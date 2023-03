Μεγάλοι αστέρες της τέχνης στην Αθήνα με τα φτερά της Rolex

Η Rolex φροντίζει να διατηρεί στενούς δεσμούς με τον πολιτισμό. Σε κοσμαγάπητα γεγονότα, όπως η απονομή των βραβείων Όσκαρ, δεν εμφανίζεται μόνο στον καρπό θρυλικών πρωταγωνιστών, αλλά και σε κομβικά σημεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου (στον οργανισμό, καθώς και στο μουσείο στο Λος Άντζελες).

Ειδικότερα, στη χώρα μας, έχουν ταξιδέψει μεγάλα ονόματα παγκόσμιου βεληνεκούς σε πολυδάπανες παραγωγές που έχει χρηματοδοτήσει. Τώρα, όμως, η ελβετική ωρολογοποιία με σύμβολο την κορώνα ετοιμάζει ένα φιλόδοξο εγχείρημα που θα στρέψει το βλέμμα της διεθνούς κοινής γνώμης στην Αθήνα.

Από τις 22 έως τις 28 Μαΐου, η Rolex διοργανώνει ένα φεστιβάλ με περισσότερες από 30 εκδηλώσεις: παραστάσεις θεάτρου και χορού, συναυλίες, εκθέσεις, προβολές κι αναγνώσεις πρόκειται να λάβουν χώρα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ωδείο Αθηνών και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι το Μέγαρο και το Μουσείο Μπενάκη.

Ήδη, έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο Καναδός ποιητής και μυθιστοριογράφος Μάικλ Οντάατζε (βραβείο Booker για το μυθιστόρημά του Ο Άγγλος ασθενής), o Νοτιοαφρικανός εικαστικός Ουίλιαμ Κέντριτζ, ο θρύλος της βραζιλιανικής μουσικής Ζιλμπέρτο Ζιλ κι ο αρχιτέκτονας του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ.

Σιμόν Κρετζ (συγγραφέας) και Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ (αρχιτέκτονας) ©Rolex-Tina Ruisinger

Είναι ένα επετειακό φεστιβάλ με ξεχωριστό συμβολισμό. Η ωρολογοποιία γιορτάζει τα 20 χρόνια του προγράμματος Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, με το οποίο φέρνει κοντά νέα ταλέντα με καταξιωμένους «δασκάλους» που αναλαμβάνουν τον ρόλο του μέντορα.

Το πρόγραμμα Mentor and Protegé καθιερώθηκε το 2002 για να διευκολύνει τη μεταλαμπάδευση της γνώσης στις επόμενες γενιές καλλιτεχνών. Ανερχόμενοι δημιουργοί της αρχιτεκτονικής, της μουσικής, του κινηματογράφου, του θεάτρου, του χορού, της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών περνούν ένα χρόνο κοντά σε κορυφαίους ομότεχνούς τους κι εργάζονται πάνω σε ένα project μαζί τους. Ονόματα όπως οι Μάρτιν Σκορτσέζε, Μάργκαρετ Άτγουντ, Όλαφουρ Ελιάσον και Ντέιβιντ Χόκνει έχουν υπάρξει μέντορες στο παρελθόν, δουλεύοντας με νεότερους δημιουργούς.

Στην Αθήνα, λοιπόν, την κοιτίδα της παιδείας, διάσημοι μέντορες πρόκειται να συστήσουν στο ελληνικό κοινό τους ταλαντούχους μαθητές τους, εκπροσώπους της γενιάς των καλλιτεχνών που θα τους διαδεχθεί.

Τα highlights του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex

• Μια ομαδική έκθεση στο ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) από τους οκτώ υποτρόφους εικαστικών τεχνών της Rolex – Sammy Baloji, Alejandro Cesarco, Masanori Handa, Nicholas Hlobo, Mateo López, Thao Nguyen Phan, Camila Rodríguez Triana και Matthias Weischer – με εισαγωγική συζήτηση υπό τον συντονισμό της μέντορα Carrie Mae Weems.

• Μια ομαδική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 με έργα από όλους τους υποτρόφους αρχιτεκτονικής της Rolex – Sahel Al Hiyari, Gloria Cabral, Mariam Kamara, Simon Kretz και Yang Zhao – με εισαγωγική συζήτηση υπό τον συντονισμό του μέντορα Sir David Chipperfield.

• Προβολή στην αυλή του Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 ταινιών μικρού μήκους από τους υποτρόφους τεχνών της Rolex, Aditya Assarat, Kyle Bell, Sara Fgaier, Annemarie Jacir, Josué Méndez, Celina Murga, Agustina San Martín, Tom Shoval και Chaitanya Tamhane.

• Δύο παρουσιάσεις θεατρικών έργων: Η περίπτωση του ξένου (The Case of the Stranger) από την υπότροφο τεχνών της Rolex, Whitney White, στο Ωδείο Αθηνών, με συζήτηση μετά την παράσταση που παρουσιάζει η μέντορας της Rolex, Phyllida Lloyd, και Boléro, μια solo παράσταση στον Πολυχώρο Ω2, από τον υπότροφο τεχνών Sebastián Solórzano Rodríguez.

• Δύο παραστάσεις χορού στο Ωδείο Αθηνών: μια παράσταση από την υπότροφο τεχνών της Rolex, Khoudia Touré, με ένα ανσάμπλ Ελλήνων και διεθνών χορευτών, καθώς και μια διπλή παράσταση από τον υπότροφο τεχνών Eduardo Fukushima σε solo παράσταση και ένα ντουέτο σε χορογραφία του υποτρόφου Myles Thatcher.

Οχάντ Ναχαρίν (χορογράφος) και Londiwe Khoza ©Rolex-Tina Ruisinger

• Δύο μουσικές εκδηλώσεις: μια παράσταση με ηχητική εγκατάσταση στην παράλληλη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου, από τον υπότροφο μουσικής της Rolex, Ben Frost, καθώς και μια συναυλία για το κλείσιμο του Φεστιβάλ στον Κήπο του Μεγάρου, με ανσάμπλ από την Αίγυπτο, την Ονδούρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία εμφανίζονται πρώτοι οι υπότροφοι Dina El Wedidi, Marcus Gilmore και Aurelio Martínez, με έκτακτη συμμετοχή του μέντορα Gilberto Gil.

• Τέσσερα έργα εγκαταστάσεων στο Ωδείο Αθηνών από τους υποτρόφους της Rolex, Selina Cartmell (θέατρο), Matías Umpierrez (θέατρο), Federico León (θέατρο) και Jason Akira Somma (χορός).

• Ανάθεση μουσικής σύνθεσης και παράσταση, Άρτεμις: Σιντριβάνι (Artemis: Fountain), που δημιουργήθηκε για τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από την υπότροφο μουσικής της Rolex, Pauchi Sasaki.

• Σας ψιθυρίζουμε στο αυτί (A Word in Your Ear): κείμενα από τους υποτρόφους της Rolex στη λογοτεχνία, Naomi Alderman, Antonio García Ángel, Edem Awumey, Colin Barrett, Julían Fuks, Julia Leigh, Miroslav Penkov και Tracy K. Smith, που διαβάζονται στα αγγλικά και στα ελληνικά από εξέχοντες ηθοποιούς, που θα έχουμε γνωρίσει σε παρουσίαση στο Αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών. Οι αφηγήσεις θα διατίθενται για ψηφιακή λήψη (download) καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex.

Philip Glass και Pauchi Sasaki ©Role-xBart_Michiels

Σημειώστε ότι θα πραγματοποιηθεί τετραήμερο προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα (22–25 Μαΐου) που περιλαμβάνει ημερίδες, σεμινάρια εξειδίκευσης, δημόσιες συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις και πρόβες, και πολλά ακόμη, στα οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες Έλληνες καλλιτέχνες, υπότροφοι της Rolex και μέντορες, όπως η αρχιτεκτόνισσα Αν Λακατόν, ο θεατρικός συγγραφέας Ρομπέρ Λεπάζ και ο μυθιστοριογράφος Κολμ Τοϊμπίν. Το μεγαλύτερο μέρος του φεστιβάλ Τεχνών της Rolex παρέχει ελληνική μετάφραση και τα έργα κινηματογράφου και βίντεο θα έχουν ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους.

Κεντρική φωτογραφία: Από αριστερά: Μάργκαρετ Άτγουντ (ποιήτρια) και Ναόμι Άλντερμα (μυθιστοριογράφος) ©Rolex-Bart Michiels