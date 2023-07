Μέλοντι Γκάρντοτ: Η περσόνα της τζαζ στο Ηρώδειο

Η παλιά μελωδική τζαζ, η τζαζ που ισορροπεί ανάμεσα στη σόουλ, την bossa και στο μπλουζ, θα «πλημμυρίσει» στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με τον ιδιαίτερο ερμηνευτικό χαρακτήρα που θα δώσει με τη φωνή της η περσόνα της τζαζ, Μέλοντι Γκάρντοτ (γενν. 1985). Η συναυλία της θα δοθεί στις 12 Ιουλίου (21:00), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, ταξιδεύοντας το κοινό στις μεγάλες της επιτυχίες, ανάμεσα σε αυτές και από τα δύο πρώτα της άλμπουμ, «Worrisome Heart» και «My One and Only Thrill». Μαζί της, επί σκηνής, 5μελής μπάντα.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, πιανίστρια και κιθαρίστρια διαθέτει ξεχωριστή θέση στον χώρο της τζαζ γράφοντας και παρουσιάζοντας κυρίως τη δική της μουσική και τα δικά της τραγούδια και κρατώντας μέσα σ' αυτά όλη την παράδοση που μπορεί να χαρακτηρίσει την ευρεία και δημιουργική τέχνη μιας Nina Simone ή μιας Joni Mitchell.

Η μουσική υπήρξε σημαντική για την ανάρρωσή της μετά από ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το κεφάλι της, αφήνοντάς της μια ιδιαίτερη φωτοευαισθησία και ηχοευαισθησία. Λόγω αυτών φορά σκούρα γυαλιά που έγιναν συστατικό του στυλ της αλλά και στράφηκε σε πιο «ήσυχες» μορφές μουσικής όπως η cool jazz, η bossa nova, το γαλλικό chanson, η folk κ.ο.κ. Το γαλλικό Jazzman την παρομοιάζει με ηρωίδα του Ντέιβιντ Λιντς.

Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Αθηνών

Η ενασχόληση της Μέλοντι Γκάρντοτ με τη μουσική ξεκίνησε από τα πρώτα της χρόνια όπου ζούσε στη Φιλαδέλφεια. Έμαθε πιάνο παίζοντας στην εφηβεία της σε τοπικά κλαμπ ένα ιδιαίτερο μείγμα από τζαζ, μπλουζ και ροκ τραγούδια.

Έγινε ευρέως γνωστή στον κόσμο της τζαζ το 2009 με το «My One and Only Thrill» το οποίο και της έδωσε το εισιτήριο για μια μεγάλη διεθνή καριέρα. Ακολούθησαν κομμάτια όπως «The Abscence» (2012), «Morning Sun» (2015), «Sunset in the Blue» (2020).

Το 2022 συνεργάστηκε με τον Φιλίπ Μπαντέν Πάουελ στο άλμπουμ «Entre Eux Deux» στο οποίο περιλαμβάνονται και κομμάτια που είχαν γράψει αμφότεροι (συν μια διασκευή ενός κομματιού του Φράνσις Λαι από την ταινία «Ένας άνδρας και μια γυναίκα» του Κλωντ Λελούς).

* Η συναυλία της Μέλοντι Γκάρντοτ στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής της περιοδείας. Εισιτήρια: viva.gr