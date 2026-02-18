Λ. Μενδώνη: Τα «Καβάφεια 2026» ενισχύουν τους ελληνοαιγυπτιακούς πολιτιστικούς δεσμούς

Τη σημασία του Φεστιβάλ «Καβάφεια 2026» υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία παρέστη στην απονομή των «Βραβείων Καβάφη» κατά την επίσκεψή της στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της οποίας ξεναγήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού και επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, στο Παλαιό Κάιρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, κατά την παρουσία της στην απονομή των «Βραβείων Καβάφη», η Λίνα Μενδώνη ανέφερε ότι «τα Καβάφεια 2026, ήδη από το 1983, είχαν την ουσιαστική -υλική και ηθική- υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Κωστής Μοσκώφ, ο τόσο ιδιότυπος και επιδραστικός διανοούμενος, ως Μορφωτικός Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας, στο Κάιρο, συνέβαλε τα μέγιστα στη διεύρυνση των Καβαφείων και στην εδραίωσή τους, ως σημείου πολιτιστικής αναφοράς.

Τα Καβάφεια αναβιώνουν σήμερα, μετά από επτά χρόνια αδράνειας, χάρη στις σύντονες προσπάθειες της Ελληνικής Πρεσβείας. Ο θεσμός επέστρεψε δυναμικά, με τη φιλοδοξία να αναζωογονήσει τους ελληνοαιγυπτιακούς πολιτιστικούς δεσμούς. Οι κυβερνήσεις μας εργάζονται συστηματικά για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεών μας, σε όλα τα πεδία. Στον πολιτισμό, ιδιαίτερα, οι δεσμοί μας είναι εξαιρετικά ισχυροί και ερείδονται τόσο στη μακραίωνη κοινή μας κληρονομιά όσο και στη σύγχρονη δημιουργία».

Στην απονομή των φετινών βραβείων από την υπουργό Πολιτισμού, τιμήθηκαν η ποιήτρια Ιμάμ Μερσάλ και ο πεζογράφος Αντέλ Εσμάτ από την Αίγυπτο, ο ποιητής και πανεπιστημιακός Νάσος Βαγενάς και ο πεζογράφος Αλέξης Πανσέληνος, από την Ελλάδα. Ο καθηγητής Δημήτρης Δασκαλόπουλος έλαβε το ειδικό βραβείο για τη σημαντική συμβολή του στις καβαφικές σπουδές, και για τη συνεχή συνεισφορά του στη διοργάνωση των Καβαφείων, από το 1984 έως σήμερα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Όπερα του Καΐρου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ.κ. Συμεών, του Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο Νικολάου Παπαγεωργίου, της Πρέσβεως της Κυπριακής Δημοκρατίας Πόλυς Ιωάννου, λογοτεχνών, ακαδημαϊκών και μελών της ελληνικής κοινότητας.

Η απονομή των Βραβείων Καβάφη 2026, από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Τα «Καβάφεια 2026» ξεκίνησαν με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη Λίνα Μενδώνη, στον κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας. Είναι έργο του Αιγύπτιου γλύπτη Nathan Doss και δωρεά του Αιγυπτιώτη Αντωνίου Καζαμία, Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Καΐρου.

Όπως τόνισε η υπουργός, «τα αποκαλυπτήρια της προτομής του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή αποτελούν πράξη υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής πολιτιστικής σημασίας. Ο Καβάφης, Έλληνας της Αιγύπτου και ταυτόχρονα οικουμενική μορφή των γραμμάτων, συνέδεσε με τον βίο και το έργο του τις δύο του πατρίδες, αναδεικνύοντας τη δημιουργική όσμωση των πολιτισμών μας. Η γενναιόδωρη δωρεά του Αντώνη Καζαμία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής παρουσίας και προσφοράς της ελληνικής κοινότητας της Αιγύπτου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η παρουσία της προτομής στην Πρεσβεία τιμά τη μνήμη του ποιητή και υπενθυμίζει τους ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς και τη διαχρονική φιλία μεταξύ των δύο χωρών».

Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού

Στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού στο Κάιρο, η υπουργός ξεναγήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, El Tayeb Abbas. Το Μουσείο παρουσιάζει, με σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση, την ιστορία του αιγυπτιακού πολιτισμού από τα προϊστορικά χρόνια έως τη σύγχρονη εποχή, αναδεικνύοντας τη συνέχεια και την πολυμορφία του, μέσα από σπάνια μνημεία και τεκμήρια μεγάλης ιστορικής αξίας. Κύριο έκθεμα είναι οι 22 μούμιες των Φαραώ, οι οποίες παρουσιάζονται σ΄ ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Εκθέματα από το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, Κάιρο. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και οι πολλαπλές δυνατότητες πραγματοποίησης αμοιβαίων εκθέσεων με τα ελληνικά μουσεία.

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, στο Παλαιό Κάιρο

Στο μεταξύ, η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο, η οποία ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ξεναγήθηκε από τον πανοσιολογιώτατο π. Κωνσταντίνο. Οι αγιογραφίες, στο καθολικό του ναού, είναι έργα του Κωνσταντίνου Παρθένη. Ο χώρος της ιστορικής Μονής υπήρξε αρχικά ρωμαϊκό φρούριο, όπου μαρτύρησε και αποκεφαλίστηκε ο Άγιος Γεώργιος, το 303 μ.Χ.

Ο σημερινός ναός οικοδομήθηκε, στις αρχές του 20ού αιώνα, ως ροτόντα, καθότι εδράζεται σε εντυπωσιακά διατηρημένο τριώροφο ρωμαϊκό πύργο κυκλικής κάτοψης του 1ου αιώνα μ.Χ., καθιστώντας το μνημείο μοναδικό, συνδυάζοντας τη ρωμαϊκή και τη νεότερη εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Η πρώτη εκκλησία που κτίστηκε στον χώρο του ρωμαϊκού φρουρίου χρονολογείται τον 10ο αιώνα.

Λήψη από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, καθ’ όλη τη διάρκεια της διήμερης επίσημης επίσκεψής της, στο Κάιρο, συνοδευόταν από τον Πρέσβη της Ελλάδας κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου, τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Βικάτου και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ.

Κεντρική φωτ.: Η υπουργός Πολιτισμού στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού στο Κάιρο, με τον Διευθυντή El Tayeb Abbas. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ