«O Αλχημιστής» του Κοέλιο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη

Για τη μεγάλη οθόνη θα διασκευασθεί το μυθιστόρημα «O Αλχημιστής» του Πάουλο Κοέλιο, όπως έγινε γνωστό μετά την απόκτηση των κινηματογραφικών, τηλεοπτικών δικαιιωμάτων του βιβλίου, από τη Legendary Entertainment· η εταιρεία θα ηγηθεί της ανάπτυξης κινηματογραφικής μεταφοράς του μαζί με τις TriStar Pictures και Palmstar της Sony, όπως αναφέρει το Variety. Σεναριογράφος της ταινίας θα είναι ο Τζακ Θορν, βραβευμένος με BAFTA, Olivier και Tony φέρεται να είναι ο σεναριογράφος της ταινίας.

