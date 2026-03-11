Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Απέκτησε νέο Ηχογραφικό Κέντρο και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας

Μία σημαντική πολιτιστική και τεχνολογική υποδομή που ενισχύει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κέντρου δημιουργίας και πολιτιστικής παραγωγής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί το νέο Ηχογραφικό Κέντρο και το Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο συγκρότημα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που εγκαινίασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτιστικών οργανισμών, ενισχύοντας την πολιτιστική και δημιουργική οικονομία.

«Η λειτουργία του νέου Ηχογραφικού Κέντρου και του Κέντρου Επαυξημένης Πραγματικότητας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης προσθέτει μια νέα, ιδιαίτερα δυναμική διάσταση, στις ήδη σημαντικές πολιτιστικές δυνατότητες, που διαθέτει η Θεσσαλονίκη. Είναι υπερσύγχρονη υποδομή, η οποία δεν αφορά μόνο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εποπτευομένων -από το Υπουργείο Πολιτισμού- φορέων. Αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την ανάπτυξη της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας. Τις νέες ισχυρές υποδομές στο Μέγαρο Μουσικής καλούνται να αξιοποιήσουν πρωτίστως η πόλη, οι πολιτιστικοί οργανισμοί, το σύνολο της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες συνεργασίας και παραγωγής» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

Κιαι πρόσθεσε: «Στόχος μας πρωταρχικός είναι το Ηχογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Επαυξημένης Πραγματικότητας να προσελκύσουν παραγωγές και συνεργασίες από ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι οι επενδύσεις στον οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα έχουν σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία. Κάθε ευρώ που επενδύεται μπορεί να αποφέρει έως και 4,12 ευρώ στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο δημόσιο κοινωνικό αγαθό, αλλά και έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και εν τέλει για την εθνική οικονομία.

Με την αξιοποίηση των 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τους οποίους εξασφάλισε για τη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επενδύουμε συστηματικά σε σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα των Οργανισμών μας. Η Θεσσαλονίκη, ως μητροπολιτικός πόλος της Βόρειας Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτει τη γεωστρατηγική θέση και τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει και στον τομέα του Πολιτισμού. Με τις επενδύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού στοχεύουμε η πόλη να αναδειχθεί ως κέντρο δημιουργίας, συνεργασίας και πολιτιστικής παραγωγής για την ευρύτερη περιοχή».

Το νέο Ηχογραφικό Κέντρο αναπτύχθηκε στο κτίριο Μ2 του συγκροτήματος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές ακουστικής και ηχητικής τεχνολογίας. Περιλαμβάνει εξειδικευμένο αρχιτεκτονικό και ακουστικό σχεδιασμό με προηγμένα συστήματα ηχομόνωσης, τη δημιουργία control room και στούντιο ηχογραφήσεων, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρακουστικού εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας, ο οποίος επιτρέπει την πραγματοποίηση ηχογραφήσεων υψηλής επαγγελματικής ποιότητας. Η λειτουργία του κέντρου αναμένεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες της μουσικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις συναυλίες, τις παραστάσεις και τα συνέδρια που φιλοξενούνται στο Μέγαρο Μουσικής.

Το νέο Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας (XR Studio) αποτελεί μία καινοτόμο υποδομή που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής της σύγχρονης οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως εικονική πραγματικότητα (VR), επαυξημένη πραγματικότητα (AR), projection mapping, χωρικό ήχο και συστήματα motion capture. Δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παραγωγής και πειραματισμού για ψηφιακά έργα και σύνθετες οπτικοακουστικές παραγωγές, ενώ υποστηρίζει κινηματογραφικές λήψεις υψηλής ανάλυσης, παραγωγή 360° περιεχομένου έως και 8K, green screen λήψεις και επεξεργασία μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων. Παράλληλα, λειτουργεί ως χώρος ανάπτυξης και συνεργασίας για καλλιτέχνες, ερευνητές και φοιτητές, ενισχύοντας τη διασύνδεση της τέχνης με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Αμέσως μετά τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκε συναυλία του διακεκριμένου βαρύτονου Δημήτρη Πλατανιά και της πιανίστα Σοφίας Ταμβακοπούλου. Η συναυλία αποτέλεσε και την πρώτη ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε από το νέο Ηχογραφικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την έναρξη της λειτουργίας του.

Επιπλέον, υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παραβρέθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που φέτος πραγματοποιείται για 28η χρονιά, για να παρακολουθήσει τα ντοκιμαντέρ της Βουβούλας Σκούρα, αφιερωμένα στους νομπελίστες ποιητές Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, η Λίνα Μενδώνη συνομίλησε με τη σκηνοθέτιδα Βουβούλα Σκούρα- παρακολουθεί τη δουλειά της από το 2000 ως γενική γραμματέας του ΥΠΠΟ- για το πολυεπίπεδο δημιουργικό της σύμπαν, που συνδυάζει την ιστορική αναφορά με τις ανθρώπινες, καθημερινές αφηγήσεις με ένα προσωπικό, εξαίσιο ύφος. Η Βουβούλα Σκούρα θα τιμηθεί με τον Χρυσό Αλέξανδρο, μια από τις υψηλότερες διακρίσεις του Φεστιβάλ, σε αναγνώριση της εξαιρετικής της συμβολής στον ελληνικό κινηματογράφο και τον σύγχρονο πολιτισμό.