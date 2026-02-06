Οι Κάτω Χώρες επέστρεψαν στην Αίγυπτο γλυπτό 3.500 ετών που είχε λεηλατηθεί

Ηλικίας 3.500 ετών είναι το γλυπτό το οποίο οι Κάτω Χώρες επέστρεψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο, κατόπιν έρευνας της ολλανδικής αστυνομίας και της επιθεώρησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Βάσει της έρευνας επιβεβαιώθηκε το 2025 ότι το γλυπτό είχε λεηλατηθεί και αφαιρεθεί παράνομα από την Αίγυπτο, πιθανότατα κατά τη διάρκεια των αναταραχών της Αραβικής Άνοιξης του 2011, πριν εμφανιστεί στη διεθνή αγορά τέχνης.

The Netherlands has returned a 3,500-year-old sculpture ⁠to Egypt after the looted artefact resurfaced at a Dutch art fair in 2022 https://t.co/Y3mvazFEYE — RTÉ News (@rtenews) February 6, 2026

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το αντικείμενο, ένα πέτρινο κεφάλι που αρχικά αποτελούσε μέρος ενός αγάλματος, προέρχεται από το Λούξορ στη νότια Αίγυπτο. Απεικονίζει έναν ανώτερο αξιωματούχο από τη βασιλεία του Φαραώ Θουτμόση Γ΄ (1479-1425 π.Χ.).

Nederland geeft gestolen beeld van 3.500 jaar oud terug aan Egypte https://t.co/nek0bLZkFt — NU.nl (@NUnl) February 5, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, το γλυπτό κατασχέθηκε το 2022 σε μια έκθεση τέχνης στην ολλανδική πόλη Μάαστριχτ. Ο έμπορος τέχνης Sycomore Ancient Art, ο οποίος είχε αποκτήσει το έργο αλλά είχε αμφιβολίες για την προέλευσή του, το παρέδωσε οικειοθελώς μετά την έρευνα.

«Η πολιτική μας είναι να επιστρέφουμε ό,τι δεν μας ανήκει και να το επιστρέφουμε πάντα στην νόμιμη πολιτιστική ομάδα ή χώρα», δήλωσε ο ολλανδός υπουργός Πολιτισμού, Γκούκε Μους, κατά την παράδοση του αντικειμένου στον Αιγύπτιο πρέσβη.

Ο Αιγύπτιος πρέσβης Emad Hanna δήλωσε ότι η χώρα του παρακολουθεί τα αντικείμενα που εμφανίζονται σε εκθέσεις ή δημοπρασίες.

«Αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμάς όσον αφορά τον τουρισμό και την οικονομία, γιατί τελικά, όταν οι τουρίστες έρχονται στην Αίγυπτο για να δουν αυτά τα πράγματα, αυτό κάνει σίγουρα τη διαφορά», δήλωσε ο Hanna.

Τα σχέδια της Αιγύπτου για την έκθεση του γλυπτού δεν είναι ακόμη σαφή.