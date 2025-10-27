Ανανεώθηκε η συνεργασίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του επιτυχημένου Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

Πρόκειται για μία σημαντική συνεργασία η ανανέωση της οποίας υπεγράφη την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η συμφωνία προβλέπει την επέκταση για ακόμη τρία χρόνια της Eιδικής Προνομιακής Έκπτωσης στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για όλες τις καλλιτεχνικές παραγωγές του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης των νέων στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Χρίστου Γαλιλαία και της Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννας Ροκοφύλλου.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Χρίστος Γαλιλαίας δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την παροχή Ειδικής Προνομιακής Έκπτωσης στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

Η συνεργασία αυτή, που εντάσσεται στο επιτυχημένο πρόγραμμα ''Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων'', αποτελεί για το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μια σταθερή δέσμευση στην προσβασιμότητα, την πολιτιστική συμμετοχή και την ενίσχυση της σχέσης των νέων με την τέχνη και τη μουσική.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές παραγωγές και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που εμπνέει, εκπαιδεύει και ψυχαγωγεί τις νέες γενιές, δίνοντας τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Θεωρούμε χρέος μας να συνεχίσουμε να δημιουργούμε γέφυρες πολιτισμού και διαλόγου με το νεανικό κοινό.»

Από πλευράς της, η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου δήλωσε: «Τόσο ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης όσο και ως ενεργός πολίτης που πιστεύει βαθιά στην αξία του Πολιτισμού ως αναπτυξιακό πόρο και εργαλείο κοινωνικής συνοχής, θα ήθελα να τονίσω πως για τη συγκρότηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας είναι αναγκαίο να προσφέρονται δυνατότητες μέσω των οποίων οι νέοι της χώρας μας θα μπορούν να ζουν σε ένα περιβάλλον συμμετοχικότητας, με ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της έκφρασης, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και της πολιτιστικής τους συνείδησης.

Ο πολιτισμός στη Συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, είναι πλούσιος, πολυεπίπεδος και βαθιά ριζωμένος στην ιστορία της πόλης. Μίας πόλης με μακραίωνη ιστορία και μοναδική ζωντάνια.

Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ για να ανανεώσουμε για τα επόμενα τρία χρόνια τη σπουδαία Συνεργασία μας με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, η οποία συμπίπτει με το φετινό επετειακό εορτασμό των 25 χρόνων λειτουργίας του Οργανισμού ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης και έναν βασικό πυλώνα της πολιτιστικής της ζωής. Η ύπαρξη και η δράση του συνδέονται άρρηκτα με την εξέλιξη και ανάδειξη του σύγχρονου πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και στα Βαλκάνια γενικότερα καθώς μέσω των προγραμμάτων και των συνεργασιών του, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας για την πόλη.

Αναμφισβήτητα η Συνεργασία μας αυτή με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ενίσχυση της πρόσβασης στον Πολιτισμό και τη δημιουργική έκφραση για όλους τους νέους της χώρας για να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής και των τεχνών μέσα από το έργο ενός φορεα υψηλού κύρους.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κύριο Χρίστο Γαλιλαία για την θερμή φιλοξενία που μου επιφύλαξε ο Οργανισμός και να ευχηθώ για την περαιτέρω εποικοδομητική συνέχεια των κοινών μας στόχων.

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) ιδρύθηκε το 1993 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Από το 2000 λειτουργεί ως ένα σύγχρονο, διεθνών προδιαγραφών πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ένα μεγάλο εύρος εκδηλώσεων όπως συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου, όπερας και χορού, συνεδριακές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκθέσεις. Τα δύο κτήρια που το απαρτίζουν (Μ1 και Μ2), κατασκευάστηκαν με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σε παραθαλάσσιο οικόπεδο 18 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στεγάζει πληθώρα παραστάσεων και συνεδρίων κάθε χρόνο με κύριο όραμα τη μέγιστη προώθηση της μουσικής και των τεχνών στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε όλους τους χώρους του υποστηρίζεται το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης και παρέχονται διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρίες. Σε πολλές περιπτώσεις στις παραστάσεις του υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα αλλά και υπερτιτλισμός στα ελληνικά για καλύτερη κατανόηση του έργου.

Ο ΟΜΜΘ, μέσα από ένα πλούσιο και πολυθεματικό πρόγραμμα, ενισχύει τη συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς καλλιτεχνικούς φορείς, ενώ στηρίζει ενεργά τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την ανάδειξη νέων ταλέντων, μεταξύ άλλων και μέσω της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου (MOYSA). Έτσι, σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισμό και μοχλό ανάπτυξης της πολιτιστικής ζωής της ευρύτερης περιοχής και ένα σημείο συνάντησης για κορυφαίες πολιτιστικές συναντήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

25 Χρόνια Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

H φετινή ξεχωριστή χρονιά των 25 χρόνων λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα για το υπόλοιπο της χρονιάς που θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Το κοινό θα μπορεί να απολαύσει μοναδικούς μουσικούς, καταξιωμένους μαέστρους και διεθνούς φήμης ορχήστρες που θα εμφανιστούν για πρώτη φόρα στη Θεσσαλονίκη δίνοντας μια ξεχωριστή διάσταση για ένα μουσικό καλεντάρι υψηλών προσδοκιών.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης: Nέα αρχή, για το μέλλον που μας αξίζει!

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το 2025 προχωράμε με συνέπεια σε όσα έχουμε σχεδιάσει υποστηρίζοντας ξεκάθαρα τη Νέα Γενιά. Είμαστε διαρκώς δίπλα στους νέους με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Erasmus+ και ευρεία γκάμα δράσεων και προγραμμάτων. Ειδικότερα η Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων Νεολαίας και δράσεων που δύναται να σχετίζονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, προστασίας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης και κινητικότητας εφαρμόζοντας πολιτικές που τη στηρίζουν στην πράξη.

Εξάλλου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με τη διαρκή και αδιάλειπτη υποστήριξή του στη Νέα Γενιά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας των νέων ενώ ταυτόχρονα παραμένει σταθερά αφοσιωμένο στην ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δραστηριότητες, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το Ν.4115/30.1.2013 αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας

Ταυτόχρονα η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα ένα έρεισμα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 – 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές ενώ οι συνεργάτες μας στην Ελλάδα καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως σε Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Μεταφορές, Καταστήματα, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες, Αθλητισμό και Τουρισμό.