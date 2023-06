Νέα έκδοση

Στην ηγεσία και στον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνεται ο Πλάτων επικεντρώνεται ο τόμος «Ο Πλάτων για την ηγεσία. Η πολιτική τέχνη και ο πολιτικός» της Μαρίας Σωζοπούλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Παπαζήση», στο πλαίσιο της σειράς «δια-ΛΟΓΟΣ – Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη-Πηγές».

Η εν λόγω μελέτη εστιάζει στους διαλόγους «Πολιτεία» και «Πολιτικός», όπου γίνεται μία διεξοδική ανάλυση των εννοιών της πολιτικής τέχνης και του αληθινού πολιτικού. Καθώς και στους διαλόγους «Γοργίας» και «Φαίδρος», προκειμένου να εντοπισθούν και να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την αληθινή ρητορική τέχνη, που σύμφωνα με τον Πλάτωνα, κάθε ορθὸς και γνήσιος πολιτικός οφείλει να κατέχει.

Για την ιστορία, ο Πλάτων είναι ο πρώτος που επινόησε τον όρο πολιτικός για να δηλώσει το υποκείμενο που είναι κυβερνήτης μιας πόλεως, την διοικεί και είναι υπεύθυνο για τις δημόσιες υποθέσεις. «Αντιστοίχως, μπορούμε να πούμε ότι με τον όρο πολιτική δηλώνεται η τέχνη του κυβερνάν, η επιστήμη των πολιτικών πραγμάτων» αναφέρεται στην έκδοση.

Το εξώφυλλο της έκδοσης «Ο Πλάτων για την ηγεσία. Η πολιτική τέχνη και ο πολιτικός». Πηγή φωτ.: Εκδόσεις «Παπαζήση»

Η μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Μαρία Σωζοπούλου, έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Από τις εκδόσεις «Παπαζήση» κυκλοφορεί το βιβλίο της «Εκφάνσεις της δημοσιότητας στην φιλοσοφία του Πλάτωνα».

Διδάσκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Διιδρυματικό ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ «Ζώα, Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία». Είναι ερευνήτρια στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και μέλος του «Research Group on Social and Political Philosophy» του Pontifical Gregorian University της Ρώμης. Είναι Board Reviewer και Associate Εditor στο Διεθνὲς επιστημονικὸ περιοδικὸ CONATUS Journal of Philosophy και μέλος της Γραμματείας Έκδοσης της Επετηρίδας Φιλοσοφικής Έρευνας δια-ΛΟΓΟΣ.