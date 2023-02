Κίνα: Γλυπτό για τον Ultraman καταρρίπτει ρεκόρ Γκίνες

Με ύψος 10,4 μέτρα το γλυπτό για τον σούπερ ήρωα Ultraman στο θεματικό πάρκο Shanghai Haichang Ocean Park, στην Σανγκάη, είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Αυτό επιβεβαίωσε ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το γλυπτό απεικονίζει τον Ιάπωνα υπερήρωα με μπλε και κόκκινη στολή και στην χαρακτηριστική του πόζα όταν ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τη Γη.

Κατασκευάστηκε από ομάδα 20 ατόμων, έχει βάρος 3,8 τόνους και υποδέχεται τους επισκέπτες στο τμήμα του ψυχαγωγικού πάρκου με θέμα το σύμπαν του Ultraman.

Υπενθυμίζεται ότο ο Ultraman δημιουργήθηκε ως ο τίτλος μιας τηλεοπτικής σειράς του 1966. Ο χαρακτήρας κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες τηλεοπτικές σειρές spin-off, με συνολικά 33 να ακολουθούν μετά την αρχική που προβλήθηκε από τον Ιούλιο του 1966 έως τον Απρίλιο του 1967. Η πιο πρόσφατη τηλεοπτική spin-off σειρά με τίτλο «Ultraman X» προβλήθηκε το 2015.