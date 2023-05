Oι Abba δεν θα ανέβουν στη σκηνή της Eurovision στη Σουηδία

Το σουηδικό pop/disco μουσικό συγκρότημα Abba δεν θα βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, στη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο στη Σουηδία, ανέφεραν σε συνέντευξή τους στην εκπομπή «Newsnight» του BBC, τα δύο μέλη των θρυλικών Abba, ο Μπιόρν Ουλβίους (Björn Ulvaeus) και ο Μπένι Άντερσον (Benny Andersson).

Η απάντησή τους δόθηκε στο πλαίσιο άμεσων εικασιών ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν τον Μάιο του 2024 στη σκηνή της Eurovision, λίγες ημέρες μετά τη νίκη της Σουηδής τραγουδίστριας Λορίν, στο Λίβερπουλ. Σε συνάρτηση με τη συμπλήρωση –το 2024– 50 ετών νίκης του συγκροτήματος από τον διαγωνισμό τραγουδιού, με το τραγούδι «Waterloo».

Δεν υπάρχει «καμία περίπτωση» το συγκρότημα να εμφανιστεί. «Δεν θέλω να το κάνω. Και αν δεν θέλω εγώ, δεν θα το κάνουν και οι άλλοι. Είναι το ίδιο και για τους τέσσερις μας. Αν κάποιος πει όχι - είναι όχι», είπε ο Άντερσον στην εκπομπή «Newsnight ».

«Μπορούμε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια των Abba χωρίς να είμαστε στη σκηνή», πρόσθεσε ο Ουλβίους.

Υπενθυμίζεται ότι το θρυλικό συγκρότημα Abba κατέκτησε την πρώτη θέση του 19ου διαγωνισμού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου του 1974, στο Μπράιτον της Αγγλίας. Είχε συγκεντρώσει 24 βαθμούς.

49 years ago today: #ABBA won the 19th #Eurovision 1974 @brightdome with #Waterloo. Global fame and an enduring musical legacy continues with @ABBAVoyage in London approaching its 1st anniversary. An iconic group and a sensational success story 🙌🏻 @ABBA @officialabbafan pic.twitter.com/gf3aXBV8g6 — Will O'Regan🌻 (@willovision) April 6, 2023

Oι Abba

Στη Στοκχόλμη, το 1972, δημιουργήθηκε από τους Ανιέτα Φέλτσκογκ (γενν. 1950), Μπιόρν Ουλβίους (γενν. 1945), Μπένι Άντερσον (γενν. 1946) και Άνι-Φρίντ Λύνγκσταντ (γενν. 1945) το σουηδικό pop/disco μουσικό συγκρότημα Abba. Το όνομα του συγκροτήματος είναι ένα αρκτικόλεξο από τα πρώτα γράμματα των ονομάτων των μελών της μπάντας και μερικές φορές στυλιζαρισμένη ως το σήμα κατατεθέν ᗅᗺᗷᗅ.

Πρόκειται για ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της ποπ μουσικής, ανεβαίνοντας στην κορυφή των καταλόγων επιτυχιών σε όλο τον κόσμο την περίοδο 1975-1982.

Έχουν πουλήσει πάνω από 381 εκατομμύρια άλμπουμ και single σε όλο τον κόσμο, και ήταν το πρώτο συγκρότημα από μία μη αγγλόφωνη χώρα που απόλαυσε διαρκή επιτυχία στους καταλόγους επιτυχιών αγγλόφωνων χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Αφρικής.

Το συγκρότημα διαλύθηκε στα τέλη του 1982, αφήνοντας πίσω του επιτυχίες που τραγουδιούνται ακόμη και σήμερα, όπως «Waterloo», «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Take A Chance On Me», «Gimme! Gimme! Gimme!», «The Winner Takes It All», «Knowing Me, Knowing You».

Το συγκρότημα τιμήθηκε στην 50η επέτειο του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το 2005, όταν η επιτυχία του «Waterlo» επιλέχθηκε ως το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία του διαγωνισμού.