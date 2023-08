Οι μονομάχοι που μας δέρνουν

Νεότερος στα χρόνια, όταν έκανα σχέδια για «Τα Νέα της Τέχνης» (εφημερίδα που δεν υπάρχει πια), θυμάμαι τον Θανάση Μαυρίδη να με προσγειώνει με συγκατάβαση και πικρό χαμόγελο: «φαντασιώνεσαι μια αστική τάξη που στην Ελλάδα δεν υπάρχει». Αν δείχνει κάτι η πολυθρύλητη μονομαχία μεταξύ του Μαρκ Ζούκερμπεργκ με τον Ίλον Μασκ – και μάλιστα σε κλουβί (sic!) – ακόμη κι αν μείνει μόνο στα λόγια, είναι ακριβώς αυτό: το τέλος του αστικού κόσμου στην ψηφιακή αρένα.

Στις μέρες μας είναι ήδη φανερό πως σημασία δεν έχει ο πλούτος καθαυτός, αλλά η δεσπόζουσα θέση στο τεχνολογικό πεδίο. Στην ψηφιακή εποχή, σημασία έχει αν ελέγχεις ένα ψηφιακό λειτουργικό σύστημα. Και στο παρελθόν η τεχνολογία είχε σημασία καταλύτη.

Το 1620 κυκλοφόρησε το Novum Organum του Φραγκίσκου Βάκωνος που καλούσε τους Ευρωπαίους να στήσουν τον κόσμο από την αρχή, χωρίς τις θεωρητικές κατασκευές του παρελθόντος, να μάθουν τον κόσμο χωρίς προκαταλήψεις, σύμφωνο με την εμπειρία τους.

Πολύ γρήγορα, με τη βοήθεια της τότε τεχνολογίας (έντυπο) ανεδείχθησαν ως ηγέτες άνθρωποι των γραμμάτων, όπως συγγραφείς και δημοσιογράφοι. Μαζί τους, μια νέα μορφή ηγέτη αναδεικνύεται: ο επιχειρηματίας – ή, όπως λέγονταν τότε, ο έμπορος, αν και οι αστοί δεν ήταν όλοι έμποροι.

Την είσοδο στην αρχική περίοδο του σύγχρονου κόσμου σφράγισαν αναταράξεις σε όλα τα επίπεδα. Επαναστάσεις, δημιουργία εθνικών κρατών και αφομοίωσης απομονωμένων εθνοτήτων, η ανακάλυψη της Αμερικής και των άλλων θαλασσίων δρόμων, η αποικιοκρατία, η δημιουργία μεγάλων μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας, η άνοδος των Τραπεζών, τα χρηματιστήρια.

Οι Ευρωπαίοι ανέπτυξαν τεχνολογίες και απέκτησαν γνώση σε κρίσιμα πεδία. Η τυπογραφία, οι χάρτες, η πυξίδα και οι φακοί, η ανάπτυξη της ναυπηγικής και η συνακόλουθη αύξηση μεταφορικής δύναμης των πλοίων, πολλές νέες τεχνικές και μέθοδοι που οδήγησαν στην πράγματι μεγάλη βιομηχανική επανάσταση, μετέτρεψαν τον Ευρωπαίο σε παγκόσμιο κυρίαρχο. Υπό τις νέες συνθήκες, ο ευρωπαϊκός ουρανός γέμισε από αστέρες ηγέτες σε πολλά πεδία.

Η κοινωνία μας όμως δεν άλλαξε μόνον ως προς τον πλούτο της. Ο κόσμος άρχισε να έχει ινδάλματα και να αναγνωρίζει ως ηγέτες του πρόσωπα που είχαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας, αφήνοντας πίσω του το όποιο ενδιαφέρον του για τους ευγενείς και τους ηγεμόνες.

Η γένεση του μυθιστορήματος και της αφηγηματικής λογοτεχνίας προκάλεσε έκρηξη βιογραφιών μεγάλων ανδρών όπως και μυθιστορημάτων με ιδιαιτέρως έντονους χαρακτήρες. Ο επιχειρηματικός κόσμος απέσπασε βεβαίως την προσοχή του κοινού. Μετά τους Μέδικους επί των οποίων ξεκίνησε η Αναγέννηση, το κοινό έστρεψε την προσοχή του στη δράση δύο μεγάλων οίκων: των Βέλσερ και των Φούγκε.

Η οικογένεια Βέλσερ που θεωρούσε γενάρχη της τον βυζαντινό στρατηγό του Ιουστινιανού Βελισάριο, ήταν τραπεζικός και εμπορικός οίκος. Γνωστή από τον 13ο αι., ακολούθησε μια πορεία που χάραξε ο Βαρθολομαίος Βέλσερ και κατόρθωσε τον 16ο αι να είναι ο ισχυρότερος οίκος της Ευρώπης.

