Μινκ παλτό του Έλβις Πρίσλεϊ πωλήθηκε έναντι 163.000 δολαρίων σε δημοπρασία

Γούνινο παλτό του Έλβις Πρίσλεϊ πουλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son, στο Ντιβάιζις, στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 163.000 δολαρίων σε Αμερικανό συλλέκτη.

Η εκτιμώμενη τιμή του οίκου δημοπρασιών για το παλτό από μινκ γούνα και δέρμα ήταν 10.000 έως 15.000 δολάρια.

