Και η βραδιά άνοιξε με ένα ποπ...

Μέσα Ιουλίου, καύσωνας. Μία ακόμη εργασιακή βδομάδα έβαινε προς το τέλος της, αλλά οι διακοπές φάνταζαν ακόμη μακριά. Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από αγαπημένο συνεργάτη, μία ιδιαίτερη πρόσκληση και ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε το «Step Back in Time», τότε που ακούγαμε «Loco-Motion» και «I should be So Lucky» λούπα στο κασετόφωνο...

Οι άνθρωποι των Cellier δεν θα μπορούσαν παρά να βρίσκονται στον αθηναϊκό σταθμό του φετινού Tension Tour της Kylie Minogue, η οποία εκτός από αμέτρητες ποπ επιτυχίες του χθες και του σήμερα υπογράφει -ποπ!- και ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες για τους γευστικούς μας κάλυκες οινικές επιλογές. Μαζί τους κάλεσαν εκλεκτούς και αγαπημένους για να μοιραστούν αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία ξεκίνησε -με τι άλλο;- με ένα ποπ φελλού.

Το Liberal.gr βρέθηκε στα VIP backstage, γνώρισε από κοντά και την Kylie, ενώ στο άνοιγμα της κουβέντας μας για τον κοινό συνεργάτη που μας συνδέει, η Αυστραλέζα pop diva δήλωσε με αφοπλιστικό χιούμορ: «Όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους που γεμίζουν το ποτήρι σου και την καρδιά σου ταυτόχρονα, όλα είναι πιθανά!»

Μετά τη celebrity πρόποση, σειρά είχε το wine tasting. Ξεκινήσαμε, καθώς ήταν ακόμη νωρίς, με τις ετικέτες χωρίς αλκοόλ. Το Sparkling Blanc 0% και το Sparkling Rose 0% μετά τα δύο τρία πρώτα sip, μας χάρισαν μια... διαυγή ευφορία, αντικαθιστώντας με τη γεμάτη γεύση τους την έλλειψη αλκοολικών βαθμών.

Καθώς σουρούπωνε, συνέχεια είχαν άλλες δύο ιδιαίτερες ετικέτες από τη βραβευμένη Collection της Kylie. Το Prosecco White, προερχόμενο από 10ετή αμπέλια καλλιεργημένα σε χώματα πλούσια σε ασβεστόλιθο, απελευθέρωσε στο ποτήρι μας τον μοναδικό μεταλλικό του χαρακτήρα με τα φρουτώδη αρώματά του και μια νότα ανθών, ενώ το Prosecco Rosé, ένα ημιαφρώδες από τους ιταλικούς αμπελώνες του Veneto, με το ζωηρό τριανταφυλλί χρώμα του και την ιδιαίτερη μέθοδο ζύμωσης, άφησε στον ουρανίσκο μας αρώματα άγριων φρούτων και μια δροσερή επίγευση.

Αναδείξτε και εσείς τις δικές σας ιδιαίτερες περιστάσεις, επιλέγοντας τις ετικέτες οίνων της Kylie Minogue

Από την κατηγορία Αφρώδη (sparkling) μπορείτε να επιλέξετε

Kylie Minogue Sparkling Rosé 0% (κωδικός Cellier 23175)

Περιγραφή: Αφρώδες ροζέ χωρίς αλκοόλ, με αρώματα φράουλας και κόκκινων φρούτων. Φρέσκο και δροσιστικό. Με προσθήκη τσαγιού από τα βουνά Liu Da από την επαρχία Yunnan.

Pairing: Σαλάτες με φρούτα, ceviche, sushi ή finger food.

Kylie Minogue Sparkling Blanc 0% (κωδικός Cellier 2317501)

Περιγραφή: Αφρώδες λευκό χωρίς αλκοόλ, με νότες πράσινου μήλου και εσπεριδοειδών. Με προσθήκη τσαγιού από τα βουνά Liu Da από την επαρχία Yunnan.

Pairing: Τυριά λιπαρά με μέλι, φρούτα και nuts.

Kylie Minogue Prosecco Rosé (κωδικός Cellier 23258)

Περιγραφή: Απαλό και κομψό αφρώδες ροζέ, με νότες φρέσκου βατόμουρου και ροδοπέταλου.

Appellation: Prosecco DOC Rosé (Ιταλία)

Pairing: Prosciutto με πεπόνι, tartar σολομού, bruschetta με ντομάτα και βασιλικό.

Kylie Minogue Prosecco White (κωδικός Cellier 232580)

Περιγραφή: Τυπικό Prosecco με φρουτώδη χαρακτήρα (αχλάδι, λευκό ροδάκινο) και φίνα φυσαλίδα.

Appellation: Prosecco DOC (Ιταλία)

Pairing: Θαλασσινά τηγανητά, Sashimi τόνου, Crostini με λεμόνι και ρικότα.

Από την κατηγορία Ροζέ (Still):

Kylie Minogue Signature Rosé (κωδικός Cellier 42227)

Περιγραφή: Ξηρό ροζέ με αρώματα φράουλας, κερασιού και μια ελαφριά ορυκτότητα. Καθημερινό και φιλικό.

Appellation: Pays d’Oc IGP (Νότια Γαλλία)

Pairing: Σαλάτα νισουάζ, poke bowl, pizza με προσούτο και ρόκα.

Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé – Limited Edition (κωδικός Cellier 4222801)

Περιγραφή: Κομψό, λεπτοδουλεμένο ροζέ Προβηγκίας με ντελικάτα άνθη λεμονιάς, καρπούζι και εσπεριδοειδή.

Appellation: Côtes de Provence AOC (Γαλλία)

Pairing: Ταρτάρ θαλασσινών, οστρακοειδή, risotto με λεμόνι και μυρωδικά, ceviche γαρίδας, κριθαρότο γαρίδας, κοτόπουλο.

Από την κατηγορία λευκών (Still):

Kylie Minogue Margaret River Chardonnay 2019 (κωδικός Cellier 48261)

Περιγραφή: Premium Chardonnay με αρώματα τροπικών φρούτων, φρυγανισμένου βαρελιού, κυδωνιού και λεμονιού. Καλοδομημένο.

Appellation: Margaret River, Western Australia (Αυστραλία)

Pairing: Ψητό κοτόπουλο με βούτυρο και μυρωδικά, ψητό ψάρι με σάλτσα λεμονιού, χοιρινό με μήλο.

