MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά: Ακουστικός περίπατος συνδέει περιβάλλον και τέχνη

Συνδέσεις με το περιβάλλον, τη χρονικότητα και την ιστορικότητα του τοπίου επιδιώκει να δημιουργήσει ο ακουστικός περίπατος με το «πάντρεμα» δύο μορφών τέχνης, «a seed in a fruit in a hand in a pocket» του καλλιτεχνικό ντουέτο I broke the vase (Εύα Ματσίγκου και Νεφέλη Σάνη), προτείνοντας μια εναλλακτική μορφή πρόσληψης του κόσμου.

Το «πάντρεμα» περιλαμβάνει τη μουσική και τα εικαστικά: το άκουσμα πρωτότυπης λεκτικής παρτιτούρας και της έκθεσης «Down to Earth» με έργα σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών, που φιλοξενείται στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, όπου και θα πραγματοποιηθεί (29 Απριλίου, 18.00) ο ακουστικός περίπατος.

Ο εν λόγω περίπατος συνδέεται άμεσα με ζητήματα που θίγει η τρέχουσα περιοδική έκθεση του Μουσείου, «Down to Earth»: τις αξίες και τις διεργασίες της γης, τη σύνδεση αλλά και την τραυματική διάσταση, τον «αφύσικο» και «παράδοξο» διαχωρισμό, την κυριαρχία του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον.

Το MOMus - Μουσείο Άλεξ Μυλωνά. Πηγή φωτ.: Facebook / MOMus - Μουσείο Άλεξ Μυλωνά / Museum Alex Mylona

Η έκθεση (έως 30/4) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, γενική θεματική της οποίας είναι η γεωκουλτούρα. Ενώ η κεντρική έκθεση της Μπιενάλε, «Being as Communion», θίγει ζητήματα συνύπαρξης, μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ ανθρώπων-περιβάλλοντος, όπως είχαμε –μεταξύ άλλων– αναφέρει στο σημείωμά μας «Συνύπαρξη» στην Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), διοργανώνεται από το MOMus και υλοποιείται από το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Καλλιτεχνικό ντουέτο I broke the vase

Η Εύα Ματσίγκου και η Νεφέλη Σάνη (από το 2018) αποτελούν το καλλιτεχνικό ντουέτο I broke the vase. Μέσα από διαδικασίες όπως η ακρόαση, η εξερεύνηση ήχων και ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, δημιουργούν μουσικές περφόρμανς.

Κεντρικό ρόλο στα έργα τους έχει η γραφή και η ανάγνωση αυτοεθνογραφικών κειμένων, η συμμετοχή του σώματος, και η διάδραση με τον χώρο και το εκάστοτε περιβάλλον. Πρακτικές που εφαρμόζουν είναι οι ηχητικοί περίπατοι και η καταγραφή εμπειριών ακρόασης, στο μεταξύ πειραματίζονται μέσα από φεμινιστικές και φροντιστικές καλλιτεχνικές διαδικασίες.

MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο, Αθήνα. Δηλώσεις συμμετοχής στον ακουστικό περίπατο στο τηλ. 210 3215717. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα.

Κεντρική φωτογραφία: Το καλλιτεχνικό ντουέτο I broke the vase (Εύα Ματσίγκου και Νεφέλη Σάνη). Πηγή φωτ.: MOMus