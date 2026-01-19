Παρουσίαση βιβλίου: Η Ρωσία του 21ου αιώνα σε 10 μαθήματα, του Βασίλειου Σιταρά (Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026)

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 19.00 το βιβλίο του Βασίλειου Σιταρά:

Η Ρωσία του 21ου αιώνα σε 10 μαθήματα

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Ινώ Αφεντούλη, Εκτ. Διευθύντρια, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) Παντείου

Γιώργος Καραµπελιάς, Συγγραφέας

Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων

και ο συγγραφέας

συντονιστής: Χρήστος Κτενάς, δημοσιογράφος περ. Πτήση

Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού, Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Σε αυτή την πρώτη, στην ελληνική βιβλιογραφία, «ολιστική» προσέγγιση της σύγχρονης Ρωσίας γραμμένη από τον ίδιο συγγραφέα (σε αντιδιαστολή με κάποια μέχρι τούδε συλλογικά έργα), ο στρατηγικός αναλυτής-κρεμλινολόγος Βασίλειος Σιταράς επιχειρεί να εισαγάγει τον αναγνώστη στη σημερινή πραγματικότητα και στις μελλοντικές προοπτικές της αχανούς αυτής χώρας.

Εκκινώντας από σταθερές όπως η γεωγραφία, οι φυσικοί πόροι, τα κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά αλλά και η –συχνά παραγνωρισμένη στην Ελλάδα– σοβιετική κληρονομιά της Ομοσπονδίας, αναπτύσσει εν συνεχεία, συνοπτικά μεν, αλλά περιεκτικά, το πολιτικό της σύστημα, την οικονομία, τις ένοπλες δυνάμεις της, με ακρογωνιαίο λίθο τις αποτρεπτικές-στρατηγικές, τη διπλωματία της πυρηνικής ενέργειας, την αναδυόμενη ιδεολογία περί «ρωσικού κόσμου» και, βεβαίως, την εξωτερική πολιτική, τόσο σε σχέση με μείζονες εταίρους στην Ευρασία (Κίνα, Ινδία, Ιράν, Τουρκία), όσο και σε σχέση με τη Δύση.

Πρόκειται για μια αμιγώς διεπιστημονική προσέγγιση η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει και ένα χρηστικό εγχειρίδιο για όλους όσους επιθυμούν να κατανοήσουν, πέραν από αφηγήματα και ιδεολογισμούς, τι ακριβώς είναι και πού τελικά βαδίζει σήμερα η Ρωσία.

Ο Βασίλειος Σιταράς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία (πτυχίο), Νομική (πτυχίο), Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου (διετές μεταπτυχιακό), Βαλκανικές Σπουδές (μεταπτυχιακό) και το 2012 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Στρατηγικών Σπουδών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ με βαθμό «άριστα παμψηφεί». Στη συμβουλευτική επιτροπή της διατριβής του, η οποία είχε ως θέμα την εξέλιξη της πολιτικής ασφαλείας της Βρετανίας στον Ψυχρό Πόλεμο, μετείχαν οι καθηγητές Κώστας Υφαντής, Θάνος Βερέμης και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ενώ για τη συγγραφή της μελετήθηκαν τα Κρατικά Αρχεία της Βρετανίας στο Kew Gardens του Λονδίνου. Αρθρογραφεί από τις αρχές του 1993 επί πληθώρα ζητημάτων στρατηγικής, άμυνας, τεχνολογίας, γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων, το δε παρόν είναι το δωδέκατο έντυπο βιβλίο του (έξι στην ελληνική και έξι στην αγγλική γλώσσα).