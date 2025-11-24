Onassis Cinema

Για έκτη χρονιά το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει στις οθόνες μας μεγάλες ταινίες μικρού μήκους. Αυτή τη φορά, 15 βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους από το 47o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το 30o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας κάνουν πρεμιέρα στο Onassis Channel στο YouTube και στο onassis.org.

Δεκαπέντε βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους φτάνουν στις οθόνες σας και σας καλούν να βουτήξετε στον μεγάλο κόσμο τους. Το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει για έκτη χρονιά τη συνεργασία του με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριαρχούν και φέτος. Μια τετραμελής οικογένεια ζει απομονωμένη στη φύση, ακροβατώντας ανάμεσα στη νέα ζωή και την απώλεια («Zange»). Εφηβεία και κυνήγι πάνε μαζί, ή μήπως όχι («Γκέκας»);

Υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος για να αποχαιρετίσεις τον παιδικό εαυτό; Μια ιστορία ενηλικίωσης που χτίζεται με απλότητα, μέσα από σιωπές και βλέμματα («Νumb»). Ο γάμος ως μία αλκυονίδα ημέρα μέσα σε έναν απέραντο χειμώνα («Αλκυονίδες»). Μητέρα και κόρη σε μαραθώνιες εντάσεις πάνω σε έναν διάδρομο γυμναστικής («Treadmill»). Ένα προσωπικό και ταυτόχρονα συλλογικό πορτρέτο του αστικού εκτοπισμού και της κοινωνικής ρήξης («Pave Paradise»). Ένα σπίτι με νεύρα, ένα κλιματιστικό που βήχει, ένα προσωπικό εγχειρίδιο για την απώλεια και τον έρωτα («Spiti»). Τι συμβαίνει όταν η απόφαση για τη διακοπή μιας κύησης δεν ανήκει πια στους γονείς αλλά στον νόμο («Ακίνητο κυπαρίσσι»);

To όνειρο ενός εξάχρονου Ρομά να γίνει ένας παγκοσμίου φήμης κλαριντζής («Χρυσά βαστά»). Ο Κωστής προσπαθεί να γίνει ο γιος που πάντα ήθελε ο πατέρας του, φτιάχνοντας έναν εαυτό που δεν του ανήκει («Roger»). «Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε άμα θέλουμε; Ρώτησε το μικρό αγόρι που δεν είχε τίποτα να ξεχάσει στον κόσμο». Ένα γράμμα που δεν στάλθηκε ποτέ, γραμμένο κάτω από τον καυτό ήλιο του θερινού ηλιοστάσιου («Η μεγαλύτερη μέρα του κόσμου»).

Μια σχέση που παλεύει με τη μνήμη και τη δυστοπική φύση μιας πανδημίας. Ένα σκοτεινό παραμύθι γραμμένο στη γλώσσα της Τεχνητής Νοημοσύνης («The Eggregores’ Theory»). Η ιστορία ενός τράπερ που έχει εμμονή με τη δόξα, τον πλούτο και τον Μάικλ Τζόρνταν (“MJ”). Δύο αγόρια και ένα περιστέρι αναζητούν διέξοδο από το φλεγόμενο αστικό καλοκαίρι («Τα περιστέρια αρρωσταίνουν, όταν η πόλη φλέγεται»). Για τη Φαίη και τη Σάνδρα, ο αρχικός προορισμός τους στη γη της αποδοχής μετατρέπεται σε αποκλεισμό στην εθνική οδό. Ένα ορμητικό και ειλικρινές queer roadtrip («Honeymoon»).

Ανακαλύψτε αλφαβητικά τις Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους 2024

Ακίνητο κυπαρίσσι του Ανδρέα Κοντόπουλου

Αλκυονίδες του Αλέξανδρου Σκούρα

Γκέκας του Δημήτρη Μουτσιάκα

Η μεγαλύτερη μέρα του κόσμου του Δημήτρη Χαραλαμπόπουλου

Honeymoon του Άλκι Παπασταθόπουλος

MJ του Γιώργου Φουρτούνη

Numb της Δέσποινας Κούρτη

Pave Paradise του Αλκαίου Σπύρου

Roger του Θάνου Μήτσιου

Spiti της Σοφίας Σφυρή

Τα περιστέρια αρρωσταίνουν, όταν η πόλη φλέγεται του Σταύρου Μαρκουλάκη

The Eggregores’ Theory του Andrea Gatopoulos

Treadmill του Γιώργου Κοιμήση

Χρυσά βαστά του Φοίβου Κοντογιάννη

Zange της Ίριδας Μπαγλανέα

Onassis Cinema, Νέες ταινίες. Νέοι Κόσμοι.

Η Στέγη και το Onassis Cinema λατρεύει να διαβάζει σενάρια, να βλέπει ταινίες, νέες και κλασικές, να παίρνει μέρος σε φεστιβάλ και να γίνεται ενεργό κομμάτι της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από τον Γιάννη Οικονομίδη (Σπασμένη Φλέβα) στην Εύη Καλογηροπούλου (Gorgonà), από την Εύα Στεφανή (Η Καρδιά του Ταύρου) στον Romain Gavras (Sacrifice), το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους και ανερχόμενους δημιουργούς, μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, animation και ντοκιμαντέρ.

Η Στέγη προβάλλει το έργο μεγάλων δημιουργών του σινεμά στις σκηνές της, από τον Wim Wenders έως τον Charlie Kaufman, και διοργανώνει masterclasses για να ανακαλύψει τον τρόπο που σκέφτονται. Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δράμας και οι «Νύχτες Πρεμιέρας», με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων.

Η Στέγη προβάλλει βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο Onassis Channel, ώστε όλοι και όλες να έχουν πρόσβαση στις ανεξάρτητες παραγωγές. Έχει θεσπίσει τα Onassis Film Awards προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη νέων σεναρίων. Γιατί η ζωή με σινεμά είναι πάντα καλύτερη.