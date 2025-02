«Όσα παίρνει ο άνεμος» καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Αλλά αύριο είναι μία άλλη μέρα» υπενθυμίζει η Σκάρλετ Ο’ Χάρα στο μνημειώδες αντιπολεμικό μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ, «Όσα Παίρνει ο Άνεμος». Η φράση ανακαλείται κατά καιρούς στα τροχοπέδη και επανέρχεται στη θύμηση με αφορμή το θεατρικό ανέβασμα του μυθιστορήματος, από τον Απρίλιο 2025, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά υπό τη σκηνοθετική ματιά της Ιόλης Ανδρεάδη η οποία συνυπογράφει τη διασκευή με τον Άρη Ασπρούλη

Αμφότεροι έχουν αποδώσει ουσιαστικό «σώμα» δουλειάς κάτι το οποίο αναμένουμε και στο αναμενόμενο θεατρικό ανέβασμα του μυθιστορήματος της Μίτσελ. Με τη σειρά της, στις σελίδες του μυθιστορήματος «ξετυλίγει» μία ερωτική ιστορία με φόντο τον αμερικανικό εμφύλιο αλλά και την ιστορία μίας ευημερούσας κοινωνίας που καταρρέει δίχως να αυτό να αναμένεται. Ένα έργο που δεν χάνει τη διαχρονία του, ειδεμή σε μία εποχή πολέμων και γεωπολιτικών εξελίξεων.

Στον αμερικανικό νότο όπου και ξεδιπλώνεται η ιστορία, θα μας μεταφέρουν οι ηθοποιοί Λένα Παπαληγούρα, Ορέστης Τζιόβας, Όμηρος Πουλάκης, Γεράσιμος Γεννατάς, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Idra Kayne, Πέτρος Κόνιαρης, Δάφνη Καμμένου, Ελευθερία Πάλλα, μεταξύ άλλων, καθώς και ο επί σκηνής μουσικός Γιώργος Παλαμιώτης.

Το εν λόγω θεατρικό έργο αποτελεί το ένα από τα συνολικά έξι νέα έργα τα οποία θα ανεβούν την άνοιξη 2025 στις τρεις σκηνές του θεάτρου, από ισχυρές θεατρικές «φωνές» της χώρας, εκπέμποντας ένα δυναμικό στίγμα για το νέο ελληνικό θέατρο και το μέλλον του.

Οι σκηνοθέτες των παραστάσεων. Πηγή φωτ.: Facebook/ Δημοτικό Θέατρο Πειραιά / Municipal Theatre of Piraeus

Επί του παρόντος, στην Κεντρική Σκηνή του ΔΘΠ, οι σκηνοθέτες Γιώργος Κουτλής και ο Βασίλης Μαγουλιώτης σημειώνουν ήδη απανωτά sold out στο πολυσυζητημένο «Merde!» του SUYAKO (Βασίλης Μαγουλιώτης). Πρόκειται για μία μουσική κωμωδία για κα κακώς κείμενα του ελληνικού θεάτρου, θέτοντας ερωτήματα όπως γιατί οι ηθοποιοί κάνουν τελικά θέατρο. Με τους Μαριαλένα Ηλία, Νίκο Καραθάνο, Βασίλη Μαγουλιώτη, Ηλία Μουλά, Γιάννη Νιάρρο, Χρήστο Πούλο-Ρένεση, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Αποστόλη Ψυχράμη. Μουσικοί επί σκηνής οι Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο), Λεωνίδας Σαραντόπουλος (σαξόφωνο - πνευστά).

Πρεμιέρα έκανε την Παρασκευή (7/2) στο Φουαγιέ το νέο έργο της Γλυκερίας Μπασδέκη «How soon is now», σε σκηνοθεσία Πάνου Κούγια. Οι ηθοποιοί Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δανάη Παπουτσή, Ανθή Σαββάκη και Λεωνίδας Στάμου ξετυλίγουν έναν διάλογο γύρω από το δράμα της Γερμανικής κατοχής το οποίο φαίνεται να τελειώνει, αλλά σε λίγο θ’ αρχίσουν νέες συμφορές: ο εμφύλιος. Μέσα από τον κώδικα του Θεάτρου σκιών, τον Αττίκ, τους ελληνικούς καφενέδες, αλλά και την εγχώρια ζωγραφική, επιχειρείται η δόμηση ενός «Εθνικού ψηφιδωτού» μνήμης, για όλα εκείνα που στον απόηχο της μετεμφυλιακής Ελλάδας, οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεχάσουν. Στην αφήγηση ηχογραφημένου υλικού ακούμε την Χαρούλα Αλεξίου.

Από την παράσταση «How soon is now». Πηγή φωτ.: Facebook/ Δημοτικό Θέατρο Πειραιά / Municipal Theatre of Piraeus

Αναφορικά με τη Σκηνή Ωμέγα, εκεί, ο Δημήτρης Τσικούρας από τις 19 Φεβρουαρίου σκηνοθετεί το νέο έργο της Σοφίας Νιολαϊδου «Οι μαμάδες δεν αρρωσταίνουν ποτέ», ένα ντοκιμαντέρ που γράφεται επάνω στο γυναικείο σώμα με την Εβελίνα Αραπίδη στο ρόλο μίας γυναίκας που βάλλεται από τον καρκίνο του μαστού και συνάμα καλείται να αποδείξει ότι είναι δυνατή.

Τον Απρίλιο, ο σκηνοθέτης Θεοδόσης Σκαρβέλης μεταφέρει το βραβευμένο έργο των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη «Μη Σκαλίζεις την άμμο», φέρνοντας επί σκηνής τους Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Κορίννα Ντουλλάαρτ και Δημήτρη Μανδρινό ώστε να μιλήσουν για την αδυναμία και τον φόβο να επικοινωνήσουν ελεύθερα οι άνθρωποι στον κόσμο, όπως είναι διαμορφωμένος σήμερα.

Πλην των ανωτέρω, τον Απρίλιο 2025, ο Ηλίας Μαγκλίνης παρουσιάζει το νέο του έργο «Διψάει τις νύχτες», μία site-specific performance σε όλους τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου. Γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, και με τον Όμηρο Πουλάκη να ερμηνεύει, το έργο αφορά στη διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες.

Κεντρική φωτ.: Η Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Πηγή φωτ.: Facebook/ Δημοτικό Θέατρο Πειραιά / Municipal Theatre of Piraeus