Όπερα στη Λυρική Σκηνή πραγματεύεται τη συνύπαρξη ανθρώπινης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Τη συνύπαρξη ανθρώπινης και Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματεύεται η σύγχρονη όπερα «The Fall of the House of Commons», ένα φουτουριστικό και τολμηρό έργο που ανεβαίνει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για πέντε μοναδικές παραστάσεις, στις 3, 4, 8, 10 και 11 Μαΐου 2025.

Σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη - δραματουργία Αλέκου Λούντζη και λιμπρέτο Αλέκου Λούντζη και Ορφέα Απέργη, το έργο ζωντανεύει μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Ευκλείδη έναν κόσμο φαντασίας, μια πραγματικότητα όχι μακρινή από τη δική μας, συνομιλώντας με το αρχετυπικό διήγημα του Έντγκαρ Άλλαν Πόε «Η πτώση του οίκου των Άσερ». Το εξαμελές μουσικό σύνολο διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του «The Fall of the House of Commons», πρόκειται για μία σύγχρονη όπερα για το «ραγισμένο οικοσύστημα των μεταμοντέρνων πόλεων». Θυμίζοντας όλο και περισσότερο αντανάκλαση σε σβηστή οθόνη υψηλής ευκρίνειας, το εσωτερικό των σύγχρονων διαμερισμάτων φιλοξενεί μια μυστήρια συνύπαρξη ανθρώπινης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Όλα τα αγαθά παραδίδονται κατ’ οίκον, οι σχέσεις πλέκονται και ξεσπούν εντός, οι φαντασιώσεις ακούγονται σαν ήχοι κλήσης.

Συνομιλώντας με το αρχετυπικό διήγημα του Έντγκαρ Άλλαν Πόε «Η πτώση του οίκου των Άσερ», όπου οίκος και ένοικοι συγχωνεύονται σε ένα κλειστό κύκλωμα, το έργο ιχνογραφεί τους ήχους που παράγει η ζωή εντός και εκτός των τειχών του πιο κοινού διαμερίσματος του σήμερα. Το αυτοαναφορικό σύμπαν του ζευγαριού που το κατοικεί αποπνέει μια φασματική ισορροπία. Δεσπόζει η ψηφιακή, ανθρωπόμορφη επόπτρια Έρικα_7, πάντα διαθέσιμη να ξαναγράψει τη μνήμη του οίκου και να δώσει λύσεις στο σταυρόλεξο της συμβίωσης.

Από την όπερα «The Fall of the House of Commons». Φωτ.: Θ. Τσιμάς

Η υπόθεση του έργου, η οποία αναπτύσσεται σε πέντε σκηνές, προσωποποιείται σε ένα ραγισμένο ζευγάρι (Αυτόν και Αυτή), σε μια επισκέπτρια (Δανάη) σωσία της απούσας συντρόφου, και κυρίως σε μια πανταχού παρούσα και τα πάντα επιβλέπουσα ψηφιακή βοηθό (Έρικα_7) που καταγράφει τη μνήμη του Οίκου, τη μήνη των ενοίκων και το συμβιωτικό σταυρόλεξο. Ο εγκιβωτισμός σε έναν χώρο όπου όλες οι ανάγκες και οι απολαύσεις μπορούν να ικανοποιηθούν σχηματικά (από τον πύργο με τους υπηρέτες του 19ου αιώνα μέχρι τις αστείρευτες ψηφιοποιημένες υπηρεσίες του 21ου αιώνα) αγγίζει σταδιακά τα όριά του, το όριο τελείωσης ή / και εκείνο της (αυτο)καταστροφής του.

Από την όπερα «The Fall of the House of Commons». Φωτ.: Θ. Τσιμάς

Το εντυπωσιακό φουτουριστικό σκηνικό και τα κοστούμια υπογράφει ο Γιάννης Κατρανίτσας, τον σχεδιασμό βίντεο οι Μάριος Γαμπιεράκης και Χρυσούλα Κοροβέση, και τον σχεδιασμό φωτισμών και τη χαρτογράφηση προβολών ο Χρήστος Τζιόγκας. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Χρύσα Μαλιαμάνη (Έρικα_7), Γεώργιος Ιατρού (Αυτός), Μιράντα Μακρυνιώτη (Δανάη) και Αλέξιος Ζερβάνος (Συζητητής).

Ο Μιχάλης Παπαπέτρου διευθύνει το εξαμελές μουσικό σύνολο, το οποίο αποτελούν οι: Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο, σαξόφωνο), Σπύρος Αρκούδης (τρομπέτα), Γιώργος Κρίμπερης (τρομπόνι), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο), Καζούγιο Τσουνεχίρο (κρουστά) και Φρίξος Μόρτζος (πλήκτρα).

Η παραγωγή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2023 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Το «The Fall of the House of Commons» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Οι παραστάσεις του έργου «The Fall of the House of Commons» της 4ης και 11ης Μαΐου 2025 θα παρουσιαστούν σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, σε συνεργασία με την ATLAS E.P., με στόχο την ανεμπόδιστη οπτικοακουστική παρακολούθηση για όλες, όλους και όλα. Στο πλαίσιο αυτό έχει προβλεφθεί να υπάρχουν θέσεις για Κ/κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), θέσεις για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους (CAPS) οι οποίοι καλύπτουν όλο το ακουστικό κανάλι, καθώς και θέσεις τυφλών ανθρώπων και ανθρώπων με περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικό κανάλι επικοινωνίας, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής (AD). Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.

Από την όπερα «The Fall of the House of Commons». Φωτ.: Θ. Τσιμάς

Οι θεατές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών προσβασιμότητας παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την αγορά των εισιτηρίων τους στα Ταμεία της ΕΛΣ, τηλεφωνικά στο 2130885700 ή με email στο [email protected]. Για υποβοήθηση στις κρατήσεις, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την ATLAS E.P. στο 6993507553 ή με email στο [email protected].

Ορέστης Παπαϊωάννου / Αλέκος Λούντζης, The Fall of the House of Commons. Στις 3, 4, 8, 10, 11 Μαΐου 2025, ώρα έναρξης: 20:30 (Κυριακή: 19:30). Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφ. Συγγρού 364). Οι τιμές εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 10 και 20 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ (τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9:00-21:00) | Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

Κεντρική φωτ.: Από την όπερα «The Fall of the House of Commons». Φωτ.: Θ. Τσιμάς