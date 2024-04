Lollapalooza: Πρεμιέρα για ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ιστορία του μουσικού φεστιβάλ (vid)

«Lolla: The Story of Lollapalooza» τιτλοφορείται το ντοκιμαντέρ που ξετυλίγει την 30η πορεία του ετήσιου αμερικανικού τετραήμερου μουσικού φεστιβάλ Lollapalooza, από τις πρώτες μέρες του ως ένα περιοδεύον πανκ γεγονός, μέχρι σήμερα, που είναι μία μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Grant Park του Σικάγο. Σε σκηνοθεσία του Μάικλ Τζον Γουόρεν, το ντοκιμαντέρ εστιάζει, επίσης, στη σχέση του Φεστιβάλ και του συνιδρυτή του, τραγουδιστή των Jane's Addiction και Porno for Pyros, Πέρι Φάρελ, και θα κάνει πρεμιέρα στο Paramount+ στις ΗΠΑ και τον Καναδά στις 21 Μαΐου.

«Το καλοκαίρι του ’91 γεννήθηκε το Μουσικό Φεστιβάλ Lollapalooza. Άρχισε ως μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία για το συγκρότημα Jane’s Addiction, προήλθε από τη underground σκηνή για να ξεκινήσει ένα πολιτιστικό κίνημα και να αλλάξει τη μουσική για πάντα» αναφέρεται στην περίληψη του ντοκιμαντέρ το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Περιλαμβάνει πλήθος αρχειακών πλάνων από την οπτική γωνία του κοινού και του συγκροτήματος, δημιουργώντας μία εμπειρία παρόμοια με το Φεστιβάλ, με τις μηχανορραφίες στα παρασκήνια όσο και τον αντίκτυπο της μουσικής που προηγουμένως δεν ήταν προσβάσιμη στους ακροατές της.

A new documentary recounting the story of Lollapalooza will premiere on Paramount+ in May → https://t.co/FIivLOz2nD pic.twitter.com/Vs8vHQ5TNB — CONSEQUENCE (@consequence) April 25, 2024

Το Lollapalooza, όπως έχει λεχθεί, καθορίζει την κουλτούρα της Generation X, προώθησε την τέχνη της αντικουλτούρας, τον ακτιβισμό για τη δικαστική μεταρρύθμιση, την προστασία του περιβάλλοντος και κατά της αστυνομικής βίας και στο οποίο πλέον συνδέονται διάφορα είδη μουσικής.

Τα πρώτα έξι χρόνια που το Φεστιβάλ ήταν περιοδεύον, συμεμτείχαν –ανάμεσα σε άλλα– τα συγκροτήματα The Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pearl Jam, Nine Inch Nails, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine, Alice in Chains, Metallica, Tool, Ice T, Beck.

Το Lollapalooza, όπως έχει λεχθεί, καθορίζει την κουλτούρα της Generation X, προώθησε την τέχνη της αντικουλτούρας, τον ακτιβισμό για τη δικαστική μεταρρύθμιση, την προστασία του περιβάλλοντος και κατά της αστυνομικής βίας και στο οποίο πλέον συνδέονται διάφορα είδη μουσικής.

Υπενθυμίζεται ότι φετινό Lollapalooza, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1 και 4 Αυγούστου 2024 στο Σικάγο, με τη συμμετοχή των SZA, Tyler the Creator, blink-182, The Killers, Future X Metro Boomin, Hozier, Stray Kids, Melanie Martinez και Skrillex.