«Love Story», μια μοιραία, αμερικανική ιστορία αγάπης

Μια σύγχρονη αμερικανική τραγωδία αφηγείται το «Love Story», η μίνι σειρά του FX, που έκανε πρεμιέρα στο Κάρνεγκι Χολ στην καρδιά του Μανχάταν. Εστιάζει στην ιστορία αγάπης του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ, τον τρόπο με τον οποίο τα μίντια διαμόρφωσαν τον μύθο τους, την ασφυκτική ταμπλόιντ κάλυψη που υπέστησαν, την οποία το κοινό κατανάλωσε με λαιμαργία, αλλά και τις εντάσεις μιας σχέσης που εξελίχθηκε λουσμένη στους προβολείς.

Με φόντο τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’90, το «Love Story» φωτίζει ζητήματα ιδιωτικότητας, εξουσίας και ταυτότητας, παρουσιάζοντας την Κάρολιν όχι απλώς ως «μούσα», αλλά ως γυναίκα που πάλευε να διατηρήσει τον εαυτό της. Και τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, μέλος της «βασιλικής» οικογένειας της αμερικανικής πολιτικής, ως έναν άνθρωπο που επιθυμούσε μια «κανονική ζωή», αλλά δεν είχε ποτέ την πολυτέλεια της κανονικότητας.

Η σειρά, με τον πλήρη τίτλο ««Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», κυκλοφορεί στις 12 Φεβρουαρίου και στόχος της, σύμφωνα με τον δημιουργό της Ράιαν Μέρφι, δεν είναι το κουτσομπολιό, αλλά ένα δραματικό πορτρέτο αγάπης, πίεσης και απώλειας, πίσω από την πιο φωτογραφημένη σχέση της εποχής.

Μια θυελλώδης, εμβληματική και εύθραυστη σχέση που κατέληξε σε τραγωδία. Το ζευγάρι μαζί με την αδελφή της Κάρολιν, Λορίν Μπεσέτ, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα. Στις 16 Ιουλίου 1999, το μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος που πιλοτάριζε ο ίδιος ο Κένεντι Τζούνιορ συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στο Μάρθας Βίνεγιαρντ. Πέταγαν νύχτα, με κακές συνθήκες ορατότητας.

Το πόρισμα των αρχών κατέληξε ότι αιτία ήταν ο χωρικός αποπροσανατολισμός. Ο πιλότος χάνει την αίσθηση προσανατολισμού, χωρίς οπτικά σημεία αναφοράς. Το αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα και δεν επέζησε κανείς. Το τραγικό γεγονός σφράγισε τον μύθο τους και ενίσχυσε την εικόνα μιας τραγικής, μοιραίας, αμερικανικής ιστορίας αγάπης.

Στο νότιο Μανχάταν, στο επίκεντρο της cool, δημιουργικής, ανεπιτήδευτης Νέας Υόρκης τη δεκαετίας του ’90, η σειρά παρακολουθεί τη ζωή του ζευγαριού, δυο όμορφων, προνομιούχων ανθρώπων. Από το λοφτ τους στην Τραϊμπέκα, στα δείπνα τους στο Odeon και στο Bubble έως τους θυελλώδεις καυγάδες τους στα πάρκα του «μεγάλου μήλου».

Η σειρά έρχεται σε μια στιγμή αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος για την ιστορία τους, η οποία τροφοδοτείται από το ντοκιμαντέρ του CNN «Αμερικανικές Δυναστείες: Οι Κένεντι» (https://www.raw.co.uk/american-dynasties-kennedys#showreel), τη βιογραφία της Ελίζαμπεθ Μπέλερ-στην οποία βασίστηκε το σενάριο της σειράς- και ένα κύμα στο TikTok όπου η Μπεσέτ-Κένεντι προβάλλεται ως σύμβολο της «ήσυχης πολυτέλειας», ένα αντι-statement σε μια εποχή κραυγαλέας χλιδής.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν δύο νέοι ηθοποιοί. Ο Πολ Άντονι Κέλι-παλαιότερα μοντέλo της Brooks Brothers- και η Σάρα Πίτζεον. Τον ρόλο της Τζάκι Κένεντι-Ωνάση, μητέρας του Τζον, κρατά η Ναόμι Γουότς η οποία αναπαριστά ένα κεφάλαιο της ζωής της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, κατά το οποίο η υγεία της ήταν επιβαρυμένη και ανησυχούσε για το μέλλον του γιου της.

Το «όνειρο» του να «πεθαίνεις νέος αλλά να ζεις για πάντα» είναι σαγηνευτικό μόνο ως αφήγηση. Στην περίπτωση των Κένεντι, αυτό το όνειρο μετατράπηκε σε μύθο, και ο μύθος σε αυτό που συχνά αποκαλείται «η κατάρα των Κένεντι»: μια αλληλουχία πρόωρων, βίαιων ή άδικων απωλειών που πάγωσαν ανθρώπους στον χρόνο, νέους, όμορφους, ανολοκλήρωτους. Ο Τζον και η Κάρολιν έμειναν για πάντα εκεί - σε μια φωτογραφία της δεκαετίας του’90, σε ένα προ-ψηφιακό Μανχάταν, σε μια υπόσχεση ζωής που δεν πρόλαβε να φθαρεί.

Η «αθανασία» που προσφέρει ο μύθος είναι παρηγοριά για τους θεατές, όχι για εκείνους που τη ζουν. Η ιστορία τους μας ελκύει ακριβώς επειδή διασώθηκε ανέγγιχτη από τον χρόνο, αλλά αυτό δεν την κάνει λιγότερο τραγική.

Μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε δυναστεία, κάθε κατάρα και κάθε θρύλο, υπάρχουν ζωές που απλώς ήθελαν να συνεχιστούν.

Μια γεύση από το «Love Story»: https://www.youtube.com/watch?v=Gw2RakWShdE