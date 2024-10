Νόμπελ Λογοτεχνίας: Στη Νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκανγκ το φετινό βραβείο

Η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Χαν Γκανγκ, 53 ετών, τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 -- είναι η πρώτη συγγραφέας από τη Νότια Κορέα που τιμάται με αυτό το βραβείο.

Η Χαν Γκανγκ, που γράφει ποιήματα, νουβέλες και μυθιστορήματα στα κορεάτικα, βραβεύτηκε «για την έντονη ποιητική πρόζα της που πραγματεύεται ιστορικά τραύματα και εκθέτει τον εύθραυστο χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η κριτική επιτροπή.

Παράλληλα με τη λογοτεχνία, ασχολείται επίσης με τα εικαστικά και τη μουσική, κάτι που αντανακλάται στο σύνολο της λογοτεχνικής παραγωγής της.

«Το έργο της Χαν Γκανγκ χαρακτηρίζεται από αυτή τη διπλή έκθεση του πόνου, μια αντιστοιχία ανάμεσα στο πνευματικό και το σωματικό μαρτύριο, σε στενή σχέση με την ανατολική σκέψη», διευκρίνισε η Σουηδική Ακαδημία.

BREAKING NEWS The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

Η συγγραφέας, που γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1970 στο ΓκουάνγκΤζου της Νότιας Κορέας, διαθέτει «μοναδική συνείδηση των σχέσεων ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή, τα ζωντανά και τα νεκρά, και, με το ποιητικό και πειραματικό στιλ της, θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της σύγχρονης πρόζας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ Άντερς Όλσον.

Η Χαν Γκανγκ εκτοξεύθηκε στο διεθνές στερέωμα με το μυθιστόρημά της Η χορτοφάγος, η αγγλική μετάφραση του οποίου (2015) τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ 2016 . Στα ελληνικά Η χορτοφάγος κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2020 σε μετάφραση της Αμαλίας Τζιώτη. Το 2022 κυκλοφόρησε επίσης από τις ίδιες εκδόσεις, και πάλι σε μετάφραση Αμαλίας Τζιώτη, το μυθιστόρημά της Μάθημα Ελληνικών.

In her oeuvre, 2024 literature laureate Han Kang confronts historical traumas and invisible sets of rules and, in each of her works, exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her… pic.twitter.com/iS5KsU7GtM