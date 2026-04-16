«Λίβανος. Μια ξεχωριστή χώρα» ένα βιβλίο για μια πολύπλοκη και εφτάψυχη χώρα

Το βιβλίο του Δημήτρη Κούρκουλα δεν είναι απλώς μια αφήγηση για μια χώρα· είναι ένα ταξίδι μέσα στη ζωντανή πολυπλοκότητα του Λιβάνου, εκεί όπου η ιστορία, οι κοινότητες, η θρησκεία και η πολιτική συνυφαίνονται αξεδιάλυτα. Ο Λίβανος, παρά τις συγκρούσεις που συχνά τον χαρακτηρίζουν, έχει μια μακρά παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης και ανοχής διαφορετικών θρησκειών: Χριστιανών Μαρωνιτών και Ελληνορθοδόξων, Μουσουλμάνων Σιιτών και Σουνιτών, Δρούζων και Αρμένιωνόπου οι πολιτισμικές ανταλλαγές και οι κοινές κοινωνικές δομές συνυπήρχαν για αιώνες. Ο συγγραφέας μας δείχνει ότι αυτή η ειρηνική συνύπαρξη δεν ήταν ποτέ αυτονόητη· ήταν αποτέλεσμα συνεχούς προσαρμογής, σεβασμού και αμοιβαίας αναγνώρισης, που καθιστά την ιστορία του Λιβάνου μοναδική και βαθιά σύνθετη.

Ο συγγραφέας παρουσιάζει τον Λίβανο όχι μόνο μέσα από τις κρίσεις του, αλλά και μέσα από τη ζωντανή καθημερινότητα και την αλληλεπίδραση των κοινοτήτων, όπου η ιστορική εμπειρία της συνύπαρξης διαμορφώνει τις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες. Οι θρησκευτικές κοινότητες, οι ιστορικές πληγές και οι διεθνείς επιρροές δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου κάθε γεγονός έχει πολλαπλές όψεις και καμία απλοϊκή λύση δεν επαρκεί. Όπως σημειώνει στα απομνημονεύματα του ο Σάρλ Ντεγκόλ που επισκέφθηκε τον Λίβανο στη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου:

«Πετούσα προς την περίπλοκη Μέση Ανατολή με απλές ιδέες».

Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει πλήρως την προσέγγιση του συγγραφέα: για να κατανοήσεις τον Λίβανο, χρειάζεται προσεκτική παρατήρηση, ευαισθησία και διάθεση να δεις τις πολυδιάστατες σχέσεις δύναμης και ιστορίας. Το βιβλίο αναδεικνύει τη συνεχή αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ κοινοτήτων, συμφερόντων και ιστορικών μνημών και διαφορετικών ταυτοτήτων, που καθορίζει τη ζωή στον Λίβανο σε κάθε επίπεδο, από την πολιτική σκηνή μέχρι την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Η ανάλυση δεν περιορίζεται σε γεωπολιτικά γεγονότα. Παρουσιάζει τη χώρα μέσα από ιστορία, πολιτισμό και βιώματα, δείχνοντας πώς οι καθημερινές σχέσεις, οι μικρές νίκες και οι διαρκείς συμβιβασμοί κρατούν τον Λίβανο ζωντανό. Το βιβλίο φωτίζει την ιδιόρρυθμη συνταγματική δομή της χώρας όπου η πολιτική εξουσία σε όλα τα επίπεδα μοιράζεται στις 18 αναγνωρισμένες θρησκευτικές κοινότητες.

Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του βιβλίου είναι ότι δεν μπαίνει στον πειρασμό να προσφέρει εύκολες απαντήσεις. Αντιθέτως, δείχνει ότι η κατανόηση της χώρας απαιτεί υπομονή, παρατήρηση και αποδοχή της αβεβαιότητας. Οι προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα και οι παρατηρήσεις του για τις καθημερινές ισορροπίες δίνουν βάθος και ζωντάνια στο έργο, καθιστώντας τον Λίβανο προσβάσιμο στον αναγνώστη, όχι ως ένα γεωπολιτικό αντικείμενο, αλλά ως μια ζωντανή, δυναμική κοινωνία.

Η δομή του βιβλίου είναι σαφής και καλά οργανωμένη: κάθε κεφάλαιο ξεκινά με ένα ιστορικό ή γεωπολιτικό πλαίσιο και συνεχίζει με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και τις προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα. Η γλώσσα είναι ζωντανή, κατανοητή και προσιτή, χωρίς περιττή ακαδημαϊκή ορολογία, αλλά με επάρκεια για να μεταφέρει την πολυπλοκότητα των καταστάσεων. Παράλληλα, η ανάλυση είναι ισορροπημένη: δεν παρουσιάζει καμία κοινότητα ή πολιτική δύναμη μονοδιάστατα ως «καλή» ή «κακή», αλλά καταγράφει τις δράσεις και τις επιρροές με αντικειμενικότητα, αφήνοντας τον αναγνώστη να κατανοήσει την ανάγκη για συμβιβασμούς και συνεργασίες. Αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση είναι που κάνει το βιβλίο ταυτόχρονα αξιόπιστο και ανθρώπινο.

Η συνοπτικότητα και η αμεσότητα το καθιστούν προσιτό σε κάθε αναγνώστη – από τον φοιτητή που θέλει να κατανοήσει την πολυπλοκότητα της Μέσης Ανατολής, έως τον διπλωμάτη ή δημοσιογράφο που αναζητά μια βαθύτερη, βιωματική προσέγγιση.

Ο αναγνώστης κατανοεί γιατί δεν μπορεί να υπάρξει στο ορατό μέλλον οριστική λύση για τον Λίβανο και για το Μεσανατολικό παρά μόνο συμβιβασμοί. Ο κέδρος του Λιβάνου το εμβληματικό αυτό δέντρο είναι βαθιά ριζωμένος στη χώρα. Ο κέδρος όπως και ο Λίβανος έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι αντέχουν στις καταστροφικές δυνάμεις και συνεχίζουν να στέκονται όρθιες και αλώβητες κρατώντας ζωντανή της ουσία της χώρας. Η ανθεκτικότητα και η δύναμη αναγέννησης του Λιβάνου βασίζονται στις βαθιές του ρίζες και στην ικανότητά του να προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στις 20:30, στο Public Café (Καραγιώργης Σερβίας 1).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, παρουσία του συγγραφέα.