Λ. Μενδώνη: Η ελληνική χειροτεχνία είναι μοχλός ανάπτυξης της περιφέρειας

«Η ελληνική χειροτεχνία δεν είναι μουσειακό είδος. Είναι ζωντανό κύτταρο δημιουργίας, μοχλός ανάπτυξης της περιφέρειας», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η οποία συμμετείχε στις εργασίες της ημερίδας, «Η χειροτεχνία ως μοχλός ανάπτυξης τοπικών κοινωνιών», που πραγματοποιήθηκε, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, στο πλαίσιο της πολιτικής στρατηγικής προτεραιότητας του υπουργείου Πολιτισμού για την αναγέννηση της ελληνικής χειροτεχνίας.

Η στρατηγική της αναβίωσης της ελληνικής χειροτεχνίας στοχεύει τόσο στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στην κρίσιμη μετάβαση της χειροτεχνίας σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, ώστε να αποτελέσει το εφαλτήριο ανάπτυξης, απασχόλησης και αναζωογόνησης της ελληνικής περιφέρειας, όπως υπογραμμίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού.

«Είμαι σήμερα, εδώ, με ιδιαίτερη χαρά και είναι, πραγματικά, επιλογή μου να συμμετέχω σε αυτές τις ημερίδες, που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού με τους πανεπιστημιακούς μας εταίρους, γιατί πιστεύω βαθιά στην αξία της αναβίωσης της ελληνικής χειροτεχνίας, η οποία αποτελεί, από το 2019, πολιτική στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μας ενδιαφέρει η χειροτεχνία ως μουσειακό είδος. Μας ενδιαφέρει ως ζωντανό κύτταρο δημιουργίας, ως ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, που αντλεί δύναμη από τις παραδοσιακές πρακτικές και μετατρέπεται σε μοχλό ανάπτυξης, απασχόλησης και αναζωογόνησης της ελληνικής περιφέρειας», ανέφερε στην ομιλία της η Λίνα Μενδώνη.

Όπως προσέθεσε: «Το πρόγραμμα που υλοποιούμε σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Αττικής, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι ένα μεγάλο έργο, που ανέδειξε τη δυναμική της χειροτεχνίας και τη σημασία της μεταφοράς της γνώσης παραδοσιακών πρακτικών και τεχνικών, στις νεότερες γενιές. Το έργο είναι πιλοτικό και αφορά στους τομείς της υφαντικής, της κεραμικής και της ξυλοτεχνίας, επαγγέλματα που σιγά-σιγά χάνονται. Μπορούμε τώρα να τα διασώσουμε και να τους δώσουμε νέα ζωή. Κρίσιμη παράμετρος στο έργο είναι η μελέτη των αλυσίδων αξίας των παραδοσιακών πρώτων υλών – μαλλί, ξύλο, άργιλος.

»Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει διαμορφώσει ένα συγκροτημένο στρατηγικό σχέδιο για την αναβίωση των παραδοσιακών τεχνών. Στο πλαίσιο του έργου της αναβίωσης της ελληνικής χειροτεχνίας, ιδρύθηκαν 19 εκπαιδευτικές δομές από την Κρήτη έως τη Θράκη, υπό την εποπτεία των τριών Πανεπιστημίων. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει την τέχνη της ξυλοναυπηγικής στη Σάμο, την τέχνη της Μαρμαροτεχνίας της Τήνου, την τέχνη της πέτρας με την δημιουργία σχολών Πέτρας στα Λαγκάδια και τον Πεντάλοφο Κοζάνης. Όλα αυτά αποτελούν μέρος του ενιαίου στρατηγικού σχεδίου της κυβέρνησης για τη στήριξη της ελληνικής χειροτεχνίας και της περιφέρειας, με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας, αλλά και ως συμβολή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

»Ο κλάδος της χειροτεχνίας υπήρξε κάποτε πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για ολόκληρες περιοχές. Η βιομηχανοποίηση και οι εισαγωγές, τον περιόρισαν. Σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να τον αναβιώσουμε δημιουργικά. Λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, εκπεφρασμένη και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σαφής: Το πρόγραμμα να συνεχιστεί. Οι δομές που είναι ζωντανές και προσφέρουν πραγματικά στις τοπικές κοινωνίες να παραμείνουν ενεργές. Θα συνεργαστούμε με Περιφέρειες και Δήμους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση του έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να υποστηρίζει την προσπάθεια, εξασφαλίζοντας πιστοποίηση για τους μετέχοντες, μέσω των πανεπιστημιακών δομών.

»Παράλληλα, είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και της Σοφίας Ζαχαράκη, να εισαχθούν μαθήματα χειροτεχνίας στα δημοτικά σχολεία, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν από νωρίς την αξία της δημιουργίας και της παράδοσης. Και φυσικά, τα δύο Υπουργεία συνεργαζόμαστε στενά. Ο επόμενος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης να στηρίξει τους νέους χειροτέχνες στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Συγχρόνως, η εξωστρέφεια της ελληνικής χειροτεχνίας αποτελεί βασικό στόχο.

»Τα δημιουργήματα των χειρών είναι πολιτιστικά αγαθά και συγχρόνως πολιτιστικά προϊόντα, που στηρίζουν τους δημιουργούς και τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η συνεργασία, που έχουμε θεσμοθετήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία μοιραζόμαστε κοινές πολιτιστικές ρίζες και στόχους. Η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της χειροτεχνίας, και μέσα από τη συνεργασία μας, μπορούμε να αναπτύξουμε κοινές δράσεις και πολιτικές ενίσχυσης των δημιουργών μας. Γιατί μέσα από την αναβίωση της χειροτεχνίας δεν διασώζουμε μόνο τις μακραίωνες τεχνικές και τις αξίες των ανθρώπων του τόπου μας· δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουμε την τοπική ανάπτυξη και συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εθνική οικονομία».

Στη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάστηκε ο ρόλος της χειροτεχνίας ως παράγοντας περιφερειακής ανάπτυξης, ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών και δημιουργίας νέων επαγγελματικών ευκαιριών. Συζητήθηκαν οι δεξιότητες, οι πρώτες ύλες και οι συνέργειες που μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, καθώς και οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της χειροτεχνίας και των εφαρμοσμένων τεχνών.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος, ο Βουλευτής Καρδίτσας Αριστοτέλης Σπάνιας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Τέλιος, o Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Ιωάννης Καζόγλου, η Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη Διευθύντρια, Ομότιμη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, η Μαρία Σπανού Ιστορική Ερευνήτρια, Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου, η Μαρία Αναξαγόρα Προϊσταμένη Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι της δομής ξυλοτεχνίας.

Η Λίνα Μενδώνη στη Δομή Ξυλοτεχνίας στην Καρδίτσα. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Στη συνέχεια, η Υπουργός επισκέφθηκε τη Δομή Ξυλοτεχνίας, όπου συνομίλησε με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, είδε από κοντά τα έργα τους και ενημερώθηκε για την πορεία των μαθημάτων και των εργαστηρίων.

Αυτοψία στον Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο Γεωργικού – Ξινονερίου

Κατά την επίσκεψή της στην Καρδίτσα, η Υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στον Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο Γεωργικού - Ξινονερίου, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα ταφικά μνημεία της Μυκηναϊκής περιόδου, στη Θεσσαλία.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης, αποστράγγισης, διαμόρφωσης διαδρομών επισκεπτών, κατασκευή ράμπας ΑμεΑ και εγκατάσταση συστήματος πληροφόρησης, ώστε το μνημείο να καταστεί επισκέψιμο και ασφαλές για το κοινό. Η παρέμβαση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη: «Η Θεσσαλία διαθέτει έναν μοναδικό πολιτιστικό πλούτο, από τη μυκηναϊκή έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Ένα πολύ ενδιαφέρον μνημείο της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας είναι ο Μυκηναϊκός τάφος, του Γεωργικού. Το μνημείο πρόκειται να αποκατασταθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, και σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος συμπεριέλαβε το συγκεκριμένο έργο στις χρηματοδοτήσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027. Καθώς ο τάφος του Γεωργικού είναι από τα σημαντικότερα μνημεία της Μυκηναϊκής περιόδου, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού στο έργο των Πολιτιστικών Διαδρομών, ένα έργο ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισμού, και συγκεκριμένα στην Πολιτιστική διαδρομή που αφορά στα σημαντικά μυκηναϊκά μνημεία ανά την Ελλάδα. Ήρθε η ώρα αυτό το πολύ σημαντικό μνημείο να αναδειχθεί και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Όλοι πια έχουν εμπεδώσει ότι ο πολιτισμός και τα έργα πολιτισμού έχουν ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στην εθνική οικονομία».

Η είσοδος του Θολωτού Μυκηναϊκού Τάφου Γεωργικού – Ξινονερίου. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Στην αυτοψία, την υπουργό Πολιτισμού συνόδευαν ο Βουλευτής Καρδίτσας Αριστοτέλης Σπανιάς, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας Μαρία Βαϊοπούλου και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ.

Κεντρική φωτ.: Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην Ημερίδα για την Ελληνική Χειροτεχνία στην Καρδίτσα. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ