασης και σύνθεσης ήχου, νέων μουσικών διεπαφών και physical computing. Έχει πραγματοποιήσει πολλά εργαστήρια και σεμινάρια, τόσο εξειδικευμένα όσο και για το ευρύ κοινό στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Ρωσία και έχει συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ και συνέδρια.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Sound In Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th Century Russia» (Walther Koenig & Sound and Music, Λονδίνο, 2013) και «In Search of Lost Sound. Experimental Sound Culture in Russia and USSR in the first half of the 20th century» (Μόσχα, GARAGE, 2020) (The Book of the Year Award, Innovation 2021).

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Andrey Smirnov εργάζεται ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στο MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη στη Θεσσαλονίκη.