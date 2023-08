«Κρατικό σκάνδαλο» στις νέες ταινίες, Αντονιόνι και Άουσβιτς στις επανεκδόσεις

Εννέα συνολικά ταινίες προστίθενται από την Πέμπτη 17 Αυγούστου στο πρόγραμμα των κινηματογράφων. Πρόκειται για πέντε νέες κυκλοφορίες και τέσσερις επανεκδόσεις οι οποίες έχουν την τιμητική τους κυρίως τους θερινούς μήνες.

Θα ξεκινήσουμε από τις επανεκδόσεις μιας και η είδηση της επανακυκλοφορίας της ταινίας «Επάγγελμα Ρεπόρτερ» (1975) του Μικελάντζελο Αντονιόνι μας υπενθύμισε το διαρκείας μονοπλάνο στα τελευταία λεπτά της ταινίας. Πρωταγωνιστής ο Τζακ Νίκολσον που υποδύεται έναν Βρετανό τηλεοπτικό ρεπόρτερ ο οποίος αφότου ανακαλύπτει ότι ο ένοικος του διπλανού δωματίου του ξενοδοχείου είναι νεκρός, οικειοποιείται την ταυτότητά του και ξεκινά ένα ταξίδι προς το άγνωστο και μια νέα ζωή.

Jack Nicholson and Maria Schneider in El Solanillo, with the clock tower standing in La plaza central “The Passenger” aka Professione: reporter by Michelangelo Antonioni (1975) #RoquetasDeMar calle Marchena #Cinema #Almeria pic.twitter.com/IhRv6fJKBQ