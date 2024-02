Νέες ταινίες: Bob Marley, έρωτας και φύση

Μπομπ Μάρλεϊ, η δύναμη του έρωτα, η ομορφιά της φύσης και πόσο εύκολα αυτή ανατρέπεται, κυριαρχούν στις νέες ταινίες που προβάλλονται από τις 15 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους.

Πλην των ταινιών που αναφέρουμε παρακάτω, στις μαρκίζες των κινηματογράφων συναντάμε, επίσης, τη «Νέα Ηπειρο» του Παντελή Παγουλάτου με κεντρικά πρόσωπα τους Φάνη (Χάρης Φραγκούλη) και Μαρία (Μαρία Αρζόγλου) οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν την ανθρωπιά τους σε μία Αθήνα και μία εποχή όπου κυριαρχεί η κουλτούρα της αντικατάστασης.

Στην –με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας στην πλοκή– ταινία «Madame Web» της Σ.Τζ. Κλάρκσον, μία διασώστρια έρχεται αντιμέτωπη με πράξεις του παρελθόντος, και στην κωμωδία «Γαμήλια Καταστροφή» του Ρότζερ Κάμπλ γίνεται λόγος για τη διάρκεια του ερωτικού συναισθήματος.

Bob Marley: One Love

Η ζωή και η μουσική πορεία του θρύλου της ρέγκε μουσικής, Μπομπ Μάρλεϊ περνά για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη υπό τη σκηνοθετική ματιά του Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν, με τον τίτλο «Bob Marley: One Love». «Θα με βοηθήσετε να τραγουδήσω αυτά τα τραγούδια της ελευθερίας, επειδή τα μόνα που έχω είναι τραγούδια της λύτρωσης» αναφέρει στην ταινία ο Κίνγκσλι Μπεν-Αντίρ υποδυόμενος τον Μάρλεϊ, για να διερωτηθεί, προς το τέλος της ταινίας, ότι «γίνεται πόλεμος. Πώς να φέρω την ειρήνη, δεν μπορώ να τη φέρω στον εαυτό μου;» και να τονίσει πως «τα όπλα δεν θα σταματήσουν το μήνυμα αυτό (σ.σ της ειρήνης). Θέλω ο κόσμος να αλλάξει».

Η ταινία καταδεικνύει ότι η μουσική δεν ξεχωρίζει από το μήνυμα, η ίδια, είναι το μήνυμα, κι αυτό δεν δέχεται χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Ο πρώιμος θάνατος του Μάρλεϊ σαφώς έκοψε το νήμα μιας καριέρας, δεν διέγραψε όμως τις μουσικές του δημιουργίες και μουσικές εκτελέσεις οι οποίες καταγράφηκαν και αναπαράγονται.

Άγνωστοι μεταξύ μας

Τα στάδια της γνωριμίας μεταξύ δύο προσώπων, από την οπτική επαφή και επικοινωνία έως το πρώτο άγγιγμα και τη μετέπειτα συντροφικότητα καταγράφονται στην ταινία «Άγνωστοι μεταξύ μας» του Άντριου Χέι, με τον τίτλο να υπογραμμίζει την κατάσταση (άγνωστοι) προτού τα πρόσωπα συνομιλήσουν.

Παρελθόν και παρόν συνομιλούν στην ταινία, η ιστορία της οποίας εκτυλίσσεται στο Λονδίνο, σε μία γειτονιά με ψηλούς (και μοναχικούς) ουρανοξύστες. Κύρια πρόσωπα ο Άνταμ και ο Χάρι, με τον πρώτο, μετά τη γνωριμία τους να κατακλύζεται από αναμνήσεις της επαρχιακής πόλης όπου μεγάλωσε. Ένας από τους συμβολισμούς στην ταινία είναι η μοναχική ζωή σε έναν άδειο ουρανοξύστη με μία συνηθισμένη καθημερινότητα και πώς αυτή μεταβάλλεται έπειτα από τη γνωριμία των δύο. Ένα από το τραγούδια που ενδύει μουσικά την ταινία το «You are always on my mind» του Έλβις Πρίσλεϋ.

Ο διάβολος δεν υπάρχει

Με το Μεγάλο Βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας τιμήθηκε η ταινία του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, με τίτλο «Ο διάβολος δεν υπάρχει» που βρίθει ζητημάτων περιβάλλοντος και οικολογικής καταστροφής. Η ιστορία εκτυλίσσεται ομαλά σε ένα περιβάλλον φυσικής ομορφιάς με το κρυστάλλινο νερό να ρέει ανάμεσα στα βράχια και ελάφια να δροσίζονται από τον καθαρό αέρα. Μόνο που το είδος της ταινίας είναι το δράμα, και το φυσικό τοπίο ανατρέπεται έπειτα από την ανέγερση ενός οικοδομήματος.

Στο μεταξύ, μία μητέρα και η κόρη τους καλούνται να εγκαταλείψουν τη ζωή τους στο χωριό και να μετακομίσουν σε ένα αστικό διαμέρισμα. Μία από τις ανατροπές της ταινίας είναι η διατάραξη της νηνεμίας με τους ήχους πυροβολισμούς, ακόμη και η προειδοποίηση: «αν το παρακάνεις, διαταράσσεις την ισορροπία».

Πηγή κεντρικής φωτ.: Facebook/ Bob Marley: One Love/ Janderson de Almeida