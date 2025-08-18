Το Μέγαρο Μουσικής κάνει στάση στη Βόρεια Εύβοια

Με δύο συναυλίες, τον Αύγουστο, συνεχίζεται το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια» που διοργανώνει για τέταρτη συναπτή χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στη Βόρεια Εύβοια, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τον Αύγουστο, η σκυτάλη δίνεται σε καλλιτέχνες για ακόμη δύο συναυλίες, που υπόσχονται να γεμίσουν τη Βόρεια Εύβοια με ήχους, μνήμες και συγκίνηση. Στις 29 Αυγούστου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίας Άννας, το Μέγαρο τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στα εμβληματικά του τραγούδια, με ερμηνευτές τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαΐδη, πλαισιωμένους από εξαίρετους μουσικούς και υπό τη διεύθυνση του Θύμιου Παπαδόπουλου.

Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, στην πλατεία του Προκοπίου, οι Χαΐνηδες έρχονται με την εκρηκτική τους ενέργεια, παντρεύοντας την κρητική παράδοση με το ροκ, την τζαζ και τα βαλκανικά ακούσματα, σε μια συναυλία γεμάτη πάθος, ρυθμό και απρόβλεπτες μουσικές εναλλαγές.

‘Όλες οι εκδηλώσεις, πέρα από τη σημασία τους για το τοπικό κοινό, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για επισκέπτες από άλλες περιοχές να συνδυάσουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και να γνωρίσουν την αυθεντική ομορφιά των πόλεων, των χωριών και της ευβοϊκής φύσης.

Καλοκαιρινές συναυλίες - Αύγουστος

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, 29 Αυγούστου – Αγία Άννα (Αλιευτικό Καταφύγιο)

Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου μάς ταξιδεύει με μία συναυλία με τραγούδια από την πλούσια πορεία του. Τραγούδια του συνθέτη που όλοι αγαπήσαμε, σε στίχους Καββαδία, Αλκαίου, Ελευθερίου, Ιωάννου κ.ά., όπως το «Καραντί», «Ένα μαχαίρι», «Ελένη», «Πάντα γελαστοί», «Ρόζα» και πολλά άλλα.

Τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαΐδη συνοδεύουν σπουδαίοι μουσικοί - σολίστ και για πολλά χρόνια συνοδοιπόροι του συνθέτη. Μαέστρος στη συναυλία ο Θύμιος Παπαδόπουλος, «το alter ego μου» όπως τον παρουσίαζε πάντα ο Θάνος Μικρούτσικος.

Οι Χαΐνηδες συναυλία, 30 Αυγούστου – Προκόπι (Πλατεία)

Οι Χαΐνηδες, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ανήσυχα μουσικά σχήματα των τελευταίων δεκαετιών, φέρνουν στη Βόρεια Εύβοια την ενέργεια, το χιούμορ, τον ποιητικό λόγο και τη μουσική τους τόλμη. .

Παίζουν και τραγουδούν: Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου. Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

Το πρόγραμμα συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στις Ροβιές, οι «Λούστροι» παρουσιάζουν το αφιέρωμα “Ρεμπέτικο, η γέφυρα στο Αιγαίο”, ενώ από τις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Φεστιβάλ του Μεγάρου στη Λίμνη, με συναυλίες, μουσικά ταξίδια και διαλέξεις που απλώνονται έως και τις 19 Οκτωβρίου: από το πάθος του αργεντίνικου τάνγκο και την κομψότητα του ιταλικού μπαρόκ, μέχρι τη μεσαιωνική Μεσόγειο, τη σύγχρονη σκέψη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες δημιουργικές φωνές της ελληνικής σκηνής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης -Αγιας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβιές.

Με την υποστήριξη του Δήμου Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας. Η εκτέλεση παραγωγής όλων των εκδηλώσεων γίνεται από την εταιρεία Φόρμιγξ.