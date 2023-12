Η «ξυρισμένη γυναίκα της Σαρτρ» ή πώς η λογοτεχνία αποτυπώνει την Ιστορία

«Κάθε φωτογραφία είναι μια μάχη ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο» είχε πει ο Αμερικανός φωτογράφος Γκάρι Γουίνογκραντ (1928-1984). Τον ανακαλώ παρατηρώντας τη φωτογραφία της Σιμόν Τουσώ, τραβηγμένη από το φωτογράφο Ρόμπερτ Κάπα, τον Αύγουστο του 1944, σε μία πόλη κοντά στο Παρίσι. Σε εκείνη τη φωτογραφία (κεντρική στο παρόν σημείωμα), η Σιμόν Τουσώ κρατά ένα μωρό και βαδίζει ανάμεσα στο πλήθος το οποίο τη χλευάζει εστιάζοντας στο ξυρισμένο της κεφάλι και τη σβάστιγκα στο μέτωπό της.

Ο λόγος για τη φωτογραφία με τίτλο «Η ξυρισμένη γυναίκα της Σαρτρ», που υπήρξε ντοκουμέντο των εκκαθαρίσεων που έλαβαν χώρα κατά την απελευθέρωση της Γαλλίας στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθότι εξωδικαστικές τιμωρίες συμπεριλάμβαναν το ξύρισμα του κεφαλιού των γυναικών που ήταν ύποπτες ότι είχαν κάποιου είδους σχέση με τους Ναζί.

Η Σιμόν Τουσώ είναι η κεντρική μορφή της παραπάνω φωτογραφίας, ποιο είναι όμως το περιεχόμενο της Τουσώ, η ιστορία της, και ποια η θέση της στην Ιστορία; «Αυτό που η φωτογραφία αναπαράγει επ’ άπειρον δεν συμβαίνει παρά μόνο μια φορά» (Ρολάν Μπαρτ, 1915-1980), κι αυτή η φορά είναι αποτέλεσμα πολλών στιγμών και ιστοριών.

Η μελέτη της φωτογραφίας μπορεί να αποτυπωθεί στην Ιστορία, καθώς και στη λογοτεχνία η οποία έχει το δικό της τρόπο να μιλήσει για τα γεγονότα. Μέσω της μελέτης αναδύεται μία πραγματικότητα που οφείλει να ληφθεί υπ όψιν προκειμένου να υπάρχει μια σωστή απολογιστική παρουσίαση της Ιστορίας του πολέμου στη Γαλλία. Πόσω μάλλον όταν η μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Γαλλία εξακολουθεί να είναι ευμετάβλητη και εύθραυστη, συνεπώς, η σωστή κατανόηση του ρόλου των γυναικών είναι απαραίτητη για μια ειλικρινή επιθεώρηση αυτής της Ιστορίας.

