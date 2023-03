Όσκαρ 2023: Θριάμβευσαν «Τα Πάντα Όλα» – Η Μισέλ Γέο η πρώτη Ασιάτισσα με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου

Το οικογενειακό δράμα «Τα Πάντα Όλα» των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ ανεδείχθη ο «μεγάλος νικητής» των Όσκαρ, αποσπώντας επτά βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, κατά την 95η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Dodly Theater, στο Χόλιγουντ, την Κυριακή το βράδυ –τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ώρα Ελλάδος.

Στα αγαλματίδια που απέσπασε περιλαμβάνονται εκείνα της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, ενώ η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Μισέλ Γέο, απέσπασε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και έγινε η πρώτη Ασιάτισσα και η πρώτη μη λευκή που κερδίζει σε αυτή την κατηγορία. Είναι επίσης η τρίτη, μετά τις Γιου-Τζουνγκ Γιουν και Μιγιόσι Ουμέκι (αντίστοιχα από τα «Minari» και «Sayonara», από το μακρινό 1957 η δεύτερη) που κατακτά ερμηνευτικό Όσκαρ.

Κεντρίζοντας ευθύς το κινηματογραφόφιλο κοινό με την ερμηνεία της, η Μισέλ Γέο υποδύεται, στην ταινία «Τα Πάντα Όλα», μία μεσόκοπη Κινέζα μετανάστρια στις ΗΠΑ, που έχει κατάστημα με πλυντήρια, δυσκολεύεται να συνεννοηθεί με την οικογένειά της και αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους της, ώσπου θα αρχίσει να μεταπηδά σε παράλληλα σύμπαντα και να συναντά διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της.

Μία ταινία που καταγράφει την υπομονή και τη δύναμη που διαθέτει η γυναίκα, μεταξύ άλλων. Στη δύναμη αυτή που κρύβει καθένας μέσα του, ήδη από τα παιδικά του χρόνια, αναφέρθηκε η Γέο παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο. Ας μη λησμονούμε, πρόκειται για μια ηλικία που παίζοντας τα παιδιά με τα παιχνίδια τους, πλάθουν ιστορίες-όνειρα για τα μετέπειτα χρόνια.

«Για όλα τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια που μοιάζουν σαν εμένα και μας βλέπουν απόψε, αυτός είναι φάρος ελπίδας και πιθανοτήτων. Είναι απόδειξη πως μπορείς να κάνεις μεγάλα όνειρα και πως τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα», είπε η 60χρονη Μισέλ Γέο. Απευθυνόμενη στις γυναίκες προσέθεσε: «Και, κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ποτέ πως έχετε αφήσει πίσω τα καλύτερά σας χρόνια».

(Πηγή: Evan Agostini)

Εκτός από τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου, «Τα Πάντα Όλα» απέσπασαν Όσκαρ στις κατηγορίες πρωτότυπου σεναρίου, Β' Γυναικείου ρόλου για την Τζέιμι Λι Κέρτις, Β΄ Ανδρικού ρόλου για τον Κε Χούι Κουάν, όπως και καλύτερου μοντάζ.

‘EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE’ takes home seven Academy Awards. #Oscars



• Best Picture

• Best Director

• Best Original Screenplay

• Best Actress

• Best Supporting Actor

• Best Supporting Actress

• Best Film Editing pic.twitter.com/NwZTqsn1OY — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

Δεύτερος μεγάλος «νικητής» με τέσσερα βραβεία Όσκαρ (ξένη ταινία, μουσική, φωτογραφία, σχεδιασμός παραγωγής) ανεδείχθη η αντιπολεμική, γερμανική ταινία για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (παραγωγής Netflix) του Έντουαρντ Μπέργκερ, η οποία είχε επίσης αναδειχθεί καλύτερη τανία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου.

Πρόκειται για remake της ομώνυμης ταινίας που εξιστορεί τα καταγεγραμμένα στο ομώνυμο βιβλίο (έκδοση 1929) του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ (1898-1970), ο οποίος είχε καταταγεί εθελοντικά και πολεμήσει στο Δυτικό Μέτωπο κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, καταγράφοντας τη φρίκη του πολέμου.

Πρωταγωνιστής ένας 17χρονος που ψεύδεται για την ηλικία του, για να πολεμήσει και να αποκτήσει τη φήμη και τη δόξα που προπαγανδιστικά υπόσχεται η χώρα του.

Thank you to @TheAcademy for honoring All Quiet on the Western Front with 4 #Oscar Awards including Best International Feature, Cinematography, Production Design, and Original Score. Congratulations to Edward Berger and the entire team behind this remarkable film! pic.twitter.com/Sn2wqAikc5 — All Quiet On The Western Front (@allquietmovie) March 13, 2023

Καθώς τα περισσότερα και σημαντικά βραβεία των Όσκαρ απέσπασαν «Τα Πάντα Όλα», αφήνοντας «εκτός» ταινίες όπως «The Fabelmans» του Στήβεν Σπήλμπεργκ και «Tár» του Τοντ Φιλντ με την Κέιτ Μπλάνσετ, τα εναπομείναντα απέσπασαν λίγες ταινίες.

"Cate Blanchett proves she is our greatest living actor." - Rolling Stone#TÁR pic.twitter.com/HxzmI1Ob3n — TÁR (@tarmovie) March 3, 2023

Το Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου απέσπασε ο 54χρονος Μπρένταν Φρέιζερ για την ερμηνεία του Τσάρλι στην ταινία «Η Φάλαινα». Υποδυόταν έναν παχύσαρκο καθηγητή Αγγλικών που γνωρίζει ότι πεθαίνει, επιθυμεί να συμφιλιωθεί με το παιδί του, ανακαλεί τη θάλασσα στην οποία είχε κολυμπήσει, αναζητά την εξιλέωση, θεωρεί ότι «οι άνθρωποι είναι εκπληκτικοί», όπως είχαμε –ανάμεσα σε άλλα– αναφέρει στο σημείωμά μας «''Η φάλαινα'', η εξιλέωση και η σχηματοποίηση». Η εν λόγω ταινία απέσπασε επίσης το Όσκαρ καλύτερου μακιγιάζ.

Brendan Fraser wins Best Actor in a Leading Role at the #Oscars for THE WHALE pic.twitter.com/ZLDPiI1EzQ — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

Όσο για τα υπόλοιπα βραβεία, εκείνο του καλύτερου ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε για το «Ναβάλνι», το οποίο αναφέρεται στη δηλητηρίαση του Ρώσου αντιπολιτευόμενου και τη φυλάκισή του μετά την επιστροφή του το 2021.

Το Όσκαρ καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου απέσπασε η Σάρα Πόλι για την ταινία «Women Talking» (Γυναικείες κουβέντες), στην οποία πρωταγωνιστούν κακοποιημένες κατ' επανάληψη γυναίκες μιας απομονωμένης κοινότητας Μενονιτών, οι οποίες καλούνται να αποφασίσουν εάν θα συγχωρήσουν τους συζύγους τους, εάν θα μείνουν να πολεμήσουν για τα δικαιώματά τους ή εάν θα φύγουν ομαδικά.

Μία ταινία που εγείρει ζητήματα για την κακοποίηση, την κοινωνία και τις πρακτικές της, τον πόνο που υπομένουν οι γυναίκες.

Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation απέσπασε ο «Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο», ένα από τα αγαπημένα παραμύθια των παιδιών για την κούκλα που ήθελε να γίνει άνθρωπος και κάθε φορά που έλεγε ψέματα μεγάλωνε η μύτη του.

Ακόμη, το Όσκαρ οπτικών εφέ απέσπασε η ταινία «Avatar: The Way of Water», ήχου το «Top Gun: Maverick» και καλύτερων κοστουμιών το «Black Panther: Wakanda Forever».

In Memorian: Ειρήνη Παπά και Βαγγέλης Παπαθανασίου

Μέρος στην ενότητα των Όσκαρ «In Memorian» (Εις Μνήμην) ήταν η ηθοποιός Ειρήνη Παπά και ο συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου. Πρόκειται για την ενότητα εκείνη κατά την οποία η Ακαδημία τιμά κάθε χρόνο προσωπικότητες από τη βιομηχανία ψυχαγωγίας που έφυγαν από τη ζωή κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

John Travolta choked up when referencing his late 'Grease' co-star Olivia Newton-John while introducing the #Oscars In Memoriam segment, featuring Lenny Kravitz pic.twitter.com/JwQkZMY1hp — NowThis (@nowthisnews) March 13, 2023

Η Ειρήνη Παπά απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου (Vangelis) στις 17 Μαΐου 2022 – αμφότεροι διέγραψαν μια σημαντική πορεία στον χώρο της τέχνης.

Το λευκό (σαμπανί) χαλί και ο Ζελένσκι

Αντίθετα με την περυσινή τελετή απονομή των βραβείων Όσκαρ, οπότε και ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον κωμικό Κρις Ροκ, η χθεσινή βραδιά δεν είχε απρόοπτα. Πλην του διαφορετικού χρώματος χαλιού: αντί του κόκκινου, οι προσκεκλημένοι περπάτησαν σε ένα χαλί που είχε το χρώμα της σαμπάνιας, ως μία αλλαγή της Ακαδημίας.

Το διαφορετικό χρώμα χαλιού έξω από το Dolby Theatre στο Χόλιγουντ, είχε παρουσιαστεί την περασμένη Τετάρτη, από τον οικοδεσπότη της φετινής τελετής, Τζίμι Κίμελ.

Ενώ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φέτος, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αρνήθηκε να επιτρέψει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταδώσει μήνυμα κατά την τελετή απονομής. Ο λόγος άρνησης δεν είναι γνωστός, η Ακαδημία δεν έχει προβεί σε διευκρίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει μεταδώσει μήνυμα στα Φεστιβάλ των Καννών, της Βενετίας, στα βραβεία Γκράμι. Είχε επίσης μεταδώσει μήνυμα κατά την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του πρέπει να νικήσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και χαιρέτισε τη στήριξη που έχει λάβει από χώρες του κόσμου.