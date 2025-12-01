Ιράν: Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί

Ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα ερήμην σε φυλάκιση ενός έτους τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί για την κατηγορία της «προπαγανδιστικής δραστηριότητας» σε βάρος του κράτους, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Παναχί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια. Ο Μοσταφά Νιλί είπε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Ο 65χρονος σκηνοθέτης, που έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν, απέσπασε τον περασμένο Μάιο τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα».