Μία νύχτα στο μουσείο παρέα με τον Βαν Γκογκ

Η ματιά κατευνάζει καθώς ταξιδεύει σε κάθε σπιθαμή του έργου «Αστρική νύχτα πάνω από τον Ροδανό» (1888). Θαρρείς πως στις αποχρώσεις του μπλε ο Βίνσεντ βαν Γκογκ (1853-1890) έχει «ξαπλώσει» τα άστρα τα οποία φωτίζουν τις δεμένες βάρκες στο λιμάνι καθώς και τα πατήματα των δύο ανθρώπινων φιγούρων, κάτω δεξιά στη ζωγραφική σύνθεση. Οι φιγούρες πορεύονται αγκαλιασμένες στους αγκώνες και η συνύπαρξή τους έγκειται σε μία μεγαλύτερη: εκείνη του ανθρώπου με τη φύση.

Ο αμφιβληστροειδής δεν χορταίνει να παρατηρεί τα άστρα επάνω στις διακριτές πινελιές του Ολλανδού ζωγράφου όπως και τις αντανακλάσεις των νυχτερινών φώτων επάνω στις ρυτιδώσεις του Ροδανού ποταμού που σαν φωτεινά υδάτινα μονοπάτια καθοδηγούν την πορεία της ματιάς μας προς το κάτω μέρος του πίνακα επαναφέροντας στο δικό μας προσκήνιο την ανθρώπινη ύπαρξη – και λόγω της απόδοσης των φιγούρων, της παντοδυναμίας του μαζί.

Τον πίνακα αυτό θα θαυμάσει – μεταξύ άλλων – το κοινό που θα περιηγηθεί στην έκθεση «Van Gogh: Poets and Lovers» την 17η προς την 18η Ιανουαρίου, οπότε και η Πινακοθήκη του Λονδίνου θα παραμείνει ανοιχτή τη νύχτα. Υπό τον έναστρο ουρανό αλλά υπό το κάλυμμα του ταβανιού της Πινακοθήκης, το κοινό – είτε κατά μόνας είτε κατά ζεύγη – θα σταθεί μπροστά από πίνακες όπως «Το κίτρινο σπίτι» (1888, Μουσείο Βαν Γκογκ), τα «Ηλιοτρόπια» (1889) και «Η καρέκλα του Βαν Γκογκ» (1889), ζώντας μία νύχτα στο μουσείο σε μία νοητή παρέα με τον Βαν Γκογκ.

Βίνσεντ βαν Γκογκ, «Ηλιοτρόπια» (1888)

«Οι επισκέπτες μας θα έχουν τη σπάνια και ιδιαίτερη ευκαιρία να γνωρίσουν τις εικόνες του βαν Γκογκ κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες ακολουθώντας τα χνάρια καλλιτεχνών όπως ο Φρόυντ, ο Μπέικον και ο Χόκνεϋ, που επισκέπτονταν την Εθνική Πινακοθήκη για να εμπνευστούν από τη συλλογή της. Περπατήστε με ένα ζευγάρι ερωτευμένων κάτω από μια έναστρη νύχτα. Κοιτάξτε ψηλά τα σύννεφα που στροβιλίζονται και τα κυπαρίσσια που λικνίζονται στον άνεμο. Μείνετε για λίγο στο αγαπημένο πάρκο του Βαν Γκογκ, τον ''Κήπο του Ποιητή'', ή κάτω από ένα σκιερό δέντρο στο Σεν - Ρεμί», μας προσκαλεί η Πινακοθήκη σε σχετική ανακοίνωσή της.

Βίνσεντ βαν Γκογκ, «Η καρέκλα του βαν Γκογκ» (1888)

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης, που θα είναι ανοικτή για μία νύχτα – η πρώτη φορά ήταν στην έκθεση «Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan» το 2012

Βαν Γκογκ: Ποιητές και εραστές

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια στη νότια Γαλλία, ο Βίνσεντ βαν Γκογκ ενέπλεξε στην τέχνη του ποιητικά χρώματα και υφές, αντλώντας έμπνευση από ποιητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες. Στην έκθεση (έως 19 Ιανουαρίου), σκιαγραφείται το διάστημα που διέμεινε στην Αρλ και το Σεν Ρεμί ως μια καθοριστική περίοδο στην καριέρα του, μέσα από συνολικά 49 πίνακες ζωγραφικής και 14 σχέδια, δάνεια από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές απ’ όλο τον κόσμο.

Βίνσεντ βαν Γκογκ, «Ένα χωράφι σιταριού με κυπαρίσσια» (1889)

Όσο για τον υπότιτλο της έκθεσης («Ποιητές και Εραστές») αποτελεί επιλογή των επιμελητών ώστε να επικεντρώνεται στις σκέψεις που ενέπνευσαν – μεταξύ άλλων – τον Ολλανδό ζωγράφο. Πρόκειται, μάλιστα, για την τρίτη πιο δημοφιλή έκθεση στην ιστορία του πολιτιστικού ιδρύματος, καθώς, από την ημέρα των εγκαινίων της, στις 14 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 7 Ιανουαρίου 2025 έχει συγκεντρώσει 283.499 επισκέπτες..

Κεντρική φωτ.: Βίνσεντ βαν Γκογκ, «Αστρική νύχτα πάνω από τον Ροδανό» (1888)