Καλή χρονιά από τους ABBA

Μέρες σαν κι αυτές που η μία χρονιά μόλις έκλεισε και η άλλη ξεκινά, κλείνει και ένας απολογισμός, ευχές ανταλλάσσονται με πρότερη την «καλή χρονιά» και αντίστοιχες μουσικές επιλογές ηχούν σε οικείους χώρους. Το «Happy New Year» του σουηδικού συγκροτήματος ABBA βρίσκεται στη λίστα και πέραν της ευχής που ενέχεται στον τίτλο του τραγουδιού, μας παροτρύνει σε μία εσωτερική ενδοσκόπηση καθώς και για το τι επιφυλάσσει το μέλλον.

«Ευτυχισμένο το νέο έτος/ είθε όλοι μας/ να έχουμε ένα όραμα/ τώρα και τότε/ ενός κόσμου όπου/ κάθε γείτονας είναι φίλος/ […] να έχουμε τις ελπίδες μας/ τη θέλησή μας να προσπαθήσουμε» και «μου φαίνεται τώρα/ ότι τα όνειρα που είχαμε πριν/ έχουν όλα περάσει, τίποτα περισσότερο/ από κομφετί στο πάτωμα/ είναι το τέλος μιας δεκαετίας/ σε άλλα δέκα χρόνια/ ποιος μπορεί να πει τι θα βρούμε/ τι μας περιμένει στο τέλος της γραμμής» είναι ορισμένοι από τους στίχους του τραγουδιού, το video clip του οποίου κλείνει με το βλέμμα μελών του συγκροτήματος έξω από το παράθυρο. Θέτοντας σημειολογικά το ερώτημα «τι μέλλει γενέσθαι».

Για την ιστορία, το «Happy New Year» περιλήφθηκε στο άλμπουμ «Super Trouper» του 1980, με τραγουδίστρια την Agnetha Fältskog, ενώ, αρχικά είχε κυκλοφορήσει σε πολύ περιορισμένο αριθμό ως single τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Επρόκειτο δε, για το πλησιέστερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που κυκλοφόρησαν ποτέ οι ABBA ως συγκρότημα σε έναν αντίστοιχο (σ.σ χριστουγεννιάτικο) δίσκο.

Είχαν υποκύψει οι ABBA στις απαιτήσεις της αγοράς για την κυκλοφορία ενός τέτοιου κομματιού; Το «Happy New Year» «γράφτηκε και ηχογραφήθηκε πολύ πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές και τότε δεν είχαμε ιδέα πότε θα ήταν έτοιμο το άλμπουμ για κυκλοφορία» είχε σημειώσει η Anni-Frid Lyngstad, σύμφωνα με το abbasite.com. Καθώς, σε αντίθεση με τη φήμη τους εκείνη την εποχή, οι ABBA δεν άφηναν τις αντιλαμβανόμενες απαιτήσεις της αγοράς να υπαγορεύουν το είδος των τραγουδιών που θα έγραφαν και θα ηχογραφούσαν. Και το «Happy New Year» ήταν πράγματι ένα από τα πρώτα τραγούδια που ολοκληρώθηκαν για το νέο άλμπουμ.

Το single των ABBA, «Happy New year». Πηγή φωτ.: Wikipedia/ Creative Commons

Όσο για το promo clip για το τραγούδι, γυρίστηκε πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Super Trouper» , τον Νοέμβριο 1980. Οι εορταστικές σκηνές που είδαμε στο παραπάνω βίντεο γυρίστηκαν στο διαμέρισμα του σκηνοθέτη Lasse Hallström, με τις τελευταίες σκηνές να υπογραμμίζουν τους μελαγχολικούς προβληματισμούς του τραγουδιού για το τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον, αποτελώντας έτσι μια έντονη αντίθεση με τις σκηνές του πάρτι.

Για πολλά χρόνια –όπως σημειώνεται στο abbasite.com– μία εκτέλεση του τραγουδιού, ειδικά φτιαγμένη για τη σουηδική τηλεόραση, μεταδιδόταν κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πατρίδα των ABBA. Το 1999 από κοίνου με τους επικείμενους εορτασμούς της χιλιετίας, το «Happy New Year» κυκλοφόρησε ως σημαντικό single, φτάνοντας στο Top 20 σε ορισμένες χώρες.

Κεντρική φωτ.: Τα μέλη του ποπ συγκροτήματος ABBA (από αριστερά: Benny Andersson, Agnetha Foltskog, Bjorn Ulvaeus και Anni-Frid Lyngstad) στο Τόκιο στις 14 Μαρτίου 1980. Πηγή: AP Photo/Tsugufumi Matsumoto, File