Ημέρες ισραηλινού κινηματογράφου σε Σίκινο και Δράμα

Ο Ισραηλινός κινηματογράφος ταξιδεύει στην Ελλάδα. Από τις 28 Αυγούστου μέχρι 31 Αυγούστου και από τις 4 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου θα προβληθούν πέντε ταινίες στο πλαίσιο φεστιβάλ ταινιών που διοργανώνονται στο νησί Σίκινο και στη Δράμα, τις αντίστοιχες ημερομηνίες, με τη στήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ

Αναλυτικότερα, στο 5ο Little Islands Festival (Σίκινος, 28-31 Αυγούστου) προβάλλονται οι ταινίες «Friendly Fire» του Tom Koryto Blumen και «The building at 9 Etzel Street» των Bar Vaknine και Tamar Sharvit.

Στο 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (4-10 Σεπτεμβρίου) προβάλλονται οι ταινίες «Nool» της May Grosman και «I asked him to take me dancing» του Hillel Rate.

Οι ταινίες

Η ταινία «Friendly Fire» αφηγείται έναν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ ενός Ισραηλινού στρατιώτη και ενός Παλαιστίνιου αγοριού που λαμβάνει χώρα στο φράγμα της Δυτικής Όχθης και ο οποίος αρχίζει να κλιμακώνεται σε μια άνιση μάχη.

Στην ταινία «The building at 9 Etzel Street», σε μια πολυκατοικία εν μέσω μεγάλης ανακαίνισης που απαιτείται από ένα Εθνικό Σχέδιο, τρεις γείτονες χάνουν τον έλεγχο της ζωής τους. Μια σειρά συναντήσεων μεταξύ των ενοίκων και ενός Παλαιστίνιου εργάτη οικοδομών εγείρουν την ανάγκη να σωθούν από την προσωρινή ισραηλινή πραγματικότητα που έχει γίνει μόνιμη.

Στην ταινία «Nool», ο Νουλ είναι ένας νεαρός και χαρούμενος μαυριδερός Μακάκος που ζει σε ζωολογικό κήπο στο Ισραήλ, στο αποκορύφωμα μιας συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης. Μια νύχτα, υπνωτισμένο από τη λάμψη των πυραύλων που ζωγραφίζουν τον νυχτερινό ουρανό, η περίεργη μαϊμού ξεγλιστρά από το κλουβί της.

Η ταινία «I asked him to take me dancing» αφηγείται έναν σύγχρονο ορθόδοξο Εβραίο, τον Hillel Rate, ο οποίος στρέφει την κάμερα στη δική του αναζήτηση της αγάπης.